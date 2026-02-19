Обстріл Одеси 19 лютого 2025: поліклініка не відновлена, садок знесено

Пошкоджена ударом поліклініка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 19 лютого 2025 року росіяни ударом по Одесі пошкодили дитячу поліклініку. Поруч повністю зруйновано дитячий садок. Через рік медзаклад так і не відновлений, а садок офіційно визнаний таким, що не підлягає ремонту.

Пошкоджена поліклініка

Під час обстрілу серйозних руйнувань зазнала дитяча поліклініка № 6, що розташовується в Київському районі міста по вулиці Князя Ярослава Мудрого (до перейменування Академіка Глушка). Найбільше постраждало сучасне медичне обладнання поліклініки, зокрема біохімічний аналізатор, який нещодавно придбали.

Зазначимо, що це був медзаклад із важливою інфраструктурою: у 2017 році тут закупили сучасне обладнання, відкрили перший в Україні центр раннього втручання, а у 2022 році оновили фасад за 8,5 млн грн. У грудні 2024-го в поліклініці запрацював тренінгово-ресурсний центр для підтримки родин із дітьми до трьох років. Проте удар знищив і його. Деяке обладнання вдалося врятувати, хоча й із пошкодженнями.

Пошкоджена дитяча поліклініка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після атаки поліклініку закрили, а пацієнтів тимчасово перевели до інших дитячих медичних установ Одеси, зокрема вул. Академіка Філатова, 7-А. Медичну допомогу дітям Київського району почали надавати у філіях і закладах первинної ланки міста.

Станом на лютий 2026 року поліклініка №6 досі не відновлена і не приймає пацієнтів. Місто оголошувало три тендери на ремонт. Один із останніх проєктів оцінювали у 79,9 мільйона гривень, однак будівля залишається закритою.

Окрім цього, ударним дроном був знищений дороговартісний дизельний генератор медзакладу. Інше майно на перший погляд залишилося цілим, однак повний обсяг пошкоджень тоді ще продовжували досліджувати.

Зруйнований дитячий садок

Поруч із поліклінікою того ж дня повністю було зруйнувало дитячий садок №275. Будівля отримала критичні пошкодження: вибухами знищило групові приміщення, перекриття та частину несучих конструкцій.

Дитячий садок, який зруйнували росіяни. Фото: Новини.LIVE

Після технічного обстеження міська влада заявила, що відновити садок неможливо. Заклад виключили з освітньої мережі, а дітей перевели до інших дошкільних установ Київського району.

Без світла, тепла і води

Обстріл мав масштабні наслідки для міста. Через пошкодження енергетичної інфраструктури понад 250 тисяч мешканців Одеси залишилися без тепла. Майже 500 житлових будинків тимчасово втратили опалення. Також без теплопостачання були школи та дитячі садки. Унаслідок знеструмлення не працювали й очисні споруди.

Постраждали й люди. Поранення отримали четверо цивільних, серед них дитина. Усіх госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого російські дрони вдарили по місту, пошкодивши житлові будинки, гаражі, підприємства та енергетичну інфраструктуру. У ДТЕК заявили, що руйнування на енергетичних об’єктах після атаки настільки серйозні, що відновити пошкоджене за кілька днів неможливо. Без електроенергії наразі майже сто тисяч людей в Одеському районі, найгірша ситуація у мікраройоні Таїрова.

Також ми писали, що після атаки до медзакладу доставили трьох постраждалих. Двоє з них потребували госпіталізації, ще одній людині надали допомогу амбулаторно. Найбільш складні травми отримали двоє чоловіків. Вони мають серйозні ушкодження кінцівок, які потребують тривалого лікування та подальших операцій.