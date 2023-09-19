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Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 19 сентября

19 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 19 сентября
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 19 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Балковская — ремонт дождеприемников;
  • ул. Генерала Петрова — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Адмиральский — очистка коллекторов;
  • Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 19 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Во вторник, 19 сентября, на украинском топливном рынке подскочили средние цены. Больше всего подорожал бензин марки А-95+. Сколько стоит горючее сегодня — читайте в материале.

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств.

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