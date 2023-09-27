Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 27 сентября

Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 27 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Мечникова — ремонт дождеприемника с заменой литья;

ул. Балковская (Автовокзал) —– очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Известковая — очистка дренажа;

Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

Отметим, на сегодня, 27 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Кроме того, в среду, 27 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены на некоторые виды бензинов. Не изменились в стоимости автомобильный газ и бензин марки А-95+. Сколько стоит горючее сегодня — читайте в материале.

Напомним, ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не следует глушить мотор авто.