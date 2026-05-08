День пам'яті та перемоги в Одесі: Алея Слави у квітах

В Одесі 8 травня відбулося покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу. Містяни прийшли вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні та згадати своїх рідних, які пройшли фронт, окупацію й втрати. Для багатьох це не просто дата в календарі, а частина сімейної історії.

Покладання квітів

Біля пам’ятника Невідомому матросу зібралися десятки одеситів. Люди приносили квіти, мовчки стояли біля меморіалу та згадували тих, хто не повернувся з фронту. Для багатьох родин ця дата залишається особливою, адже війна торкнулася майже кожної сім’ї. Пам’ять про Другу світову війну сьогодні сприймається особливо гостро через повномасштабну війну в Україні.

Історія родини

Одеситка Людмила розповіла, що її дідусь був кулеметником і пройшов війну до Польщі. За словами жінки, у родині щороку згадували його історії та перемогу над нацизмом. Вона каже, що після смерті дідуся пам’ять про нього стала ще ціннішою, адже саме через особисті спогади родини молодші покоління розуміють, якою страшною була війна. Людмила переконана, що такі дні потрібні не лише для вшанування ветеранів, а й для того, щоб трагедія не повторилася знову.

"Мій дідусь воював, був поранений і мав нагороди. Для нашої сім’ї це завжди було дуже важливе свято. Я вважаю, що діти й онуки повинні знати про це та пам’ятати, щоб подібне більше ніколи не повторилося", — сказала Людмила.

Пам’ять поколінь

Ще одна учасниця заходу, Ангеліна Мірашниченко, прийшла до меморіалу, щоб згадати своїх рідних, які пережили Другу світову війну. Вона розповіла, що її дідусь був дитиною війни та до останніх років життя згадував пережите під час окупації. За словами жінки, старші покоління часто ділилися страшними історіями про німецькі захоплення, голод і страх, які залишилися з ними на все життя. Саме тому вона вважає важливим говорити про війну з молоддю та не дозволяти забути минуле.

"Це наша історія, і від неї нікуди не подітися. Мої рідні також пройшли війну, багато розповідали про ті часи. Я вважаю правильним, що сьогодні ми згадуємо загиблих саме 8 травня і передаємо цю пам’ять новому поколінню", — сказала Ангеліна.

Війна і сьогодення

До меморіалу прийшли й ветерани сучасної російсько-української війни. Майор у запасі Булов Максим заявив, що пам’ять про Другу світову сьогодні має особливе значення, адже Україна знову змушена боротися за свободу. Він нагадав, що багато ветеранів АТО та захисників Одещини після 2022 року загинули на фронті. За його словами, нинішня війна ще раз показала, наскільки важливо пам’ятати уроки минулого та відстоювати право жити у власній державі.

Він також підтримав перенесення акценту на 8 травня, а не 9 травня. Чоловік вважає, що Україна повинна дотримуватися історичної правди та європейської традиції вшанування пам’яті жертв війни. На його думку, сучасна боротьба України так само є боротьбою за свободу та незалежність.

"Наші діди захищали Україну під час Другої світової війни, а сьогодні це роблять нові покоління українців. Ми маємо пам’ятати, якою ціною дістається свобода. Для мене важливо, що Україна відзначає саме 8 травня — так, як це робить Європа", — сказав Максим.

Спогади одеситів

Станіслав Добровольський прийшов до пам’ятника, щоб згадати своїх родичів, яких мобілізували після визволення Одеси у 1944 році. Він розповів, що один із членів родини загинув уже через місяць після призову, а інший пройшов війну до кінця та все життя пам’ятав пережите. Чоловік каже, що для його родини цей день завжди був особливим, адже війна залишила глибокий слід у пам’яті кількох поколінь. За його словами, Одеса добре знає ціну втрат і тому такі місця залишаються святими для містян.

"Це святе місце для кожного одесита. У нашій родині були ветерани, і ми завжди пам’ятаємо про них. Війна принесла дуже багато болю, тому такі дні потрібно зберігати в пам’яті", — сказав Станіслав Добровольський.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів як, і коли вони згадують рідних, загиблих у Другій світовій. Для багатьох пам'ять про Другу світову війну завжди була на першому місці. Зараз, коли місто знову перебуває під щоденними обстрілами, актуальність зростає в кілька разів. Що стосується дати, то частина людей давно переорієнтувалася і вважає 8 травня єдиною правильною датою.

Крім того, Новини.LIVE дізналися в одеситів, чи знають вони про цю дату та наскільки вона важлива для них сьогодні. Частина містян добре знає історію цього дня і надає йому глибокого символічного значення. Для них це не лише про події минулого, а й про боротьбу за свободу, яка триває і зараз. Люди проводять паралелі між різними періодами історії та наголошують на важливості збереження незалежності.