ОРВИ и вирусная пневмония в Одессе, какая ситуация сегодня

Врачи в коридоре больницы. Фото: Новини.LIVE

В начале весны традиционно растет количество респираторных заболеваний. В марте, когда организм еще не полностью пришел в себя после зимнего сезона, люди продолжают болеть простудами и вирусными инфекциями, но резкого всплеска, по словам врачей, в этом году нет.

Какая ситуация в Одессе на данный момент, фиксируется ли сплекс заболеваний, и как правильно уберечь себя от болезни, журналисты Новини.LIVE спросили у директора коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" Одесского городского совета, Татьяны Кафтан.

Заболевания весной

Врачи объясняют, что колебания уровня заболеваемости весной — обычное явление, ведь погода часто меняется, а организм после зимы может быть ослабленным. Поэтому в марте медики обычно регистрируют рост обращений с симптомами острых респираторных заболеваний. При этом большинство случаев проходят без серьезных осложнений.

"Если сравнивать с декабрем, то несколько больше заболеваемость ОРЗ. Если сравнивать, например, с февралем, то где-то на уровне февраля, может немного больше, но незначительно", — отмечает директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" ОГС Татьяна Кафтан.

Директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" ОГС Татьяна Кафтан. Фото: Новини.LIVE

Однако даже при легком течении заболевания следует обращаться к своему семейному врачу. Именно он может оценить состояние пациента, назначить необходимые обследования и определить лечение. Особенно это касается людей из групп риска. Чаще всего к ним относятся дети, пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. У этих категорий даже обычная вирусная инфекция может привести к осложнениям, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

Воспаление легких

Одним из возможных осложнений респираторных инфекций остается пневмония. Врачи отмечают, что случаи этого заболевания в городе есть, однако их количество не превышает сезонных показателей. Подавляющее большинство пациентов лечится амбулаторно под наблюдением семейных врачей. В стационарном лечении нуждаются только те больные, у которых течение болезни сложнее или существует риск серьезных осложнений.

"Сейчас стационарное лечение у нас получают 63 больных в нашем городе. Это вполне соответствует сезонной заболеваемости и по госпитализации не является увеличенным показателем", — говорит врач.

Медсестра в больнице. Фото: Новини.LIVE

После перенесенной пневмонии врачи советуют уделять больше внимания восстановлению организма. Так как болезнь может временно ослаблять иммунитет, важно придерживаться простых профилактических рекомендаций. Лучше избегать больших скоплений людей в закрытых помещениях, больше отдыхать, хорошо питаться и регулярно проветривать помещения. Также полезно проводить больше времени на свежем воздухе — это помогает организму быстрее восстановиться после болезни.

Медики наготове

Медики уверяют, что система здравоохранения города готова к сезонным колебаниям заболеваемости. Большинство пациентов с респираторными инфекциями и даже с пневмониями лечатся на амбулаторном уровне. Это позволяет избежать перегрузки стационаров. У семейных врачей есть необходимые протоколы лечения и возможности для наблюдения за состоянием пациентов.

"Да, мы готовы. Подавляющее большинство пневмоний лечится у семейных врачей, лечится амбулаторно и сейчас очень эффективно. Госпитализируем лишь незначительное количество больных, которые действительно в этом нуждаются", — объясняет врач.

Врачи в помещении больницы. Фото: Новини.LIVE

Медицинская система города обеспечена как семейными врачами, так и медицинскими сестрами. Налаженная работа первичного звена позволяет быстро реагировать на обращения пациентов и контролировать течение болезней.

Опасность самолечения

Отдельной проблемой медики называют самолечение, в частности бесконтрольное употребление антибиотиков. Многие пациенты начинают принимать антибактериальные препараты самостоятельно, даже не зная причины заболевания. В то же время большинство пневмоний, которые сейчас фиксируют врачи, имеют вирусное происхождение. В таких случаях антибиотики не только не помогают, но и могут навредить организму.

"Сейчас мы имеем колоссальную резистентность к антибактериальным препаратам. Когда мы назначаем лечение, часто выясняется, что пациент уже сам покупал этот препарат в аптеке и принимал его. Для врачей это очень большая проблема", — отмечает директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" ОГС Татьяна Кафтан.

Женщина в приемной. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому лучше не заниматься самолечением. В случае появления симптомов респираторного заболевания или его осложнений — таких как бронхит или пневмония — необходимо обратиться к семейному врачу.

Симптомы ОРЗ

Большинство острых респираторных заболеваний имеют схожие симптомы, которые проявляются уже в начале болезни. Чаще всего это резкое повышение температуры, озноб, общая слабость и ломота в теле. Также пациенты могут испытывать головную боль, боль в глазах и суставах. В первые дни болезни организм активно реагирует на вирус, поэтому человек часто чувствует сильную усталость и скованность в теле.

"Далее, когда вирус прогрессирует, присоединяется кашель. Как понять, что началось осложнение. У пациента либо не снижается температура, либо она снова начинает повышаться после предыдущего снижения. Опять повышается температура и, что очень важно, появляется потливость", — объясняет медик.

Мать с ребенком в больнице. Фото: Новини.LIVE

Кашель может сопровождать как обычное острое респираторное заболевание, так и пневмонию. Именно поэтому важно обращать внимание на сопутствующие симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии осложнений. Также тревожным симптомом может быть резкое усиление слабости. Пациенты иногда отмечают, что даже после короткой ходьбы или минимальной активности чувствуют себя истощенными.

Как беречь себя

Кроме лечения, важную роль в профилактике играет образ жизни и общее состояние организма. Медики советуют уделять внимание нервной системе, ведь постоянный стресс и переутомление могут ослаблять иммунитет. Особенно актуально это в условиях войны, когда люди часто переживают бессонные ночи и эмоциональное напряжение.

"Высыпаться, избегать стрессов, хорошо питаться, потреблять достаточное количество витаминов в пище. Стоит избегать чрезмерного количества сладостей и выбирать продукты с высокой питательной ценностью. Иммунная система нуждается в белке, поэтому в рационе обязательно должны быть сыр, яйца, рыба, мясо и молоко", — отмечает директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" ОГС Татьяна Кафтан.

Директор коммунального некоммерческого предприятия "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" ОГС Татьяна Кафтан. Фото: Новини.LIVE

Кроме правильного питания, врачи советуют придерживаться простых профилактических правил. В частности, регулярно проветривать помещения, избегать больших скоплений людей и чаще бывать на свежем воздухе. Такие простые привычки помогают поддерживать иммунную систему и уменьшают риск заболеть во время сезонного распространения вирусных инфекций.

