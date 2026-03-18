Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі кількість хворих на простудні захворювання зростає

В Одесі кількість хворих на простудні захворювання зростає

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 16:37
Авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі в березні спостерігається збільшення хворих на гострі респіраторні захворювання. Медики кажуть, що це сезонне явище і ситуація не виходить за межі норми. Кількість госпіталізацій залишається стабільною. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми та звертатися за допомогою до фахівців.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги №5 Тетяна Кафтан.

Читайте також:

Сезонне зростання

У березні в Одесі традиційно фіксують невелике підвищення рівня захворюваності. Така тенденція повторюється щороку і не викликає занепокоєння у медиків. За словами фахівців, ситуація зараз відповідає типовим сезонним показникам.

"Ми спостерігаємо незначне зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Загалом ситуація щодо березня співпадає з аналогічним терміном минулих років", — пояснила Тетяна Кафтан.

В Одесі зростає кількість ГРВІ
Тетяна Кафтан про ситуацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Симптоми ГРВІ

ГРВІ зазвичай починається раптово. У людини підвищується температура (часто 37,5–39 °C), з’являється слабкість і ломота в тілі. Часто виникає нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель. Також можливі головний біль, озноб і швидка втомлюваність.

Звертатесь до лікаря

Лікарі наголошують, що навіть при легких симптомах не варто займатися самолікуванням. Вчасне звернення допомагає уникнути ускладнень і пришвидшує одужання.

"До амбулаторії, до сімейних лікарів ми радимо звертатись абсолютно всім нашим пацієнтам, як на ГРЗ, так і на ускладнення", — зазначила директорка центру.

За її словами, найбільше ризикують захворіти діти, літні люди та пацієнти з хронічними хворобами. Водночас кількість госпіталізацій у місті залишається стабільною і відповідає сезону.

"Наразі стаціонарне лікування отримує 63 пацієнта, що цілком відповідає сезонній захворюваності і не є збільшеним показником", — повідомила Тетяна Кафтан.

Ускладнення хвороби

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, хвороба може дати ускладнення. Найчастіше це бронхіт, отит або запалення легень. У дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами ризик ускладнень вищий. Крім того, без правильного лікування симптоми можуть тривати довше й погіршувати загальний стан.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі ліквідували відому лікарню водників. Заклад приєднали до обласного центру соціально значущих хвороб. Однак в облраді запевняють, що медиків не звільнятимуть, а пацієнти лише виграють від змін. Рішення вже підтримали депутати облради.

Також ми писали, що в Одесі сімейний лікар приватної клініки пропонував за гроші оформити інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Він обіцяв документи про неіснуюче захворювання та групу інвалідності через знайомих у експертних комісіях. Лікаря затримали під час отримання частини суми. Йому загрожує ув’язнення.

Одеса захворювання
Марія Луценко - Редактор
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації