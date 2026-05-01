Перше травня в Одесі: чи буде свято під час війни

Хлопці в міському саду в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Перше травня для багатьох українців колись асоціювалося з вихідними, теплом, поїздками на природу та традиційними "майовками". Проте з роками ставлення до цієї дати змінилося, а повномасштабна війна ще більше вплинула на сприйняття свят і масових гулянь. Для когось цей день вже давно втратив статус свята, а для когось залишився лише теплим спогадом про сімейний відпочинок і зустрічі з друзями.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи є для них перше травня святом і як вони проводили цей день раніше.

Відпочинок на природі

Частина містян зізнається, що нині не сприймає цю дату як свято. Люди кажуть, що через війну немає ані настрою, ані внутрішнього ресурсу для святкувань. Навіть якщо раніше існували певні традиції, зараз вони відійшли на другий план.

"Було таке, звісно, як майовки. Але зараз — ні, на жаль. Якісь святкування… не на часі, та й душевний стан такий, що не до гулянок взагалі", — каже Альона.

Одеситка Альона про відсутність бажання свята. Фото: Новини.LIVE

Інші одесити також зазначають, що до війни збиралися з друзями чи рідними, однак зараз така можливість суттєво обмежена. Багато людей виїхали, хтось змінив місце проживання, а хтось просто не має настрою на традиційний відпочинок. Через це колишні звички поступово зникають.

"Раніше з друзями збиралися, а зараз під час війни немає такої змоги, бо багато людей поїхало", — ділиться Людмила.

Місцева жительна Людмила про свято під час війни. Фото: Новини.LIVE

Перше травня

Для декого перше травня завжди було радше святом весни, ніж офіційною датою. Люди асоціювали цей день не з політичним підтекстом, а з першим теплом, природою та сімейними зустрічами. Втім, нині навіть ці спогади сприймаються по-іншому через загальний емоційний фон війни.

"Мабуть, зараз — ні, це не свято. Час такий, що не хочеться особливо святкувань. Люди гинуть, тому сильно радіти нічому. А раніше збиралися на шашлики, родичі, компанії, на дачі. Це було свято весни, скоріше, ніж щось політичне", — говорить Василій.

Одесит Василій про свято весни. Фото: Новини.LIVE

Деякі містяни згадують, як змінювалося сприйняття цього дня з роками. Для старшого покоління це колись були офіційні паради, а згодом — просто додаткові вихідні. Проте навіть після втрати офіційного значення люди зберігали традицію збиратися з друзями.

"Колись це був парад, потім просто вихідний. Якщо запрошували друзі — звісно, були шашлики", — каже Тетяна.

Місцева жителька Тетяна про друзів та шалики. Фото: Новини.LIVE

Свята в період війни

Є й ті, хто сьогодні взагалі не вважає 1 травня святом. Для них ця дата втратила будь-яке особливе значення й сприймається як звичайний день. Хоча до війни люди могли використовувати його як привід для поїздки за місто чи роботи на дачі.

"Ні, не вважаю святом. До війни були шашлики, їздили за місто, допомагали на дачі чи в селі, але зараз це просто робочі дні", — зазначає Ольга.

Одеситка Ольга про робочі будні. Фото: Новини.LIVE

Для більшості перше травня вже не має того значення, яке мало колись. Для когось це лише спогад про майовки та весняний відпочинок, для когось — звичайна дата в календарі. А війна остаточно змінила ставлення багатьох людей до святкувань, відсунувши їх на другий план.

Раніше Новини.LIVE, зібрали реакції одеситів на дату 10 квітня, яка має особливе історичне значення. Саме цього дня місто було звільнене від нацистських військ під час Другої світової. Люди по-іншому дивляться на історію, проводять паралелі з сучасністю та переосмислюють значення свободи.

А також Новини.LIVE запитали одеситів про страх терактів, адже постійні загрози обстрілів і небезпеки на вулицях впливають не лише на відчуття безпеки, а й на повсякденне життя людей. Хтось намагається уникати людних місць і бути максимально обережним, інші ж, попри ризики, прагнуть зберегти звичний ритм життя.

