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Главная Одесса Дело о силовой мобилизации в Одессе: работник ТЦК избежал заключения

Дело о силовой мобилизации в Одессе: работник ТЦК избежал заключения

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3 октября 2026 17:13
Работник ТЦК избежал заключения за силовую мобилизацию в Одессе
Сотрудники ТЦК задерживают мужчину. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Одессе суд вынес приговор офицеру мобилизационного отделения ТЦК, который вместе с другими военными силой вытащил мужчину из подъезда и доставил в центр комплектования. Потерпевшему распылили в лицо слезоточивое средство, после чего его затащили в служебный микроавтобус и избивали по дороге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Приморского районного суда Одессы от 28 сентября.

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Мужчину силой забрали в ТЦК в Одессе

Согласно материалам следствия, события произошли 2 мая около 19:05. Офицер мобилизационного отделения вместе с тремя другими военнослужащими входил в состав группы оповещения. Сотрудников полиции, уполномоченных осуществлять административное задержание и доставку в ТЦК, с ними не было.

На улице группа заметила прохожего. Его личность не установили, документы не проверили и не выяснили, существуют ли законные основания для задержания или принудительной доставки. Когда незнакомец забежал в подъезд многоэтажного дома, офицер ТЦК догнал его и вошел вслед. В доме пострадавший ухватился за металлические поручни и пытался не дать себя вывести. Туда же вошли другие военнослужащие из группы. Один из них распылил в лицо пострадавшему слезоточивое средство, после чего тот начал задыхаться и уже не мог сопротивляться. Его оттащили от поручней, вывели из дома и силой посадили в служебный Renault Master.

Мужчину избивали по дороге в ТЦК

По дороге в ТЦК двое участников группы избивали потерпевшего по туловищу, требуя назвать личные данные и прекратить сопротивление. Сам осужденный, как установлено в приговоре, ударов не наносил, но действовал вместе с другими, контролировал обстановку и находился в салоне во время незаконной перевозки. Уже в 19:11 потерпевшего против его воли доставили в территориальный центр комплектования. Суд квалифицировал действия офицера как незаконное лишение свободы и похищение человека, сопровождавшееся физическими страданиями и совершенное группой лиц без предварительного сговора.

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Приговор офицеру ТЦК в Одессе

Еще 24 августа обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Он безоговорочно признал свою вину и согласился с назначенным наказанием. Потерпевший также дал согласие на заключение такого соглашения. Суд учел искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного преступления в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Офицера ТЦК признали виновным и назначили ему два года лишения свободы. Однако фактического заключения он избежал: срок заменили на два года служебного ограничения для военнослужащих. В течение этого времени 10 % его денежного довольствия будут отчисляться в доход государства. Также суд отменил круглосуточный домашний арест, под которым находился осужденный.

Насилие во время мобилизации в Одессе

Этот приговор касается одного из эпизодов более широкого расследования ГБР в отношении действий групп оповещения в Одессе. Ранее Новини.LIVE писали, что в июне правоохранители задержали шестерых сотрудников районного ТЦК и троих представителей общественной организации. По версии следствия, они разыскивали военнообязанных, силой доставляли их в центр комплектования, незаконно удерживали, избивали и запугивали. Всех девятерых тогда взяли под стражу без права внесения залога.

В августе расследование продолжилось. ГБР сообщило о подозрении сотрудникам районного ТЦК, которых следствие связывало с незаконным удержанием и применением насилия во время мобилизационных мероприятий. Всего правоохранители на тот момент зафиксировали 15 эпизодов. По материалам следствия, в отдельных случаях военнообязанных избивали, применяли против них слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК.

Новини.LIVE сообщали, что в Одессе вынесли ещё два приговора сотрудникам ТЦК за насилие во время мобилизации. В одном из эпизодов военнообязанного преследовали на Генуэзской улице, применили против него слезоточивый газ и силой посадили в служебный Renault Master. Другое дело касалось событий 2 мая, когда потерпевшего вытащили из подъезда и отвезли в ТЦК.

Также Новини.LIVE сообщали, что одного из сотрудников ТЦК приговорили к семи годам лишения свободы. Суд установил два эпизода незаконного лишения свободы, а в одном из них потерпевшего избивали руками, ногами и дубинкой, требуя предоставить личные данные. Военнослужащего признали виновным также в пытках.

Еще один сотрудник ТЦК получил пять лет лишения свободы за принудительную мобилизацию. Суд рассматривал действия военнослужащего во время работы группы оповещения и принудительной доставки военнообязанных в территориальный центр комплектования.

Ранее суд также вынес приговор военнослужащему ТЦК, который вместе с другими участниками группы силой вытащил потерпевшего из подъезда и подверг его пыткам. Во время задержания применили слезоточивое средство, после чего пострадавшего посадили в служебный автомобиль и доставили в ТЦК.

Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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