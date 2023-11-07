Черноморский флот РФ увеличил количество кораблей на дежурстве

Корабли на патрулировании в море. Фото: Слово и дело

По состоянию на 7 ноября на боевом патрулировании остается в Черном море вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля.

Отметим, что ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, появились актуальные карты боевых действий на утро 7 ноября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Также мы писали, что в New York Times была опубликована карта изменений контролируемых территорий с января 2023 года.