Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса День памяти и победы в Одессе: Аллея Славы в цветах

День памяти и победы в Одессе: Аллея Славы в цветах

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 12:48
День памяти и победы в Одессе: Аллея Славы в цветах
Цветы возле памятника Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 8 мая состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу. Горожане пришли почтить память погибших во Второй мировой войне и вспомнить своих родных, которые прошли фронт, оккупацию и потери. Для многих это не просто дата в календаре, а часть семейной истории.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Возложение цветов

Возле памятника Неизвестному матросу собрались десятки одесситов. Люди приносили цветы, молча стояли у мемориала и вспоминали тех, кто не вернулся с фронта. Для многих семей эта дата остается особенной, ведь война коснулась почти каждой семьи. Память о Второй мировой войне сегодня воспринимается особенно остро из-за полномасштабной войны в Украине.

В Одесі вшанували бійців загиблих у Другій світовій війні
Памятник Неизвестному матросу в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одесі поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу
Люди несут цветы к памятнику. Фото: Новини.LIVE

История семьи

Одесситка Людмила рассказала, что ее дедушка был пулеметчиком и прошел войну до Польши. По словам женщины, в семье ежегодно вспоминали его истории и победу над нацизмом. Она говорит, что после смерти дедушки память о нем стала еще более ценной, ведь именно через личные воспоминания семьи младшие поколения понимают, какой страшной была война. Людмила убеждена, что такие дни нужны не только для чествования ветеранов, но и для того, чтобы трагедия не повторилась снова.

"Мой дедушка воевал, был ранен и имел награды. Для нашей семьи это всегда был очень важный праздник. Я считаю, что дети и внуки должны знать об этом и помнить, чтобы подобное больше никогда не повторилось", — сказала Людмила.

Читайте также:
День пам'яті та перемоги в Одесі
Людмила о своем дедушке. Фото: Новини.LIVE

Память поколений

Еще одна участница мероприятия, Ангелина Мирашниченко, пришла к мемориалу, чтобы вспомнить своих родных, которые пережили Вторую мировую войну. Она рассказала, что ее дедушка был ребенком войны и до последних лет жизни вспоминал пережитое во время оккупации. По словам женщины, старшие поколения часто делились страшными историями о немецких захватах, голоде и страхе, которые остались с ними на всю жизнь. Именно поэтому она считает важным говорить о войне с молодежью и не позволять забыть прошлое.

"Это наша история, и от нее никуда не деться. Мои родные также прошли войну, много рассказывали о тех временах. Я считаю правильным, что сегодня мы вспоминаем погибших именно 8 мая и передаем эту память новому поколению", — сказала Ангелина.

В Одесі поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу
Ангелина о важности даты. Фото: Новини.LIVE

Война и настоящее

К мемориалу пришли и ветераны современной российско-украинской войны. Майор в запасе Булов Максим заявил, что память о Второй мировой сегодня имеет особое значение, ведь Украина снова вынуждена бороться за свободу. Он напомнил, что многие ветераны АТО и защитники Одесской области после 2022 года погибли на фронте. По его словам, нынешняя война еще раз показала, насколько важно помнить уроки прошлого и отстаивать право жить в собственном государстве.

В Одесі поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу
Памятник к которому несли цветы. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вшанували бійців загиблих у Другій світовій війні
Военные у мемориала. Фото: Новини.LIVE

Он также поддержал перенос акцента на 8 мая, а не 9 мая. Мужчина считает, что Украина должна придерживаться исторической правды и европейской традиции чествования памяти жертв войны. По его мнению, современная борьба Украины так же является борьбой за свободу и независимость.

"Наши деды защищали Украину во время Второй мировой войны, а сегодня это делают новые поколения украинцев. Мы должны помнить, какой ценой достается свобода. Для меня важно, что Украина отмечает именно 8 мая — так, как это делает Европа", — сказал Максим.

День пам'яті та перемоги в Одесі
Максим о параллелях с современной войной. Фото: Новини.LIVE

Воспоминания одесситов

Станислав Добровольский пришел к памятнику, чтобы вспомнить своих родственников, которых мобилизовали после освобождения Одессы в 1944 году. Он рассказал, что один из членов семьи погиб уже через месяц после призыва, а другой прошел войну до конца и всю жизнь помнил пережитое. Мужчина говорит, что для его семьи этот день всегда был особенным, ведь война оставила глубокий след в памяти нескольких поколений. По его словам, Одесса хорошо знает цену потерь и поэтому такие места остаются святыми для горожан.

"Это святое место для каждого одессита. В нашей семье были ветераны, и мы всегда помним о них. Война принесла очень много боли, поэтому такие дни нужно хранить в памяти", — сказал Станислав Добровольский.

В Одесі поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу
Станислав о родных. Фото: Новини.LIVE
День пам'яті та перемоги в Одесі
Люди кладут цветы. Фото: Новини.LIVE

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов как, и когда они вспоминают родных, погибших во Второй мировой. Для многих память о Второй мировой войне всегда была на первом месте. Сейчас, когда город снова находится под ежедневными обстрелами, актуальность возрастает в несколько раз. Что касается даты, то часть людей давно переориентировалась и считает 8 мая единственно правильной датой.

Кроме того, Новини.LIVE узнали у одесситов, знают ли они об этой дате и насколько она важна для них сегодня. Часть горожан хорошо знает историю этого дня и придает ему глубокое символическое значение. Для них это не только о событиях прошлого, но и о борьбе за свободу, которая продолжается и сейчас. Люди проводят параллели между различными периодами истории и подчеркивают важность сохранения независимости.

Одесса День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации