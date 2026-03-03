Реорганизация больницы водников в Одессе

Больница в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе ликвидировали известную больницу водников. Заведение присоединили к областному центру социально значимых болезней. Однако в облсовете уверяют, что медиков не будут увольнять, а пациенты только выиграют от изменений. Решение уже поддержали депутаты облсовета.

Об этом Новини.LIVE узнали из сессии Одесского областного совета.

Реклама

Читайте также:

Объединение больницы

Решение о реорганизации принял Одесский областной совет. За объединение проголосовали 57 депутатов. Больницу водников официально присоединили к областному центру социально значимых болезней. Как пояснила директор областного департамента здравоохранения Оксана Рокунец-Сорочан, оба медучреждения сейчас работают не на полную мощность. Их объединяют, чтобы уменьшить административные расходы и создать единое управление. По ее словам, врачей и медсестер сокращать не планируют.

После реорганизации заведение будет иметь новое название — "Одесская клиническая больница Южного региона". Она будет специализироваться на плановых госпитализациях и сможет принимать пациентов из других областей. Это должно уменьшить нагрузку на областную больницу, которая сосредоточится на неотложной помощи и сложных операциях, в частности на сердце и головном мозге. В перспективе заведению планируют предоставить надкластерный статус.

Лечение туристов

Туристы, которые отдыхают в Одессе, смогут обращаться за медицинской помощью без лишних переездов по городу.

"В наших планах активно работать с отдыхающими в курортный сезон, чтобы люди смогли совместить обычный туризм с медицинским", — отметила Оксана Рокунец-Сорочан.

В новой структуре будут работать семь направлений: хирургия, пульмонология, женское здоровье, инфекционные болезни, реабилитация, консультативно-диагностическое отделение и центр сопровождения ветеранов. Капитальный ремонт и часть расходов профинансирует международная организация.

Диагностика и реабилитация

Председатель комитета здравоохранения Общественного совета при Одесской ОГА Ирина Потоцкая считает, что объединение выгодно обеим сторонам. Центр социально значимых болезней получит современную диагностическую и реабилитационную базу, а больница — новые возможности финансирования и развития. По ее словам, в Одессе до сих пор есть проблемы с качественной диагностикой туберкулеза, и создание отдельного легочного центра может существенно улучшить ситуацию.

"Больница водников предоставит тубдиспансеру диагностику и реабилитацию. Она станет клинической больницей, а это означает открытие медицинской кафедры. Это интерны, это развитие, это подключение маршрутной сети пациента, совсем другое финансирование от НСЗУ. В сфере лечения туберкулеза очень большой кризис с кадрами, все держится на пожилых людях. Открытие кафедры, а также отдельного центра легочных болезней может существенно изменить ситуацию к лучшему", — говорит Ирина Потоцкая.

Скандалы в больнице

Кризис в "больнице водников" начался еще на старте COVID-19, заведение оказалось в эпицентре скандала. Медики заявляли о неготовности клиники к приему больных, однако руководство эти упреки опровергло, и в конце концов больница таки стала одним из главных опорных центров региона.

Однако светлую полосу перечеркнули новые управленческие кризисы. Уволили главного врача Вадима Шухтина. Чиновника заподозрили в масштабных финансовых нарушениях, что бросило тень на репутацию центра.

Ревизия медицинского центра выявила грубые нарушения бюджетного законодательства и неэффективное управление имуществом. Проверка установила, что больница сдавала помещения в аренду сторонним организациям, при этом оплата их коммунальных услуг на сумму около 7 млн грн легла на бюджет учреждения. В сфере закупок зафиксировали финансовые нарушения почти на 10 млн грн, а из-за ошибок в документации больница была вынуждена вернуть НСЗУ более 4 млн грн.

Кроме того, проверка выявила факты предоставления пациентам медицинских услуг, которые не были объективно необходимыми. Также зафиксированы случаи, когда медицинскую помощь детям оказывали специалисты без соответствующих лицензий, а хирургические операции проводили врачи без сертификации. Выявленные нарушения стандартов оказания помощи и сокрытие доходов стали основанием для кадровых решений и дальнейшей реорганизации учреждения.

Сам главный врач эту информацию опровергал и заявлял, что не нарушал условия контракта.

Что известно о больнице

В октябре 2023 года больница с размахом отметила свое столетие - на праздник собрались ветераны медицины и представители власти, а коллектив получил почетные грамоты за развитие здравоохранения. На тот момент центр был настоящим гигантом: более 500 сотрудников, 3 000 сложных операций в год и помощь 50 тысячам пациентов. Клиника не просто работала, а внедряла телемедицину, сотрудничала с европейскими коллегами и стала надежной опорой для военных госпиталей.

За весомый вклад в медицину и многолетнюю работу коллектив был отмечен высокими государственными наградами, подтвердив статус уникального заведения с вековой историей.

Напомним, мы сообщали, что ветеран войны Олег Симороз заявил, что в Украине, по его словам, больницы продают списки людей, нуждающихся в протезировании. Он подчеркнул, что из-за этого к пациентам первыми приходят не лучшие специалисты, а те, кто успевает раньше, и призвал ввести прозрачный отбор центров протезирования.

Также мы писали, что россияне продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру. Днем 16 февраля оккупанты беспилотником ударили по больнице в Херсоне. В результате атаки пострадали люди.