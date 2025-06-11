В Евросоюзе пообещали принять Украину в ЕС - президент Черногории Яков Милатович

Президент Черногории Яков Милатович. Фото: Новини.LIVE

Вступление в ЕС не должно быть соревнованием между странами-кандидатами. Украина делает немало для мировой безопасности, поэтому решение о ее принятии в Евросоюз должно быть утверждено.

Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович во время саммита "Украина — юго-восточная Европа" в Одессе.

Реклама

Читайте также:

Украина в ЕС

Яков Милатович заявил, что Запад должен оказывать больше поддержки Украине. И первым шагом для длительного и справедливого мира должно быть немедленное прекращение огня. Президент Черногории также отметил, что нашу страну необходимо принять в ЕС, ведь она этого заслуживает.

"Мы услышали очень четкое обязательство со стороны стран-членов ЕС относительно того, что касается вступления в Евросоюз стран-кандидатов, включая Черногорию и другие страны Балкан, и конечно, Украину. Вступление в ЕС это не игра в соревнования. Каждый шаг, который осуществляется Украиной, Молдовой или странами западных Балкан является достаточно весомым",— сказал президент Черногории Яков Милатович.

Яков Милатович также добавил, что Черногория с первых дней войны поддерживает Украину и будет делать это и в дальнейшем.

Напомним, недавно мы писали о том, что членство в НАТО и ЕС является гарантией безопасности для Украины. А также о том, что ситуация в Молдове зависит от событий в нашей стране.