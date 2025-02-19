Ночная атака на Одессу —последствия

Пострадавший дом. Фото: Новини.LIVE

В результате очередной вражеской атаки в одном из районов Одессы тысячи семей остались практически без крыши над головой. Взрывная волна повредила значительную часть жилых домов, выбив окна и разрушив стены. Однако люди на помощь со стороны чиновников не рассчитывают.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Читайте также:

Последствия вражеской атаки

Татьяна одна из тех, кто этой ночью остался без окон в своей квартире. По ее словам, когда начался обстрел, она вместе с семьей перебрались в коридор, где и пережили весь ужас.

"Я фактически не видела, что происходило, и желания смотреть не было. Только стекла во дворе и люди в панике. Мне, конечно, тяжело, потому что детская поликлиника не пострадали, но больше морально, чем физически. В детской комнате вылетело, у нас хорошие стеклопакеты, и я так понимаю, что когда осколки прилетели, потому что разбито точечно. А так мы в начале зимы заклеивали скотчем окна все, так чтобы наверняка",— рассказала жительница одного из домов Татьяна.

Одесситка Татьяна о последствиях вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

По словам женщины, это уже не первая атака, которую им приходится переживать дома в коридоре. Все дело в том, что рядом нет убежища, где можно спрятаться, до ближайшего надо бежать пять минут. При ракетной атаке столько времени просто нет. Что касается паркинга по соседству, то туда не пускает охрана.

"Рядом с нами есть хорошее бомбоубежище, но когда идет тревога и пишут, что это летит ракета-кассетник, не очень правильно подвергать свою жизнь опасности. Потому что к нему надо добежать. К сожалению, на территорию паркинга охрана не пускает, мотивирует это тем, что там очень много имущества находится. Дорогие машины, хозяев которых сейчас отсутствуют, и они не могут пустить нас, потому что отвечают за это. Поэтому мы прячемся в коридоре, парадном, где две стены",— добавила Татьяна.

Пострадавший дом. Фото: Новини.LIVE

Помощь со стороны города

Ночью прибыли мэр города и глава районной администрации, которые пообещали организовать самое необходимое. Однако, по словам председателя ОСМД одного из домов, лишь после 9 утра были развернуты пункты обогрева. Полночи люди должны были решать свои проблемы сами. Кроме этого, несмотря на заявления чиновников, жители не смогли получить необходимые материалы, чтобы закрыть выбитые окна.

"Но представьте себе, какой совладелец вылезет на 12 этаж их цеплять, это должны быть какие-то команды, которые будут монтировать это все принадлежности и чтобы холод не поступал. На улице было -7 градусов, но ночью этих мероприятий никто не проводил, мотивируя это тем, что эти компании были закрыты и помощь не могли нам предоставить", — заявил председатель ОСМД Виктор.

Председатель ОСМД Виктор о помощи со стороны города. Фото: Новини.LIVE

Также люди не понимают, как им будет выдаваться компенсация за потери. Жители домов заявляют, что рассчитывают только на свои силы.

"Говорят, что никто ничего не компенсирует, вот перечень бумаг, которые надо собрать, сделать акты, фото, это подается на рассмотрение комиссии, они принимают решение и после этого какие-то компенсации будут или не будут, никто не знает. Нет четкого механизма, назначили какое-то лицо, вот вы управляющий. Еще следует отметить, что помощь, которая, возможно, будет назначена, со стороны власти преподносится как некий дар Божий, а не обязанность",— говорит председатель ОСМД.

Последствия вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

Если помощь совладельцам в статусе физических лиц, скорее всего, будет оказана, то юридическим лицам — нет. ОСМД является юридическим лицом, поэтому все ремонты придется финансировать самим жителям — говорит председатель ОСМД.

Оперативные штабы

Между тем одесская мэрия уже предоставила информацию о работе оперативных штабов для помощи жителям пострадавших домов. Штабы развернуты возле детской поликлиники на проспекте Князя Ярослава Мудрого (Академика Глушко) и на улице Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 21.

Сотрудники администрации начали принимать заявления на оформление материальной помощи. И предоставляют консультации по пакету документов для получения компенсации в рамках программы еВідновлення.

Ранее мы писали о состоянии детской поликлиники в Одессе после обстрела. А также о практически уничтоженном детском саду.