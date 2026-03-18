В Одесі кількість хворих на простудні захворювання зростає

Авто швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі в березні спостерігається збільшення хворих на гострі респіраторні захворювання. Медики кажуть, що це сезонне явище і ситуація не виходить за межі норми. Кількість госпіталізацій залишається стабільною. Лікарі закликають не ігнорувати симптоми та звертатися за допомогою до фахівців.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги №5 Тетяна Кафтан.

Сезонне зростання

У березні в Одесі традиційно фіксують невелике підвищення рівня захворюваності. Така тенденція повторюється щороку і не викликає занепокоєння у медиків. За словами фахівців, ситуація зараз відповідає типовим сезонним показникам.

"Ми спостерігаємо незначне зростання захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Загалом ситуація щодо березня співпадає з аналогічним терміном минулих років", — пояснила Тетяна Кафтан.

Тетяна Кафтан про ситуацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Симптоми ГРВІ

ГРВІ зазвичай починається раптово. У людини підвищується температура (часто 37,5–39 °C), з’являється слабкість і ломота в тілі. Часто виникає нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель. Також можливі головний біль, озноб і швидка втомлюваність.

Звертатесь до лікаря

Лікарі наголошують, що навіть при легких симптомах не варто займатися самолікуванням. Вчасне звернення допомагає уникнути ускладнень і пришвидшує одужання.

"До амбулаторії, до сімейних лікарів ми радимо звертатись абсолютно всім нашим пацієнтам, як на ГРЗ, так і на ускладнення", — зазначила директорка центру.

За її словами, найбільше ризикують захворіти діти, літні люди та пацієнти з хронічними хворобами. Водночас кількість госпіталізацій у місті залишається стабільною і відповідає сезону.

"Наразі стаціонарне лікування отримує 63 пацієнта, що цілком відповідає сезонній захворюваності і не є збільшеним показником", — повідомила Тетяна Кафтан.

Ускладнення хвороби

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, хвороба може дати ускладнення. Найчастіше це бронхіт, отит або запалення легень. У дітей, літніх людей і людей із хронічними хворобами ризик ускладнень вищий. Крім того, без правильного лікування симптоми можуть тривати довше й погіршувати загальний стан.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі ліквідували відому лікарню водників. Заклад приєднали до обласного центру соціально значущих хвороб. Однак в облраді запевняють, що медиків не звільнятимуть, а пацієнти лише виграють від змін. Рішення вже підтримали депутати облради.

Також ми писали, що в Одесі сімейний лікар приватної клініки пропонував за гроші оформити інвалідність, щоб уникнути мобілізації. Він обіцяв документи про неіснуюче захворювання та групу інвалідності через знайомих у експертних комісіях. Лікаря затримали під час отримання частини суми. Йому загрожує ув’язнення.