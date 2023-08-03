Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 3 августа

Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 3 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская,

Французский бульвар — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

Французский бульвар — очистка коллектора;

Николаевская дорога — установка антивандальных решеток.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям и пассажирам

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