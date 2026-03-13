ГРВІ та вірусна пневмонія в Одесі - яка ситуація зараз

Лікарі у коридорі лікарні. Фото: Новини.LIVE

На початку весни медики традиційно фіксують невелике зростання кількості респіраторних захворювань. Березень — період, коли після зимового сезону люди ще продовжують хворіти на застуди та вірусні інфекції, однак різкого сплеску, за словами лікарів, цього року не спостерігається.

Яка ситуація в Одесі на разі, чи фіксується сплекс захворювань, та як правильно уберегти себе від хвороби, журналісти Новини.LIVE запитали у директорки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Одеської міської ради, Тетяни Кафтан.

Захворювання на весні

Лікарі пояснюють, що коливання рівня захворюваності навесні — звичне явище, адже погода часто змінюється, а організм після зими може бути ослабленим. Тому у березні медики зазвичай реєструють зростання звернень із симптомами гострих респіраторних захворювань. Водночас більшість випадків проходять без серйозних ускладнень.

"Якщо порівнювати з груднем, то дещо більша захворюваність на ГРЗ. Якщо порівнювати, наприклад, з лютим, то десь на рівні лютого, може трішечки більше, але незначно", — зазначає директорка комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" ОМР Тетяна Кафтан.

Директорка комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" ОМР Тетяна Кафтан. Фото: Новини.LIVE

Проте навіть за легкого перебігу захворювання варто звертатися до свого сімейного лікаря. Саме він може оцінити стан пацієнта, призначити необхідні обстеження та визначити лікування. Особливо це стосується людей із груп ризику. Найчастіше до них належать діти, люди похилого віку, а також пацієнти з хронічними захворюваннями. У цих категорій навіть звичайна вірусна інфекція може призвести до ускладнень, якщо вчасно не звернутися по медичну допомогу.

Запалення легень

Одним із можливих ускладнень респіраторних інфекцій залишається пневмонія. Лікарі зазначають, що випадки цього захворювання в місті є, однак їхня кількість не перевищує сезонних показників. Переважна більшість пацієнтів лікується амбулаторно під наглядом сімейних лікарів. Стаціонарного лікування потребують лише ті хворі, у яких перебіг хвороби складніший або існує ризик серйозних ускладнень.

"Наразі стаціонарне лікування у нас отримують 63 хворих у нашому місті. Це цілком відповідає сезонній захворюваності і щодо госпіталізації не є збільшеним показником", — говорить лікарка.

Медсестра у лікарні. Фото: Новини.LIVE

Після перенесеної пневмонії лікарі радять приділяти більше уваги відновленню організму. Через те, що хвороба може тимчасово послаблювати імунітет, важливо дотримуватися простих профілактичних рекомендацій. Краще уникати великих скупчень людей у закритих приміщеннях, більше відпочивати, добре харчуватися та регулярно провітрювати приміщення. Також корисно проводити більше часу на свіжому повітрі — це допомагає організму швидше відновитися після хвороби.

Медики напоготові

Медики запевняють, що система охорони здоров’я міста готова до сезонних коливань захворюваності. Більшість пацієнтів із респіраторними інфекціями та навіть із пневмоніями лікуються на амбулаторному рівні. Це дозволяє уникнути перевантаження стаціонарів. У сімейних лікарів є необхідні протоколи лікування та можливості для спостереження за станом пацієнтів.

"Так, ми готові. Переважна більшість пневмоній лікується у сімейних лікарів, лікується амбулаторно і наразі дуже ефективно. Госпіталізуємо лише незначну кількість хворих, які справді цього потребують", — пояснює лікарка.

Лікарі у приміщенні лікарні. Фото: Новини.LIVE

Медична система міста забезпечена як сімейними лікарями, так і медичними сестрами. Налагоджена робота первинної ланки дозволяє швидко реагувати на звернення пацієнтів і контролювати перебіг хвороб.

Небезпека самолікування

Окремою проблемою медики називають самолікування, зокрема безконтрольне вживання антибіотиків. Багато пацієнтів починають приймати антибактеріальні препарати самостійно, навіть не знаючи причини захворювання. Водночас більшість пневмоній, які зараз фіксують лікарі, мають вірусне походження. У таких випадках антибіотики не лише не допомагають, а й можуть нашкодити організму.

"Наразі ми маємо колосальну резистентність до антибактеріальних препаратів. Коли ми призначаємо лікування, часто з’ясовується, що пацієнт уже сам купував цей препарат в аптеці і приймав його. Для лікарів це дуже велика проблема", — наголошує директорка комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" ОМР Тетяна Кафтан.

Жінка у приймальні. Фото: Новини.LIVE

Саме тому краще не займатися самолікуванням. У разі появи симптомів респіраторного захворювання або його ускладнень — таких як бронхіт чи пневмонія — необхідно звернутися до сімейного лікаря.

Симптоми ГРЗ

Більшість гострих респіраторних захворювань мають схожі симптоми, які проявляються вже на початку хвороби. Найчастіше це різке підвищення температури, озноб, загальна слабкість та ломота в тілі. Також пацієнти можуть відчувати головний біль, біль в очах та суглобах. У перші дні хвороби організм активно реагує на вірус, тому людина часто відчуває сильну втому та скутість у тілі.

"Далі, коли вірус прогресує, приєднується кашель. Як зрозуміти, що почалося ускладнення. У пацієнта або не знижується температура, або вона знову починає підвищуватися після попереднього зниження. Знову підвищується температура і, що дуже важливо, з’являється потливість", — пояснює медикиня.

Мати з дитиною у лікарні. Фото: Новини.LIVE

Кашель може супроводжувати як звичайне гостре респіраторне захворювання, так і пневмонію. Саме тому важливо звертати увагу на супутні симптоми, які можуть свідчити про розвиток ускладнень. Також тривожним симптомом може бути різке посилення слабкості. Пацієнти іноді відзначають, що навіть після короткої ходьби або мінімальної активності почуваються виснаженими.

Як берегти себе

Окрім лікування, важливу роль у профілактиці відіграє спосіб життя та загальний стан організму. Медики радять приділяти увагу нервовій системі, адже постійний стрес та перевтома можуть послаблювати імунітет. Особливо актуально це в умовах війни, коли люди часто переживають безсонні ночі та емоційне напруження.

"Висипатися, уникати стресів, добре харчуватися, споживати достатню кількість вітамінів у їжі. Варто уникати надмірної кількості солодощів і обирати продукти з високою поживною цінністю. Імунна система потребує білка, тому в раціоні обов’язково мають бути сир, яйця, риба, м’ясо та молоко", — зазначає директорка комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" ОМР Тетяна Кафтан.

Директорка комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5" ОМР Тетяна Кафтан. Фото: Новини.LIVE

Окрім правильного харчування, лікарі радять дотримуватися простих профілактичних правил. Зокрема, регулярно провітрювати приміщення, уникати великих скупчень людей та частіше бувати на свіжому повітрі. Такі прості звички допомагають підтримувати імунну систему та зменшують ризик захворіти під час сезонного поширення вірусних інфекцій.

