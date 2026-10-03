Працівник ТЦК уникнув ув'язнення за силову мобілізацію в Одесі

Працівники ТЦК затримують чоловіка. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі суд виніс вирок офіцеру мобілізаційного відділення ТЦК, який разом з іншими військовими силоміць забрав чоловіка з під'їзду та доставив до центру комплектування. Потерпілому розпилили в обличчя сльозогінний засіб, після чого його затягнули до службового мікроавтобуса та били дорогою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на вирок Приморського районного суду Одеси від 28 вересня.

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Чоловіка силоміць забрали до ТЦК в Одесі

Згідно з матеріалами слідства, події сталися 2 травня близько 19:05. Офіцер мобілізаційного відділення разом із трьома іншими військовослужбовцями перебував у складі групи оповіщення. Працівників поліції, які мають повноваження здійснювати адміністративне затримання та доставлення до ТЦК, разом із ними не було.

На вулиці група помітила перехожого. Його особу не встановили, документи не перевірили та не з'ясували, чи існують законні підстави для затримання або примусового доставлення. Коли незнайомець забіг до під'їзду багатоповерхівки, офіцер ТЦК наздогнав його та зайшов слідом. У будинку потерпілий схопився за металеві поручні та намагався не дати себе вивести. Туди ж зайшли інші військовослужбовці з групи. Один із них розпилив в обличчя потерпілому сльозогінний засіб, після чого той почав задихатися і вже не міг чинити опір. Його відтягнули від поручнів, вивели з будинку та силоміць посадили у службовий Renault Master.

Чоловіка били дорогою до ТЦК

Дорогою до ТЦК двоє учасників групи били потерпілого по тулубу, вимагаючи назвати персональні дані та припинити опір. Сам засуджений, як встановлено у вироку, ударів не завдавав, але діяв разом з іншими, контролював обстановку та перебував у салоні під час незаконного перевезення. Вже о 19:11 потерпілого проти його волі доставили до територіального центру комплектування. Суд кваліфікував дії офіцера як незаконне позбавлення волі та викрадення людини, яке супроводжувалося фізичними стражданнями та було вчинене групою осіб без попередньої змови.

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Вирок офіцеру ТЦК в Одесі

Ще 24 серпня обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Він беззастережно визнав свою провину та погодився із визначеним покаранням. Потерпілий також надав згоду на укладення такої угоди. Суд врахував щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення як обставини, що пом'якшують покарання. Обтяжувальних обставин суд не встановив.

Офіцера ТЦК визнали винним та призначили йому два роки позбавлення волі. Однак фактичного ув'язнення він уникнув, строк замінили двома роками службового обмеження для військовослужбовців. Протягом цього часу 10% його грошового забезпечення відраховуватимуть у дохід держави. Також суд скасував цілодобовий домашній арешт, під яким перебував засуджений.

Насильство під час мобілізації в Одесі

Цей вирок стосується одного з епізодів ширшого розслідування ДБР щодо дій груп оповіщення в Одесі. Раніше Новини.LIVE писали, що у червні правоохоронці затримали шістьох працівників районного ТЦК та трьох представників громадської організації. За версією слідства, вони розшукували військовозобов'язаних, силоміць доставляли їх до центру комплектування, незаконно утримували, били та залякували. Усіх дев'ятьох тоді взяли під варту без права внесення застави.

У серпні розслідування продовжилося. ДБР повідомило про підозру працівникам районного ТЦК, яких слідство пов'язувало з незаконним утриманням та застосуванням насильства під час мобілізаційних заходів. Загалом правоохоронці на той момент задокументували 15 епізодів. За матеріалами слідства, під час окремих випадків військовозобов'язаних били, застосовували проти них сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК.

Новини.LIVE писали, що в Одесі винесли ще два вироки працівникам ТЦК за насильство під час мобілізації. В одному з епізодів військовозобов'язаного переслідували на Генуезькій, застосували проти нього сльозогінний газ та силоміць посадили до службового Renault Master. Інша справа стосувалася подій 2 травня, коли потерпілого витягли з під'їзду та повезли до ТЦК.

Також Новини.LIVE повідомляли, що одного з працівників ТЦК засудили до семи років ув'язнення. Суд встановив два епізоди незаконного позбавлення волі, а в одному з них потерпілого били руками, ногами та палицею, вимагаючи персональні дані. Військовослужбовця визнали винним також у катуванні.

Ще один працівник ТЦК отримав п'ять років ув'язнення за силову мобілізацію. Суд розглядав дії військовослужбовця під час роботи групи оповіщення та примусового доставлення військовозобов'язаних до територіального центру комплектування.

Раніше суд також виніс вирок військовослужбовцю ТЦК, який разом з іншими учасниками групи силоміць витягнув потерпілого з під'їзду та катував його. Під час затримання застосували сльозогінний засіб, після чого потерпілого посадили до службового автомобіля та доставили до ТЦК.