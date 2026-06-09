Скандал с НМТ в Одесской области: омбудсмен Лубинец отреагировал

Дети в убежище. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Воздушная тревога в Одесской области серьезно повлияла на проведение национального междисциплинарного теста. Из-за постоянных перерывов часть участников провела в экзаменационном центре почти 13 часов. Дети жалуются на истощение, отсутствие надлежащих условий и сложности с выполнением заданий в конце тестирования.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Новини.LIVE.

Тестирование до ночи

По словам омбудсмена, в его Представительство в Одесской области поступили сообщения о нарушениях во время проведения НМТ в одном из экзаменационных центров. Из-за воздушных тревог процедура тестирования неоднократно прерывалась. В результате участники, прибывшие на экзамен в 09:00, смогли завершить его только около 22:00. Таким образом, дети провели в центре более 13 часов в условиях постоянного напряжения и неопределенности.

Условия для учащихся

Участники тестирования утверждают, что в течение длительного времени им не обеспечили даже базовых условий. В частности, речь идет о доступе к питьевой воде и питанию во время многочасового пребывания в укрытии. Также, по имеющейся информации, связь с родителями была существенно ограничена. Обратиться к родным могли в основном только те дети, которые из-за плохого самочувствия нуждались в помощи.

Помощь детям

Особое внимание Дмитрий Лубинец уделил положению детей-сирот, которые во время тестирования фактически остались без поддержки. Впоследствии проблему частично удалось решить благодаря учителям и родителям. Именно они организовали доставку воды и еды для участников НМТ, а также помогли обеспечить самым необходимым детей, у которых не было рядом близких людей.

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Реакция омбудсмена

После завершения тестирования многие участники сообщили о сильной усталости, потере концентрации и трудностях с выполнением последних блоков заданий. По мнению омбудсмена, это может поставить под сомнение равенство условий для всех участников и объективность результатов. По словам Лубинца, некоторым участникам предложили пройти дополнительную сессию НМТ. В то же время конкретные даты ее проведения и гарантии предотвращения подобных ситуаций пока не озвучивались.

«Это недопустимый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей. Такая организация тестирования недопустима и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур», — отметил Лубинец.

Желания детей

Отметим, что 8 июня в области работали 34 пункта тестирования, из которых лишь девять были оборудованы укрытиями, где НМТ можно было сдавать без перерывов из-за воздушных тревог. По словам директора Одесского регионального центра оценки качества образования Анатолия Анисимова, тревога в тот день длилась более шести часов и стала самой продолжительной с 2023 года. Участникам предлагали прекратить тестирование и зарегистрироваться на дополнительную сессию в июле, однако многие решили дождаться отбоя и завершить экзамен в тот же день.

На НМТ зарегистрировались 1382 участника, а в пункты тестирования прибыли 1349. По окончании длительной тревоги ко второму этапу вернулись 1247 человек. После 19:00 тестирование еще сдавали 875 участников, а когда стрелка часов пересекла 21:00 — 129, а последние двое завершили работу около 22:30. По предварительным оценкам, от 105 до 107 участников не смогли завершить НМТ и могут воспользоваться правом на дополнительную сессию.

В то же время директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак пояснил, что по регламенту участника автоматически переводят на дополнительную сессию, если суммарная продолжительность воздушных тревог во время тестирования превышает 2,5 часа. В этом году дополнительная сессия продлится с 16 по 24 июля. По словам чиновника, часть выпускников сознательно отказалась от такого варианта и решила завершить тестирование в тот же день.

«Это было исключительно желание детей. Они не хотели через полтора месяца еще раз сдавать тестирование, поэтому выразили желание продолжить его написание», — отметил Лончак.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе введены новые правила для первоклассников. Прием заявлений в первые классы начался 1 апреля и длился до 31 мая включительно. Именно этот период является основным для подачи документов. До 1 июня школы должны были зачислить всех детей, проживающих на закрепленной территории. После этого, если останутся свободные места, начнется дополнительный набор.

Также Новини.LIVE писали, что в одесских школах активно меняют подход к питанию, однако вопрос качества остается открытым. Помимо масштабной модернизации столовых, учебные заведения вынуждены подстраиваться под реалии войны и внедрять новые форматы питания даже в укрытиях. При этом каждый случай некачественной работы поставщиков должен завершаться жесткой реакцией и расторжением контрактов.