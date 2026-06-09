Скандал з НМТ на Одещині: омбудсмен Лубінець відреагував

Діти в укритті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Повітряна тривога на Одещині серйозно вплинула на проведення національного мультипредметного тесту. Через постійні перерви частина учасників провела в екзаменаційному центрі майже 13 годин. Діти скаржаться на виснаження, відсутність належних умов і складнощі з виконанням завдань наприкінці тестування.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Тестування до ночі

За словами омбудсмена, до його Представництва в Одеській області надійшли повідомлення про порушення під час проведення НМТ в одному з екзаменаційних центрів. Через повітряні тривоги процедура тестування неодноразово переривалася. У результаті учасники, які прибули на іспит о 09:00, змогли завершити його лише близько 22:00. Таким чином діти провели в центрі понад 13 годин в умовах постійного напруження та невизначеності.

Умови для учнів

Учасники тестування стверджують, що протягом тривалого часу їм не забезпечили навіть базових умов. Зокрема, йдеться про доступ до питної води та харчування під час багатогодинного перебування в укритті. Також, за наявною інформацією, зв'язок із батьками був суттєво обмежений. Звернутися до рідних могли переважно лише ті діти, які через погане самопочуття потребували допомоги.

Допомога дітям

Окрему увагу Дмитро Лубінець звернув на становище дітей-сиріт, які під час тестування фактично залишилися без підтримки. Згодом проблему частково вдалося вирішити завдяки вчителям і батькам. Саме вони організували доставку води та їжі для учасників НМТ, а також допомогли забезпечити найнеобхіднішим дітей, які не мали поруч близьких людей.

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Реакція омбудсмена

Після завершення тестування багато учасників повідомили про сильну втому, втрату концентрації та труднощі з виконанням останніх блоків завдань. На думку омбудсмена, це може поставити під сумнів рівність умов для всіх учасників і об'єктивність результатів. За словами Лубінця, деяким учасникам запропонували пройти додаткову сесію НМТ. Водночас конкретні дати її проведення та гарантії уникнення подібних ситуацій поки не озвучувалися.

"Це неприйнятний провал системи проведення НМТ в умовах воєнного стану, який не забезпечує дітям ані безпеки, ані базових умов, ані рівних можливостей і фактично порушує права дітей. Така організація тестування є неприпустимою і вимагає негайного реагування МОН та перегляду процедур", — зазначив Лубінець.

Бажання дітей

Зазначимо, що 8 червня в області працювали 34 пункти тестування, з яких лише дев'ять були обладнані укриттями, де НМТ можна було складати без перерв через повітряні тривоги. За словами директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолія Анісімова, тривога того дня тривала понад шість годин і стала найдовшою з 2023 року. Учасникам пропонували припинити тестування та зареєструватися на додаткову сесію в липні, однак багато хто вирішив дочекатися відбою та завершити іспит того ж дня.

На НМТ зареєструвалися 1382 учасники, а до пунктів тестування прибули 1349. По закінченню тривалої тривоги до другого етапу повернулися 1247 осіб. Після 19:00 тестування ще складали 875 учасників, а коли стрілка годинника перетнула 21:00 — 129, а останні двоє завершили роботу близько 22:30. За попередніми оцінками, від 105 до 107 учасників не змогли завершити НМТ та можуть скористатися правом на додаткову сесію.

Водночас директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА Олександр Лончак пояснив, що за регламентом учасника автоматично переводять на додаткову сесію, якщо сумарна тривалість повітряних тривог під час тестування перевищує 2,5 години. Цьогоріч додаткова сесія триватиме з 16 по 24 липня. За словами посадовця, частина випускників свідомо відмовилася від такого варіанту та вирішила завершити тестування того ж дня.

"Це було виключно бажання дітей. Вони не хотіли через півтора місяця ще раз складати тестування, тому виявили бажання продовжити його написання", — зазначив Лончак.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі нові правила для першокласників. Прийом заяв до перших класів розпочався 1 квітня і тривав до 31 травня включно. Саме цей період є основним для подання документів. До 1 червня школи мали зарахувати всіх дітей, які проживають на закріпленій території. Після цього, якщо залишаться вільні місця, почнеться додатковий набір.

Також Новини.LIVE писали, що в одеських школах активно змінюють підхід до їжі, проте питання якості залишається відкритим. Окрім масштабної модернізації їдалень, навчальні заклади змушені підлаштовуватися під реалії війни та впроваджувати нові формати харчування навіть в укриттях. При цьому кожен випадок неякісної роботи постачальників має завершуватися жорсткою реакцією та розірванням контрактів.