Перехід на літній час 2026: як впливає на життя одеситів

Вже цієї суботи українці перейдуть на літній час. Переведення стрілок необхідно буде перевести в ніч із суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня о третій годині на одну годину вперед. Таким чином, неділя буде коротшою, а світловий день триватиме довше. Втім, щороку це викликає дискусії: чи справді зміна часу має сенс, і як вона впливає на самопочуття людей. Для когось це лише формальність, до якої давно звикли, а для інших — відчутний стрес для організму. Дехто ж узагалі вважає, що від цієї практики варто відмовитися.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи впливає на них переведення годинників і чи потрібно його зберігати.

Переведення годинника

Частина містян зізнається, що вже настільки звикла до переведення часу, що не відчуває суттєвого дискомфорту. Для них це скоріше сезонна зміна ритму, яка навіть має свої плюси. Люди сприймають це як щось звичне і не бачать серйозної проблеми. Ба більше, дехто навіть знаходить у цьому певні позитивні моменти.

"Ми звикли просто, що коли наступає весна, то треба перевести, щоб краще спати. Якщо люди до цього вже звикли, то я вважаю хай буде, не траба нічого відміняти. Мені, навпаки, коли час переводиться — якась радість. Взимку можна поспати, а зараз треба раніше встати. Тому я тільки за те, щоб воно залишилося", — каже Ігор.

Інші опитані також не відчувають суттєвого впливу переведення годинників на своє життя. Вони сприймають це як загальноприйняту практику, яка діє у багатьох країнах. Тому, на їхню думку, змінювати нічого не потрібно, якщо це є частиною міжнародної системи часу.

"Насправді на мене ні, не впливає це. Якщо у світі переводять, то хай і в нас переводять", — говорить Вадим.

Адаптація до нового часу

Втім, не всі одесити поділяють таку думку. Деякі містяни відчувають зміну часу досить гостро, особливо коли йдеться про сон і загальне самопочуття. Люди кажуть, що організму потрібен час для адаптації, а це може викликати втому або навіть погіршення здоров’я.

"Дуже важко на сон впливає. Тому що ти пізно лягаєш в ці моменти і дуже рано прокидаєшся. Мені здається, що вже потрібно припиняти ці всі моменти. Тому що це, особливо для тих людей, в котрих головні болі, дуже сильно впливає", — ділиться Світлана.

Люди зазначають, що адаптація відбувається поступово, хоча й не завжди легко. Водночас вони не виключають, що від переведення годинників варто було б відмовитися.

"На мене впливає трошки, звичайно. Привикаємо, лише так можна адаптуватися. Я думаю, краще відсторонюватися", — каже Марія.

Літній час

Є й ті, хто не має чіткої позиції, але інтуїтивно схиляється до того, що від переведення часу варто відмовитися. Водночас люди розуміють, що це питання має не лише побутовий, а й економічний та організаційний аспект. Тому рішення має бути зваженим і враховувати різні фактори.

"Та ні, особливо не впливає. Інтуїтивно здається, що потрібно відходити від цього. Але як це з практичної точки зору? Може, впливає на людей, на роботу, на виробництво наше. Тому не знаю, потрібно дивитися", — говорить Віктор.

Ставлення до переведення годинників залишається неоднозначним. Для одних це звична практика, яка не викликає дискомфорту, для інших — фактор, що впливає на самопочуття та сон. Водночас дедалі більше людей замислюються над доцільністю збереження цієї традиції.

