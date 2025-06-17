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Главная Одесса Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность

Черное море — козырь Украины в борьбе за безопасность

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Дата публикации 17 июня 2025 22:33
Черное море — главный козырь Украины в войне с Россией
Российские корабли в Черном море. Фото: УНИАН
Ключові моменти Европейская помощь Украина как член НАТО Черное море — козырь Украины

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже четвертый год, но несмотря на усталость и многочисленные потери, Украина не отступает. На международной арене продолжаются не менее важные битвы за поддержку, вооружение и право на свое будущее в НАТО. Сейчас  не время полурешений. А членство в Альянсе  это не символика, а жизненно необходимая гарантия безопасности.

Какие именно это перспективы и какова вероятность Украин вступления в НАТО, журналисты Новини.LIVE в эксклюзивном интервью спросили у экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

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Европейская помощь

Часть европейских стран, по словам экс-министра, сейчас оказалась перед дилеммой: либо поделиться критически важными оборонными системами с Украиной, либо беречь их для себя "на всякий случай". Такой подход только усиливает Россию. Украина, которая воюет уже четвертый год, доказала свою эффективность в сдерживании большой армии.

"Правительства начинают думать: если действительно русские придут, может, им надо иметь вооружение, которое мы с вами здесь ждем. Поэтому я бы использовал нарратив: "Вы уже так много сделали, вы инвестировали в людей, которые реально могут остановить самую большую армию мира. Поэтому не бросайте дело, не доведенное до конца",  отмечает экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко. про допомгу України в ЄС
Эксперт Вадим Пристайко о европейской помощи.
Фото: Новини.LIVE

Одна из главных ошибок прошлых десятилетий украинское политическое балансирование между Россией и Западом. Этот подход, по словам Пристайко, сделал Украину уязвимой и лишенной союзников. Россия восприняла нейтральность как слабость, а Запад  как отсутствие амбиций. Сегодня, после масштабного вторжения, уже никто не питает иллюзий относительно реальности. И в этом смысле выбор НАТО это не только вопрос безопасности, но и цивилизационного самоопределения.

"Никто не хочет жить на мосту. Если вы строите дом, вы хотите быть на берегу. Мы свой берег выбрали. Идея, что мы станем буферной зоной  нет. Россияне хотят иметь санитарную зону? Пусть строят  у себя", говорит эксперт.

Буферна зона
Враг захватил село. Фото: из открытых источников

Долгое время именно украинцы сами тормозили процесс евроатлантической интеграции. И этим, фактически, давали аргументы тем, кто выступал против вступления Украины в НАТО. Однако сегодня ситуация кардинально иная. Нынешняя война доказала: мы не можем защитить себя в одиночку, и именно Альянс является тем "зонтиком", который гарантирует стабильность. Участие в НАТО  не прихоть, а историческая необходимость.

"Вероятность Украины к вступлению в НАТО была невелика давно. И в частности потому, что мы, украинцы, позволили с самого начала думать: не надо, не сейчас. И этим давали политические патроны тем, кто хотел воевать против нас. Но теперь, когда мы с вами столкнулись с тем, что никто не может перейти нам на помощь, потому что мы не являемся частью семьи, мы вспомнили, для чего существует НАТО",  отмечает экс-министр.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, про вступ УКраїни в ЄС
Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко о вероятности вступления Украины в НАТО.
Фото: Новини.LIVE

Украина как член НАТО

Сегодня главная опасность это не только военное давление, а политические предложения о так называемом "мире в обмен на отказ". Когда россияне выставляют свои условия, это четкий сигнал, что именно для них является стратегически важным. И среди этих условий  остановка мобилизации, прекращение поставок оружия и отказ от членства в НАТО. То есть все то, без чего Украина не сможет удержаться. И именно поэтому эти три пункта должны стать "красными линиями", за которые нельзя заходить.

"Мы должны мобилизовать наших людей. Мы должны получать оружие. И мы должны стать членом НАТО. Вот как нам надо дойти. Совсем с другого подхода",  считает дипломат.

Форум в Одесі 15 травня
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу главным секретарем НАТО. Фото: Новини.LIVE

Еще опаснее  идти на уступки, которые принесут кратковременное затишье, но не мир. Украина уже заплатила слишком большую цену, чтобы снова стать "серой зоной". Запад должен окончательно осознать, что компромиссы с агрессором не работают. Потому что Россия не останавливается там, где ей уступают она только идет дальше.

"Это ложь что можно обменять членство в НАТО на мир. Ты не можешь разменять гарантии безопасности на мир, потому что в самой гарантии — и есть мир",  подчеркивает эксперт.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, про НАТО
Эксперт Вадим Пристайко о членстве Украины в НАТО.
Фото: Новини.LIVE

Черное море — козырь Украины

Отдельная тема стратегическая роль Черного моря. Именно благодаря силовому давлению и международной поддержке удалось восстановить часть судоходства. Это не добрая воля России  это результат украинской стойкости. Именно поэтому, Украина должна продолжать наращивать давление не только на суше, но и на море. Ведь без контроля за южным флангом ни одна стратегия безопасности не будет полной.

"Наш козырь  это Черное море. Мы делаем все, чтобы враг не мог подойти к берегам. Первым нашим этапом, было то, что мы выгнали россиян из Крыма. Теперь это надо делать везде",  уверен дипломат.

Крымский мост после атаки
Крымский мост после атаки. Фото: СБУ

При этом он не умаляет цены этого сопротивления. Ежедневные обстрелы, разрушение инфраструктуры, гибель гражданских  это трагедия, которая не должна стать фоном. Но несмотря на все, Украина крепнет. И это видят все друзья, враги, те, кто еще не определился.

"Нам очень трудно. И это трагедия. Каждый день бомбы, которые падают на Одессу, на Киев, на все наши города. Но каждый день мы становимся сильнее. И так же россияне становятся сильнее. Теперь наши партнеры все больше и больше понимают, что быстрой войны не будет",  говорит экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, про атаки на Україну
Экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко о российских атаках на украинские города.
Фото: Новини.LIVE

Украина, уже сделала свой выбор и продолжает платить за него высокую цену. Она не ищет компромиссов с теми, кто хочет ее уничтожить. Она хочет гарантий  и готова быть надежным союзником для тех, кто понимает ценность свободы. Вопрос лишь в том, насколько быстро партнеры осознают, что путь назад уже отрезан. И будущее без Украины в НАТО  это не просто стратегическая ошибка, а опасная иллюзия.

Ранее мы писали, что страны Балтии готовятся к вторжению РФ. А также о будущем Украины в НАТО, какова вероятность вступления.

Одесса война Черное море Украина Новости Одессы война в Украине
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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