Ночью одесситов ждут важные изменения — какие именно

Человек смотрит на часы. Фото иллюстративное: freepik

Уже этой ночью Одесса вместе со всей Украиной переходит на летнее время. В ночь с 29 на 30 марта нужно перевести часы на один час вперед. Это означает, что спать придется на час меньше, но вечера станут длиннее.

О переводе часов горожанам напомнили в Одесском городском совете.

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Напоминание о переводе часов. Фото: скриншот

Когда и как переводить часы

В Украине, как и во многих других странах, проводится переход на летнее и зимнее время. Переход на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье, 30 марта. В 03:00 стрелки часов следует перевести на час вперед — на 04:00. Это означает, что сон будет на час короче, но зато день будет длиться дольше.

Почему переводят часы

Ежегодный перевод времени регламентирован Постановлением Кабмина №509. В Украине действует киевское время (UTC+2 зимой, UTC+3 летом), и это помогает эффективнее использовать световой день.

Переход на летнее время имеет несколько основных целей. Одной из важнейших является экономия электроэнергии, поскольку более длинный световой день позволяет уменьшить использование искусственного освещения вечером. Также увеличение времени активности на свежем воздухе. Поскольку солнце садится позже, люди получают больше возможностей для прогулок, занятий спортом или проведения времени с семьей после работы.

Кроме того, перевод часов может способствовать лучшей адаптации к естественному ритму дня. С переходом на летнее время некоторым становится легче просыпаться по утрам, ведь утренний свет помогает организму быстрее настроиться на активный день.

Напомним, мы писали как перевод часов влияет на организм. Также сообщали, что в мире все чаще страны отказываются от перевода часов. Сейчас из 200 стран мира только 60 продолжают менять время дважды в год.