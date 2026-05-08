День памяти и победы в Одессе: Аллея Славы в цветах

Цветы возле памятника Неизвестному матросу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 8 мая состоялось возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу. Горожане пришли почтить память погибших во Второй мировой войне и вспомнить своих родных, которые прошли фронт, оккупацию и потери. Для многих это не просто дата в календаре, а часть семейной истории.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Возложение цветов

Возле памятника Неизвестному матросу собрались десятки одесситов. Люди приносили цветы, молча стояли у мемориала и вспоминали тех, кто не вернулся с фронта. Для многих семей эта дата остается особенной, ведь война коснулась почти каждой семьи. Память о Второй мировой войне сегодня воспринимается особенно остро из-за полномасштабной войны в Украине.

Памятник Неизвестному матросу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди несут цветы к памятнику. Фото: Новини.LIVE

История семьи

Одесситка Людмила рассказала, что ее дедушка был пулеметчиком и прошел войну до Польши. По словам женщины, в семье ежегодно вспоминали его истории и победу над нацизмом. Она говорит, что после смерти дедушки память о нем стала еще более ценной, ведь именно через личные воспоминания семьи младшие поколения понимают, какой страшной была война. Людмила убеждена, что такие дни нужны не только для чествования ветеранов, но и для того, чтобы трагедия не повторилась снова.

"Мой дедушка воевал, был ранен и имел награды. Для нашей семьи это всегда был очень важный праздник. Я считаю, что дети и внуки должны знать об этом и помнить, чтобы подобное больше никогда не повторилось", — сказала Людмила.

Читайте также:

Людмила о своем дедушке. Фото: Новини.LIVE

Память поколений

Еще одна участница мероприятия, Ангелина Мирашниченко, пришла к мемориалу, чтобы вспомнить своих родных, которые пережили Вторую мировую войну. Она рассказала, что ее дедушка был ребенком войны и до последних лет жизни вспоминал пережитое во время оккупации. По словам женщины, старшие поколения часто делились страшными историями о немецких захватах, голоде и страхе, которые остались с ними на всю жизнь. Именно поэтому она считает важным говорить о войне с молодежью и не позволять забыть прошлое.

"Это наша история, и от нее никуда не деться. Мои родные также прошли войну, много рассказывали о тех временах. Я считаю правильным, что сегодня мы вспоминаем погибших именно 8 мая и передаем эту память новому поколению", — сказала Ангелина.

Ангелина о важности даты. Фото: Новини.LIVE

Война и настоящее

К мемориалу пришли и ветераны современной российско-украинской войны. Майор в запасе Булов Максим заявил, что память о Второй мировой сегодня имеет особое значение, ведь Украина снова вынуждена бороться за свободу. Он напомнил, что многие ветераны АТО и защитники Одесской области после 2022 года погибли на фронте. По его словам, нынешняя война еще раз показала, насколько важно помнить уроки прошлого и отстаивать право жить в собственном государстве.

Памятник к которому несли цветы. Фото: Новини.LIVE

Военные у мемориала. Фото: Новини.LIVE

Он также поддержал перенос акцента на 8 мая, а не 9 мая. Мужчина считает, что Украина должна придерживаться исторической правды и европейской традиции чествования памяти жертв войны. По его мнению, современная борьба Украины так же является борьбой за свободу и независимость.

"Наши деды защищали Украину во время Второй мировой войны, а сегодня это делают новые поколения украинцев. Мы должны помнить, какой ценой достается свобода. Для меня важно, что Украина отмечает именно 8 мая — так, как это делает Европа", — сказал Максим.

Максим о параллелях с современной войной. Фото: Новини.LIVE

Воспоминания одесситов

Станислав Добровольский пришел к памятнику, чтобы вспомнить своих родственников, которых мобилизовали после освобождения Одессы в 1944 году. Он рассказал, что один из членов семьи погиб уже через месяц после призыва, а другой прошел войну до конца и всю жизнь помнил пережитое. Мужчина говорит, что для его семьи этот день всегда был особенным, ведь война оставила глубокий след в памяти нескольких поколений. По его словам, Одесса хорошо знает цену потерь и поэтому такие места остаются святыми для горожан.

"Это святое место для каждого одессита. В нашей семье были ветераны, и мы всегда помним о них. Война принесла очень много боли, поэтому такие дни нужно хранить в памяти", — сказал Станислав Добровольский.

Станислав о родных. Фото: Новини.LIVE

Люди кладут цветы. Фото: Новини.LIVE

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов как, и когда они вспоминают родных, погибших во Второй мировой. Для многих память о Второй мировой войне всегда была на первом месте. Сейчас, когда город снова находится под ежедневными обстрелами, актуальность возрастает в несколько раз. Что касается даты, то часть людей давно переориентировалась и считает 8 мая единственно правильной датой.

Кроме того, Новини.LIVE узнали у одесситов, знают ли они об этой дате и насколько она важна для них сегодня. Часть горожан хорошо знает историю этого дня и придает ему глубокое символическое значение. Для них это не только о событиях прошлого, но и о борьбе за свободу, которая продолжается и сейчас. Люди проводят параллели между различными периодами истории и подчеркивают важность сохранения независимости.