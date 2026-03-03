Реорганізація лікарні водників в Одесі

Лікарня в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі ліквідували відому лікарню водників. Заклад приєднали до обласного центру соціально значущих хвороб. Однак в облраді запевняють, що медиків не звільнятимуть, а пацієнти лише виграють від змін. Рішення вже підтримали депутати облради.

Про це Новини.LIVE дізналися з сесії Одеської обласної ради.

Об’єднання лікарні

Рішення про реорганізацію ухвалила Одеська обласна рада. За об’єднання проголосували 57 депутатів. Лікарню водників офіційно приєднали до обласного центру соціально значущих хвороб. Як пояснила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Оксана Рокунець-Сорочан, обидва медзаклади нині працюють не на повну потужність. Їх об’єднують, щоб зменшити адміністративні витрати та створити єдине управління. За її словами, лікарів і медсестер скорочувати не планують.

Після реорганізації заклад матиме нову назву — "Одеська клінічна лікарня Південного регіону". Вона спеціалізуватиметься на планових госпіталізаціях і зможе приймати пацієнтів з інших областей. Це має зменшити навантаження на обласну лікарню, яка зосередиться на невідкладній допомозі та складних операціях, зокрема на серці й головному мозку. У перспективі закладу планують надати надкластерний статус.

Лікування туристів

Туристи, які відпочивають в Одесі, зможуть звертатися по медичну допомогу без зайвих переїздів містом.

"У наших планах активно працювати з відпочивальниками в курортний сезон, щоб люди змогли поєднати звичайний туризм із медичним", — зазначила Оксана Рокунець-Сорочан.

У новій структурі працюватимуть сім напрямів: хірургія, пульмонологія, жіноче здоров’я, інфекційні хвороби, реабілітація, консультативно-діагностичне відділення та центр супроводу ветеранів. Капітальний ремонт і частину витрат профінансує міжнародна організація.

Діагностика і реабілітація

Голова комітету охорони здоров'я Громадської ради при Одеській ОДА Ірина Потоцька вважає, що об’єднання вигідне обом сторонам. Центр соціально значущих хвороб отримає сучасну діагностичну й реабілітаційну базу, а лікарня — нові можливості фінансування та розвитку. За її словами, в Одесі досі є проблеми з якісною діагностикою туберкульозу, і створення окремого легеневого центру може суттєво покращити ситуацію.

"Лікарня водників надасть тубдиспансеру діагностику та реабілітацію. Вона стане клінічною лікарнею, а це означає відкриття медичної кафедри. Це інтерни, це розвиток, це підключення маршрутної мережі пацієнта, зовсім інше фінансування від НСЗУ. У сфері лікування туберкульозу дуже велика криза з кадрами, все тримається на літніх людях. Відкриття кафедри, а також окремого центру легеневих хвороб може істотно змінити ситуацію на краще", — каже Ірина Потоцька.

Скандали у лікарні

Криза в "лікарні водників" почалася ще на старті COVID-19, заклад опинився в епіцентрі скандалу. Медики заявляли про неготовність клініки до прийому хворих, проте керівництво ці закиди спростувало, і врешті-решт лікарня таки стала одним із головних опорних центрів регіону.

Однак світлу смугу перекреслили нові управлінські кризи. Звільнили головного лікаря Вадима Шухтіна. Посадовця запідозрили у масштабних фінансових порушеннях, що кинуло тінь на репутацію центру.

Ревізія медичного центру виявила грубі порушення бюджетного законодавства та неефективне управління майном. Перевірка встановила, що лікарня здавала приміщення в оренду стороннім організаціям, при цьому оплата їхніх комунальних послуг на суму близько 7 млн грн лягла на бюджет закладу. У сфері закупівель зафіксували фінансові порушення на майже 10 млн грн, а через помилки в документації лікарня була змушена повернути НСЗУ понад 4 млн грн. ​

Крім того, перевірка виявила факти надання пацієнтам медичних послуг, які не були об’єктивно необхідними. Також зафіксовано випадки, коли медичну допомогу дітям надавали фахівці без відповідних ліцензій, а хірургічні операції проводили лікарі без сертифікації. Виявлені порушення стандартів надання допомоги та приховування доходів стали підставою для кадрових рішень та подальшої реорганізації установи.

Сам головний лікар цю інформацію спростовува і заявляв, що не порушував умови контракту.

Що відомо про лікарню

У жовтні 2023 року лікарня з розмахом відзначила своє сторіччя — на свято зібралися ветерани медицини та представники влади, а колектив отримав почесні грамоти за розвиток охорони здоров’я. На той момент центр був справжнім гігантом: понад 500 співробітників, 3 000 складних операцій на рік та допомога 50 тисячам пацієнтів. Клініка не просто працювала, а впроваджувала телемедицину, співпрацювала з європейськими колегами та стала надійною опорою для військових госпіталів.

За вагомий внесок у медицину та багаторічну роботу колектив був відзначений високими державними нагородами, підтвердивши статус унікального закладу з віковою історією.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ветеран війни Олег Симороз заявив, що в Україні, за його словами, лікарні продають списки людей, які потребують протезування. Він наголосив, що через це до пацієнтів першими приходять не найкращі фахівці, а ті, хто встигає раніше, і закликав запровадити прозорий відбір центрів протезування.

Також ми писали, що росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру. Вдень 16 лютого окупанти безпілотником вдарили по лікарні у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали люди.