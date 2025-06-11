У Євросоюзі пообіцяли прийняти Україну до ЄС - президент Чорногорії Яков Милатович

Президент Чорногорії Яков Милатович. Фото: Новини.LIVE

Вступ до ЄС не має бути змаганням між країнами-кандидатами. Україна робить чимало для світової безпеки, тому рішення щодо її прийняття до Євросоюзу має бути затвердженим.

Про це заявив президент Чорногорії Яков Милатович під час саміту "Україна — південно-східна Європа" в Одесі.

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Яков Милатович заявив, що захід повинен надавати більше підтримки України. І першим кроком для тривалого та справедливого миру має бути негайне припинення вогню. Президент Чорногорії також наголосив на тому, що нашу країну необхідно прийняти в ЄС, адже вона цього заслуговує.

"Ми почули дуже чітке зобов'язання з боку країн-членів ЄС щодо того, що стосується вступу до Євросоюзу країн-кандидатів включно з Чорногорією та іншими країнами Балкан, та звичайно, Укарїни. Вступ до ЄС це не гра в змагання. Кожен крок, який здійснюється Україною, Молдовою чи країнами західних Балкан є досить вагомим",— сказав президент Чорногорії Яков Милатович.

Яков Милатович також додав, що Чорногорія з перших днів війни підтримує Україну та буде робити це й надалі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що членство в НАТО та ЄС є гарантіями безпеки для України. А також про те, що ситуація у Молдові залежить від подій в нашій країні.