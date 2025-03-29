Уночі в одеситів чекають важливі зміни — які саме

Людина дивиться на годинник. Фото ілюстративне: freepik

Вже цієї ночі Одеса разом з усією Україною переходить на літній час. У ніч із 29 на 30 березня потрібно перевести годинники на одну годину вперед. Це означає, що спати доведеться на годину менше, але вечори стануть довшими.

Про переведення годинників містянам нагадали в Одеській міській раді.

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Нагадування про переведення годинників. Фото: скриншот

Коли і як переводити годинник

В Україні, як і в багатьох інших країнах, проводиться перехід на літній та зимовий час. Перехід на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю, 30 березня. О 03:00 стрілки годинників слід перевести на годину вперед — на 04:00. Це означає, що сон буде на годину коротшим, проте день триватиме довше.

Чому переводять годинники

Щорічне переведення часу регламентоване Постановою Кабміну №509. В Україні діє київський час (UTC+2 взимку, UTC+3 влітку), і це допомагає ефективніше використовувати світловий день.

Перехід на літній час має кілька основних цілей. Однією з найважливіших є економія електроенергії, оскільки довший світловий день дозволяє зменшити використання штучного освітлення ввечері. Також збільшення часу активності на свіжому повітрі. Оскільки сонце сідає пізніше, люди отримують більше можливостей для прогулянок, занять спортом або проведення часу з родиною після роботи.

Крім того, переведення годинника може сприяти кращій адаптації до природного ритму дня. З переходом на літній час декому стає легше прокидатися вранці, адже ранкове світло допомагає організму швидше налаштуватися на активний день.

Нагадаємо, ми писали, як переведення годинника впливає на організм. Також повідомляли, що у світі дедалі частіше країни відмовляються від переведення годинників. Наразі із 200 країн світу лише 60 продовжують змінювати час двічі на рік.