Суд отменил мобилизацию мужчины в Одессе: в чём причина

Военный ТЦК беседует с мужчиной. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК и СП

В Одессе суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого ТЦК призвал, несмотря на непогашенную судимость за преступление против основ национальной безопасности. Сведения об этом уже были в государственном реестре. Суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть исключить мужчину из списков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на решение Одесского окружного административного суда от 23 сентября 2026 года.

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Незаконная мобилизация в Одессе

Согласно материалам следствия, мужчину задержали 5 апреля 2026 года и доставили в ТЦК и СП. Уже на следующий день его мобилизовали и направили в воинскую часть. Там мужчину зачислили в личный состав и назначили стрелком-номером обслуги механизированного отделения.

Однако на момент мобилизации у него была непогашенная судимость. В ноябре 2025 года мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 194 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. Последняя статья предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований и относится к преступлениям против основ национальной безопасности. Мужчине назначили пять лет лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком. Испытательный срок составлял два года. На момент мобилизации судимость еще не была погашена или снята.

Почему мужчину не должны были мобилизовать

Суд установил, что информация о судимости была внесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. То есть ТЦК и СП имели возможность ознакомиться с этими сведениями перед принятием решения о призыве. Отметим, что закон запрещает комплектовать ВСУ и другие воинские формирования лицами с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против основ национальной безопасности.

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Что решил суд

Одесский окружной административный суд удовлетворил иск мужчины. Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК и СП в части его мобилизации, а также приказ командира воинской части о зачислении мужчины в личный состав. Воинскую часть обязали исключить мужчину из списков личного состава. Кроме того, ему должны восстановить статус военнообязанного, поставить на воинский учет и внести в реестр актуальные данные о непогашенной судимости.

Новини.LIVE писали, что в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к семи годам лишения свободы за пытки мужчины во время мобилизации. Потерпевшего силой вытащили из подъезда, применили против него слезоточивое средство и избивали в служебном автомобиле. Суд также на три года запретил осужденному работать в ТЦК на должностях, связанных с мобилизационными мероприятиями.

Также Новини.LIVE сообщали, что еще один военнослужащий ТЦК в Одессе получил семь лет лишения свободы. Суд установил два эпизода, когда мужчин без законных оснований силой сажали в служебный автомобиль и везли в ТЦК. Одного из потерпевших по дороге избивали и запугивали насилием.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе сотрудника ТЦК приговорили к пяти годам лишения свободы за насильственную мобилизацию мужчин. Военнослужащий участвовал в незаконном задержании троих военнообязанных. Мужчин принудительно доставляли в служебном автомобиле без участия полицейских, применяя силу, газ и угрозы.