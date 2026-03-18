В Одессе количество больных простудными заболеваниями растет

Авто скорой помощи. Фото иллюстративное

В Одессе в марте наблюдается увеличение больных острыми респираторными заболеваниями. Медики говорят, что это сезонное явление и ситуация не выходит за пределы нормы. Количество госпитализаций остается стабильным. Врачи призывают не игнорировать симптомы и обращаться за помощью к специалистам.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала директор Центра первичной медико-санитарной помощи №5 Татьяна Кафтан.

Читайте также:

Сезонный рост

В марте в Одессе традиционно фиксируют небольшое повышение уровня заболеваемости. Такая тенденция повторяется каждый год и не вызывает беспокойства у медиков. По словам специалистов, ситуация сейчас соответствует типичным сезонным показателям.

"Мы наблюдаем незначительный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. В целом ситуация по марту совпадает с аналогичным сроком прошлых лет", — пояснила Татьяна Кафтан.

Татьяна Кафтан о ситуации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Симптомы ОРВИ

ОРВИ обычно начинается внезапно. У человека повышается температура (часто 37,5-39 °C), появляется слабость и ломота в теле. Часто возникает насморк, заложенность носа, боль в горле и кашель. Также возможны головная боль, озноб и быстрая утомляемость.

Обращайтесь к врачу

Врачи отмечают, что даже при легких симптомах не стоит заниматься самолечением. Своевременное обращение помогает избежать осложнений и ускоряет выздоровление.

"В амбулаторию, к семейным врачам мы советуем обращаться абсолютно всем нашим пациентам, как на ОРЗ, так и на осложнения", — отметила директор центра.

По ее словам, больше всего рискуют заболеть дети, пожилые люди и пациенты с хроническими болезнями. В то же время количество госпитализаций в городе остается стабильным и соответствует сезону.

"Сейчас стационарное лечение получает 63 пациента, что вполне соответствует сезонной заболеваемости и не является увеличенным показателем", — сообщила Татьяна Кафтан.

Осложнения болезни

Если вовремя не обратиться к врачу, болезнь может дать осложнения. Чаще всего это бронхит, отит или воспаление легких. У детей, пожилых людей и людей с хроническими болезнями риск осложнений выше. Кроме того, без правильного лечения симптомы могут длиться дольше и ухудшать общее состояние.

