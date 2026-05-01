Первое мая в Одессе: будет ли праздник во время войны

Ребята в городском саду в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Первое мая для многих украинцев когда-то ассоциировалось с выходными, теплом, поездками на природу и традиционными "майовками". Однако с годами отношение к этой дате изменилось, а полномасштабная война еще больше повлияла на восприятие праздников и массовых гуляний. Для кого-то этот день уже давно потерял статус праздника, а для кого-то остался лишь теплым воспоминанием о семейном отдыхе и встречах с друзьями.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, является ли для них первое мая праздником и как они проводили этот день раньше.

Отдых на природе

Часть горожан признается, что сейчас не воспринимает эту дату как праздник. Люди говорят, что из-за войны нет ни настроения, ни внутреннего ресурса для празднования. Даже если раньше существовали определенные традиции, сейчас они отошли на второй план.

"Было такое, конечно, как майовки. Но сейчас — нет, к сожалению. Какие-то празднования... не ко времени, да и душевное состояние такое, что не до гулянок вообще", — говорит Алена.

Одесситка Алена об отсутствии желания праздника. Фото: Новини.LIVE

Другие одесситы также отмечают, что до войны собирались с друзьями или родными, однако сейчас такая возможность существенно ограничена. Многие люди уехали, кто-то сменил место жительства, а кто-то просто не имеет настроения на традиционный отдых. Поэтому прежние привычки постепенно исчезают.

"Раньше с друзьями собирались, а сейчас во время войны нет такой возможности, потому что многие люди уехали", — делится Людмила.

Местная жительница Людмила о празднике во время войны. Фото: Новини.LIVE

Первое мая

Для некоторых первое мая всегда было скорее праздником весны, чем официальной датой. Люди ассоциировали этот день не с политическим подтекстом, а с первым теплом, природой и семейными встречами. Впрочем, сейчас даже эти воспоминания воспринимаются по-другому из-за общего эмоционального фона войны.

"Пожалуй, сейчас — нет, это не праздник. Время такое, что не хочется особо празднований. Люди гибнут, поэтому сильно радоваться нечему. А раньше собирались на шашлыки, родственники, компании, на даче. Это был праздник весны, скорее, чем что-то политическое", — говорит Василий.

Одессит Василий о празднике весны. Фото: Новини.LIVE

Некоторые горожане вспоминают, как менялось восприятие этого дня с годами. Для старшего поколения это когда-то были официальные парады, а впоследствии - просто дополнительные выходные. Однако даже после потери официального значения люди сохраняли традицию собираться с друзьями.

"Когда-то это был парад, потом просто выходной. Если приглашали друзья — конечно, были шашлыки", — говорит Татьяна.

Местная жительница Татьяна о друзьях и шашлыках. Фото: Новини.LIVE

Праздники в период войны

Есть и те, кто сегодня вообще не считает 1 мая праздником. Для них эта дата потеряла какое-либо особое значение и воспринимается как обычный день. Хотя до войны люди могли использовать его как повод для поездки за город или работы на даче.

"Нет, не считаю праздником. До войны были шашлыки, ездили за город, помогали на даче или в селе, но сейчас это просто рабочие дни", — отмечает Ольга.

Одесситка Ольга о рабочих буднях. Фото: Новини.LIVE

Для большинства первое мая уже не имеет того значения, которое имело когда-то. Для кого-то это лишь воспоминание о майовках и весеннем отдыхе, для кого-то — обычная дата в календаре. А война окончательно изменила отношение многих людей к празднованиям, отодвинув их на второй план.

Ранее Новини.LIVE, собрали реакции одесситов на дату 10 апреля, которая имеет особое историческое значение. Именно в этот день город был освобожден от нацистских войск во время Второй мировой. Люди по-другому смотрят на историю, проводят параллели с современностью и переосмысливают значение свободы.

А также Новини.LIVE спросили одесситов о страхе терактов, ведь постоянные угрозы обстрелов и опасности на улицах влияют не только на ощущение безопасности, но и на повседневную жизнь людей. Кто-то старается избегать людных мест и быть максимально осторожным, другие же, несмотря на риски, стремятся сохранить привычный ритм жизни.

