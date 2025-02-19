Нічна атака на Одесу — наслідки

Постраждалий будинок. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок чергової ворожої атаки в одному з районів Одеси тисячі сімей залишилися практично без даху над головою. Вибухова хвиля пошкодила значну частину житлових будинків, вибивши вікна та зруйнувавши стіни. Проте люди на допомогу з боку чиновників не розраховують.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Наслідки ворожої атаки

Тетяна одна з тих, хто цієї ночі залишився без вікон у своїй квартирі. За її словами, коли почався обстріл, вона разом із сім'єю перебралися в коридор, де й пережили весь жах.

"Я фактично не бачила, що відбувалося, і бажання дивитися не було. Тільки скло у дворі та люди в паніці. Мені звичайно боляче, бо дитяча поліклініка не постраждала, більше морально ніж фізично. У дитячій кімнаті вилетіло, у нас хороші склопакети, і я так розумію, що коли уламки прилетіли, то розбито точково. А так ми на початку зими заклеювали скотчем вікна",— розповіла мешканка одного із будинків, Тетяна.

Одеситка Тетяна про наслідки ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE

За словами жінки, це вже не перша атака, яку їм доводиться переживати вдома в коридорі. Вся річ у тому, що поряд немає сховища, де можна сховатися, до найближчого треба бігти п'ять хвилин. За ракетної атаки стільки часу просто немає. Що стосується паркінгу по сусідству, то туди не пускає охорона.

"Поряд з нами є гарне бомбосховище, але коли йде тривога і пишуть, що це летить ракета-касетник, не дуже правильно наражати своє життя на небезпеку. Тому що до нього треба добігти. На жаль, на територію паркінгу охорона не пускає, мотивує це тим, що там дуже багато майна знаходиться. Дорогі машини, господарі саме відсутні, і вони не можуть пустити нас, тому що відповідають за це. Тому ми ховаємося в коридорі, парадному, де дві стіни",— додала Тетяна.

Постраждалий будинок. Фото: Новини.LIVE

Допомога з боку міста

Вночі прибули мер міста та голова районної адміністрації, які пообіцяли організувати найнеобхідніше. Однак, за словами голові ОСББ одного з будинків, лише після 9 ранку були розгорнути пункти обігріву. Пів ночі люди повинні були вирішувати свої проблеми самі. Крім цього, попри заяви чиновників, мешканці не змогли отримати необхідні матеріали, щоб закрити вибиті вікна.

"Але уявіть собі, який співвласник вилізе на 12 поверх їх чіпляти, це повинні бути якісь команди, що будуть монтувати це все приладдя і щоб холод не надходив. На вулиці було -7 градусів, але в ночі цих заходів ніхто не проводив, мотивуючи це тим, що ці компанії були закриті і допомогу не могли нам надати",— заявив голова ОСББ Віктор.

Голова ОСББ Віктор про допомогу з боку міста. Фото: Новини.LIVE

Також люди не розуміють, як їм видаватиметься компенсація за втрати. Мешканці будинків заявляють, що розраховують лише на свої сили.

"Кажуть, що ніхто нічого не компенсує, ось перелік бумаг яких треба зібрати, зробити акти, фото, це подається на розгляд комісії, вони приймають рішення, і після цього якісь компенсації будуть чи не будуть, ніхто не знає. Не має чіткого механізму, призначили якусь особу, ось ви керуючий. Ще слід відзначити, та допомога, яка, можливо, буде призначена, з боку влади підноситься, як якийсь дар Божий, а не обовʼязок",— каже голова ОСББ.

Наслідки ворожої атаки. Фото: Новини.LIVE

Якщо допомога співвласникам у статусі фізичних осіб, ймовірніше за все, буде надана, то юридичним особам — ні. ОСББ є юридичною особою, тож усі ремонти доведеться фінансувати самим мешканцям, каже голова ОСББ.

Оперативні штаби

Тим часом одеська мерія вже надала інформацію щодо роботи оперативних штабів для допомоги мешканцям постраждалих будинків. Штаби розгорнуто біля дитячої поліклініки на проспекті Князя Ярослава Мудрого (Академіка Глушка) та на вулиці Сімʼї Глодан (Ільфа і Петрова), 21.

Співробітники адміністрації почали приймати заяви на оформлення матеріальної допомоги. Та надають консультації щодо пакету документів для отримання компенсації в межах програми єВідновлення.

Раніше ми писали про стан дитячої поліклініки в Одесі після обстрілу. А також про практично знищений дитсадок.