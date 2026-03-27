Переход на летнее время 2026 года: как влияет на жизнь одесситов

Уже в эту субботу украинцы перейдут на летнее время. Перевод стрелок необходимо будет перевести в ночь с субботы, 28 марта, на воскресенье, 29 марта в три часа на один час вперед. Таким образом, воскресенье будет короче, а световой день будет длиться дольше. Впрочем, каждый год это вызывает дискуссии: действительно ли смена времени имеет смысл, и как она влияет на самочувствие людей. Для кого-то это лишь формальность, к которой давно привыкли, а для других — ощутимый стресс для организма. Некоторые же вообще считают, что от этой практики стоит отказаться.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, влияет ли на них перевод часов и нужно ли его сохранять.

Перевод часов

Часть горожан признается, что уже настолько привыкла к переводу времени, что не испытывает существенного дискомфорта. Для них это скорее сезонная смена ритма, которая даже имеет свои плюсы. Люди воспринимают это как нечто привычное и не видят серьезной проблемы. Более того, некоторые даже находят в этом определенные положительные моменты.

"Мы привыкли просто, что когда наступает весна, то надо перевести, чтобы лучше спать. Если люди к этому уже привыкли, то я считаю пусть будет, не траба ничего отменять. Мне, наоборот, когда время переводится — какая-то радость. Зимой можно поспать, а сейчас надо раньше встать. Поэтому я только за то, чтобы оно осталось", — говорит Игорь.

Одессит Игорь о летнем времени. Фото: Новини.LIVE

Другие опрошенные также не чувствуют существенного влияния перевода часов на свою жизнь. Они воспринимают это как общепринятую практику, которая действует во многих странах. Поэтому, по их мнению, менять ничего не нужно, если это является частью международной системы времени.

"На самом деле на меня нет, не влияет это. Если в мире переводят, то пусть и у нас переводят", — говорит Вадим.

Местный житель Вадим о привычках. Фото: Новини.LIVE

Адаптация к новому времени

Впрочем, не все одесситы разделяют такое мнение. Некоторые горожане чувствуют смену времени достаточно остро, особенно когда речь идет о сне и общем самочувствии. Люди говорят, что организму нужно время для адаптации, а это может вызвать усталость или даже ухудшение здоровья.

"Очень тяжело на сон влияет. Потому что ты поздно ложишься в эти моменты и очень рано просыпаешься. Мне кажется, что уже нужно прекращать эти все моменты. Потому что это, особенно для тех людей, у которых головные боли, очень сильно влияет", — делится Светлана.

Одесситка Светлана об адаптации. Фото: Новини.LIVE

Люди отмечают, что адаптация происходит постепенно, хотя и не всегда легко. В то же время они не исключают, что от перевода часов стоило бы отказаться.

"На меня влияет немножко, конечно. Привыкаем, только так можно адаптироваться. Я думаю, лучше отстраняться", — говорит Мария.

Местная жительница Мария о переводе часов. Фото: Новини.LIVE

Летнее время

Есть и те, кто не имеет четкой позиции, но интуитивно склоняется к тому, что от перевода времени стоит отказаться. В то же время люди понимают, что этот вопрос имеет не только бытовой, но и экономический и организационный аспект. Поэтому решение должно быть взвешенным и учитывать различные факторы.

"Да нет, особо не влияет. Интуитивно кажется, что нужно отходить от этого. Но как это с практической точки зрения? Может, влияет на людей, на работу, на производство наше. Поэтому не знаю, нужно смотреть", — говорит Виктор.

Одессит Виктор о летнем времени. Фото: Новини.LIVE

Отношение к переводу часов остается неоднозначным. Для одних это привычная практика, которая не вызывает дискомфорта, для других — фактор, влияющий на самочувствие и сон. В то же время все больше людей задумываются над целесообразностью сохранения этой традиции.

Ранее мы писали, что в Одессе предлагают изменить время начала комендантского часа. Речь идет о сдвиге ограничений до 01:00. Это хотят сделать из-за проблем с транспортом после повреждения критической инфраструктуры и сложности добраться домой вовремя.

