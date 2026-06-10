После скандала в Одессе заговорили об изменении НМТ для детей

Дети в укрытии. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После резонансной ситуации в Одесской области, где часть выпускников провела на ЕГЭ почти 13 часов из-за воздушных тревог, в Украине вновь заговорили о необходимости изменить формат тестирования. Одним из главных предложений стало сокращение количества предметов, которые учащиеся сдают в течение одного дня. Сторонники изменений считают, что нынешняя модель в условиях войны создает чрезмерную психологическую нагрузку на детей. Особенно остро этот вопрос встал после событий в Одессе.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала народный депутат, «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Меньше предметов

Юлия Гришина заявила, что последние события четко показали, что нынешняя система выпускных экзаменов является критической для психики подростков. Четыре предмета в один день под постоянными обстрелами изматывают школьников.

"Целью этого законопроекта об изменении НМТ является не математика, а уменьшение количества предметов для детей на следующий экзаменационный год 2027 года. И то, что произошло в Одессе, прямо демонстрирует, насколько критична необходимость уменьшения количества предметов", — сказала депутат.

Стресс вместо знаний

По мнению народного депутата, после многочасовых тревог тестирование перестает быть объективной проверкой уровня подготовки выпускников. Гришина убеждена, что в таких условиях школьники вынуждены демонстрировать не знания, а способность выдерживать психологическое давление.

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"Это не проверка знаний, это проверка стрессоустойчивости, психического состояния ребенка", — подчеркнула она.

Тревога на 13 часов

Особое внимание Гришина обратила на условия проведения тестирования в Одесской области во время массированной воздушной атаки. По ее словам, дети находились под угрозой атаки дронов более полусуток. Родители, которые дежурили у стен центра, рассказывали об ужасных условиях, некоторые из учеников даже теряли сознание от переутомления и удушья. Ситуацию осложняло то, что у выпускников забирали мобильные телефоны, поэтому они не могли даже связаться с родными. Особенно тяжело пришлось четырем детям-сиротам, которым вообще некому было передать воду или еду.

"Дети 13 часов под шахедами, под тревогами, в состоянии стресса, сдавали НМТ. Нужно ли нам это на шестой год войны? Я уверена, что нет", — заявила народный депутат.

Вопросы к системе

Гришина считает, что часть проблем можно было решить еще раньше, ведь полномасштабная война длится уже пятый год. Она привела в пример Харьковскую область, где тестирование проводят в укрытиях.

"На пятый год полномасштабного вторжения уже можно было решить многие технические моменты", — отметила депутат.

При этом она поблагодарила организаторов НМТ за работу в условиях войны, однако подчеркнула, что система требует совершенствования.

Почему дети не отказались

Комментируя ситуацию с дополнительной сессией НМТ, Гришина напомнила, что участники имели право перенести сдачу теста из-за длительных воздушных тревог. Впрочем, большинство школьников решили остаться и завершить тестирование в тот же день.

"Дополнительная сессия через полтора месяца. Нет никаких гарантий, что во время дополнительной сессии не будет такой же ситуации. И третье, что достаточно опасно, что там остается очень мало времени до подачи документов", — пояснила Юлия Гришина.

Школьники сознательно шли на риск и сидели в укрытиях до позднего вечера, потому что боялись просто не успеть подать документы на бюджет. По мнению депутата, государство должно немедленно переосмыслить формат НМТ и уменьшить количество экзаменов, ведь на кону стоит будущее и здоровье детей.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе вступили в силу новые правила для первоклассников. Прием заявлений в первые классы начался 1 апреля и продолжался до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны были зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области правоохранители пресекли подготовку нападения в одном из лицеев. Российские спецслужбы пытались втянуть в преступление 11-летнего ученика. Ребенку через соцсети передавали инструкции и обещали прислать оружие.