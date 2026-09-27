Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Не подлежал призыву: в Одессе суд отменил мобилизацию мужчины

Не подлежал призыву: в Одессе суд отменил мобилизацию мужчины

Ua ru
27 сентября 2026 13:22
Суд отменил мобилизацию мужчины в Одессе: в чём причина
Военный ТЦК беседует с мужчиной. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В Одессе суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого ТЦК призвал, несмотря на непогашенную судимость за преступление против основ национальной безопасности. Сведения об этом уже были в государственном реестре. Суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить мужчину из списков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда от 23 сентября 2026 года.

Реклама

Незаконная мобилизация в Одессе

Согласно материалам следствия, мужчину задержали 5 апреля 2026 года и доставили в ТЦК и СП. Уже на следующий день его мобилизовали и направили в воинскую часть. Там мужчину зачислили в личный состав и назначили стрелком-номером обслуги механизированного отделения.

Однако на момент мобилизации у него была непогашенная судимость. В ноябре 2025 года мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Последняя статья предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований и относится к преступлениям против основ национальной безопасности. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Испытательный срок составлял два года. На момент мобилизации судимость еще не была погашена или снята.

Почему мужчину не должны были мобилизовать

Суд установил, что информация о судимости была внесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть ТЦК и СП имели возможность ознакомиться с этими сведениями перед принятием решения о призыве. Отметим, что закон запрещает комплектовать ВСУ и другие воинские формирования лицами с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против основ национальной безопасности.

Читайте также:

Что решил суд

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск мужчины. Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК и СП в части его мобилизации, а также приказ командира воинской части о зачислении мужчины в личный состав. Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава. Кроме того, ему должны восстановить статус военнообязанного, поставить на воинский учет и внести в реестр актуальные данные о непогашенной судимости.

Новини.LIVE писали, что в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к семи годам лишения свободы за пытки мужчины во время мобилизации. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили против него слезоточивое средство и избивали в служебном автомобиле. Суд также на три года запретил осужденному работать в ТЦК на должностях, связанных с мобилизационными мероприятиями.

Также Новини.LIVE сообщали, что еще один военнослужащий ТЦК в Одессе получил семь лет лишения свободы. Суд установил два эпизода, когда мужчин без законных оснований силой сажали в служебный автомобиль и везли в ТЦК. Одного из потерпевших по дороге избивали и запугивали насилием.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к пяти годам лишения свободы за насильственную мобилизацию мужчин. Военнослужащий участвовал в незаконном задержании троих военнообязанных. Мужчин принудительно доставляли в служебном автомобиле без участия полицейских, применяя силу, газ и угрозы.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП осужденные
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации