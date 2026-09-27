Суд скасував мобілізацію чоловіка в Одесі: у чому причина

Військовий ТЦК спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК та СП

В Одесі суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого ТЦК призвав попри непогашену судимість за злочин проти основ національної безпеки. Відомості про неї вже були у державному реєстрі. Суд скасував наказ про призов та зобов'язав військову частину виключити чоловіка зі списків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 23 вересня 2026 року.

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Незаконна мобілізація в Одесі

Згідно з матеріалами слідства, чоловіка затримали 5 квітня 2026 року та доставили до ТЦК та СП. Уже наступного дня його мобілізували та направили до військової частини. Там чоловіка зарахували до особового складу та призначили стрільцем-номером обслуги механізованого відділення.

Однак на момент мобілізації він мав непогашену судимість. У листопаді 2025 року чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 114-1 КК України. Остання стаття передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань і належить до злочинів проти основ національної безпеки. Чоловікові призначили п'ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становив два роки. На момент мобілізації судимість ще не була погашена або знята.

Чому чоловіка не мали мобілізувати

Суд встановив, що інформація про судимість була внесена до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто ТЦК та СП мали можливість побачити ці відомості перед ухваленням рішення про призов. Зазначимо, що закон забороняє комплектувати ЗСУ та інші військові формування особами з непогашеною або незнятою судимістю за злочини проти основ національної безпеки.

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Що вирішив суд

Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка. Суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК та СП у частині його мобілізації, а також наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до особового складу. Військову частину зобов'язали виключити чоловіка зі списків особового складу. Крім того, йому мають відновити статус військовозобов'язаного, взяти на військовий облік та внести до реєстру актуальні дані про непогашену судимість.

Новини.LIVE писали, що в Одесі працівника ТЦК засудили до семи років ув'язнення за катування чоловіка під час мобілізації. Потерпілого силоміць витягли з під'їзду, застосували проти нього сльозогінний засіб та били у службовому автомобілі. Суд також на три роки заборонив засудженому працювати в ТЦК на посадах, пов'язаних із мобілізаційними заходами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ще один військовослужбовець ТЦК в Одесі отримав сім років ув'язнення. Суд встановив два епізоди, коли чоловіків без законних підстав силоміць саджали до службового автомобіля та везли до ТЦК. Одного з потерпілих дорогою били та залякували насильством.

Раніше Новини.LIVE інформували, що в Одесі працівника ТЦК засудили до п'яти років за силову мобілізацію чоловіків. Військовослужбовець брав участь у незаконному затриманні трьох військовозобов'язаних. Чоловіків примусово доставляли у службовому автомобілі без участі поліцейських, застосовуючи силу, газ та погрози.