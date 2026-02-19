Что осталось после атаки на Одесу 19 февраля 2025: больница и детсад

Поврежденная ударом поликлиника в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Год назад, в ночь на 19 февраля 2025 года российские окупанты ударом по Одессе серьезно повредили детскую поликлинику. Рядом полностью разрушен детсад. Через год медучреждение так и не восстановлено, а садик признан не подлежащим ремонту.

Новини.LIVE вспоминают события того дня.

Поврежденная поликлиника

Во время обстрела серьезным разрушениям подверглась детская поликлиника № 6, располагающаяся в Киевском районе города по улице Князя Ярослава Мудрого (до переименования Академика Глушко). Больше всего пострадало современное медицинское оборудование поликлиники, в частности биохимический анализатор, который недавно приобрели.

Отметим, что это было медучреждение с важной инфраструктурой: в 2017 году здесь закупили современное оборудование, открыли первый в Украине центр раннего вмешательства, а в 2022 году обновили фасад за 8,5 млн грн. В декабре 2024-го в поликлинике заработал тренингово-ресурсный центр для поддержки семей с детьми до трех лет. Однако удар уничтожил и его. Некоторое оборудование удалось спасти, хотя и с повреждениями.

Поврежденная детская поликлиника в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После атаки поликлинику закрыли, а пациентов временно перевели в другие детские медицинские учреждения Одессы, в частности ул. Академика Филатова, 7-А. Медицинскую помощь детям Киевского района начали оказывать в филиалах и учреждениях первичного звена города.

По состоянию на февраль 2026 года поликлиника №6 до сих пор не восстановлена и не принимает пациентов. Город объявлял три тендера на ремонт. Один из последних проектов оценивали в 79,9 миллиона гривен, однако здание остается закрытым.

Кроме этого, ударным дроном был уничтожен дорогостоящий дизельный генератор медучреждения. Другое имущество на первый взгляд осталось целым, однако полный объем повреждений тогда еще продолжали исследовать.

Разрушенный детский сад

Рядом с поликлиникой в тот же день полностью был разрушен детский сад №275. Здание получило критические повреждения: взрывами уничтожило групповые помещения, перекрытия и часть несущих конструкций.

Детский сад, который разрушили россияне. Фото: Новини.LIVE

После технического обследования городские власти заявили, что восстановить садик невозможно. Заведение исключили из образовательной сети, а детей перевели в другие дошкольные учреждения Киевского района.

Без света, тепла и воды

Обстрел имел масштабные последствия для города. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры более 250 тысяч жителей Одессы остались без тепла. Почти 500 жилых домов временно потеряли отопление. Также без теплоснабжения были школы и детские сады. В результате обесточивания не работали и очистные сооружения.

Пострадали и люди. Ранения получили четверо гражданских, среди них ребенок. Всех госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

