Черное море — главный козырь Украины в войне с Россией

Российские корабли в Черном море. Фото: УНИАН

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже четвертый год, но несмотря на усталость и многочисленные потери, Украина не отступает. На международной арене продолжаются не менее важные битвы — за поддержку, вооружение и право на свое будущее в НАТО. Сейчас — не время полурешений. А членство в Альянсе — это не символика, а жизненно необходимая гарантия безопасности.

Какие именно это перспективы и какова вероятность Украин вступления в НАТО, журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

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Часть европейских стран, по словам экс-министра, сейчас оказалась перед дилеммой: либо поделиться критически важными оборонными системами с Украиной, либо беречь их для себя "на всякий случай". Такой подход только усиливает Россию. Украина, которая воюет уже четвертый год, доказала свою эффективность в сдерживании большой армии.

"Правительства начинают думать: если действительно русские придут, может, им надо иметь вооружение, которое мы с вами здесь ждем. Поэтому я бы использовал нарратив: "Вы уже так много сделали, вы инвестировали в людей, которые реально могут остановить самую большую армию мира. Поэтому не бросайте дело, не доведенное до конца", — отмечает экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Эксперт Вадим Пристайко о европейской помощи.

Фото: Новини.LIVE

Одна из главных ошибок прошлых десятилетий — украинское политическое балансирование между Россией и Западом. Этот подход, по словам Пристайко, сделал Украину уязвимой и лишенной союзников. Россия восприняла нейтральность как слабость, а Запад — как отсутствие амбиций. Сегодня, после масштабного вторжения, уже никто не питает иллюзий относительно реальности. И в этом смысле выбор НАТО — это не только вопрос безопасности, но и цивилизационного самоопределения.

"Никто не хочет жить на мосту. Если вы строите дом, вы хотите быть на берегу. Мы свой берег выбрали. Идея, что мы станем буферной зоной — нет. Россияне хотят иметь санитарную зону? Пусть строят — у себя", — говорит эксперт.

Враг захватил село. Фото: из открытых источников

Долгое время именно украинцы сами тормозили процесс евроатлантической интеграции. И этим, фактически, давали аргументы тем, кто выступал против вступления Украины в НАТО. Однако сегодня ситуация кардинально иная. Нынешняя война доказала: мы не можем защитить себя в одиночку, и именно Альянс является тем "зонтиком", который гарантирует стабильность. Участие в НАТО — не прихоть, а историческая необходимость.

"Вероятность Украины к вступлению в НАТО была невелика давно. И в частности потому, что мы, украинцы, позволили с самого начала думать: не надо, не сейчас. И этим давали политические патроны тем, кто хотел воевать против нас. Но теперь, когда мы с вами столкнулись с тем, что никто не может перейти нам на помощь, потому что мы не являемся частью семьи, мы вспомнили, для чего существует НАТО", — отмечает экс-министр.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко о вероятности вступления Украины в НАТО.

Фото: Новини.LIVE

Украина как член НАТО

Сегодня главная опасность — это не только военное давление, а политические предложения о так называемом "мире в обмен на отказ". Когда россияне выставляют свои условия, это четкий сигнал, что именно для них является стратегически важным. И среди этих условий — остановка мобилизации, прекращение поставок оружия и отказ от членства в НАТО. То есть все то, без чего Украина не сможет удержаться. И именно поэтому эти три пункта должны стать "красными линиями", за которые нельзя заходить.

"Мы должны мобилизовать наших людей. Мы должны получать оружие. И мы должны стать членом НАТО. Вот как нам надо дойти. Совсем с другого подхода", — считает дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу главным секретарем НАТО. Фото: Новини.LIVE

Еще опаснее — идти на уступки, которые принесут кратковременное затишье, но не мир. Украина уже заплатила слишком большую цену, чтобы снова стать "серой зоной". Запад должен окончательно осознать, что компромиссы с агрессором не работают. Потому что Россия не останавливается там, где ей уступают — она только идет дальше.

"Это ложь — что можно обменять членство в НАТО на мир. Ты не можешь разменять гарантии безопасности на мир, потому что в самой гарантии — и есть мир", — подчеркивает эксперт.

Эксперт Вадим Пристайко о членстве Украины в НАТО.

Фото: Новини.LIVE

Черное море — козырь Украины

Отдельная тема — стратегическая роль Черного моря. Именно благодаря силовому давлению и международной поддержке удалось восстановить часть судоходства. Это не добрая воля России — это результат украинской стойкости. Именно поэтому, Украина должна продолжать наращивать давление не только на суше, но и на море. Ведь без контроля за южным флангом ни одна стратегия безопасности не будет полной.

"Наш козырь — это Черное море. Мы делаем все, чтобы враг не мог подойти к берегам. Первым нашим этапом, было то, что мы выгнали россиян из Крыма. Теперь это надо делать везде", — уверен дипломат.

Крымский мост после атаки. Фото: СБУ

При этом он не умаляет цены этого сопротивления. Ежедневные обстрелы, разрушение инфраструктуры, гибель гражданских — это трагедия, которая не должна стать фоном. Но несмотря на все, Украина крепнет. И это видят все — друзья, враги, те, кто еще не определился.

"Нам очень трудно. И это трагедия. Каждый день бомбы, которые падают на Одессу, на Киев, на все наши города. Но каждый день мы становимся сильнее. И так же россияне становятся сильнее. Теперь наши партнеры все больше и больше понимают, что быстрой войны не будет", — говорит экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко о российских атаках на украинские города.

Фото: Новини.LIVE

Украина, уже сделала свой выбор и продолжает платить за него высокую цену. Она не ищет компромиссов с теми, кто хочет ее уничтожить. Она хочет гарантий — и готова быть надежным союзником для тех, кто понимает ценность свободы. Вопрос лишь в том, насколько быстро партнеры осознают, что путь назад уже отрезан. И будущее без Украины в НАТО — это не просто стратегическая ошибка, а опасная иллюзия.

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