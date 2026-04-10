День освобождения Одессы: как изменилось его значение во время войны
10 апреля для Одессы — дата, которая имеет особое историческое значение. Именно в этот день город был освобожден от нацистских войск во время Второй мировой. Однако сегодня, в условиях полномасштабной войны, восприятие этой даты для многих меняется и приобретает новые смыслы. Люди по-другому смотрят на историю, проводят параллели с современностью и переосмысливают значение свободы.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, знают ли они об этой дате и насколько она важна для них сегодня.
День освобождения Одессы
Часть горожан хорошо знает историю этого дня и придает ему глубокое символическое значение. Для них это не только о событиях прошлого, но и о борьбе за свободу, которая продолжается и сейчас. Люди проводят параллели между различными периодами истории и подчеркивают важность сохранения независимости.
"День освобождения от фашистских захватчиков. Это о свободе, я думаю. О том, что мы выдержали тогда и выдерживаем теперь. И все, что не происходит вокруг, хочется, чтобы Одесса оставалась такой, как есть сейчас, с теми же людьми. Я думаю, что, конечно, это важно", — говорит Александра.
Другие одесситы также хорошо знакомы с историей этой даты, но в то же время акцентируют внимание на современных событиях. Они говорят о необходимости завершения борьбы за независимость и сегодня.
"Ну, конечно, кто же этого не знает. Освобождение от тех захватчиков, немецких войск. Теперь надо от других захватчиков освободиться. Надо жить свободными, украинцами, на своей земле", — говорит Владимир.
Для части горожан эта дата остается важной прежде всего из-за исторической памяти. Люди вспоминают тех, кто боролся за город, и считают, что такие события нельзя забывать.
"Освобождение Одессы. Ну, а для кого он не важен?",— говорит Наталья.
Вторая мировая война
В то же время есть и те, кто раньше не придавал этой дате особого значения, но с началом полномасштабной войны их отношение изменилось. Люди начали больше интересоваться историей и переосмысливать события прошлого. Теперь эта дата воспринимается значительно глубже и эмоциональнее.
"Это очень важно, особенно сейчас. Раньше я не так много думала об этом. Но сейчас это действительно важно, потому что мы живем в такие времена. Мы это переживаем также", — отмечает Анастасия.
Некоторые одесситы проводят параллели между поколениями, вспоминая своих родных, которые пережили войну. Для них эта дата — это не только история, но и личная связь с прошлым.
"День освобождения Одессы во время Второй мировой. Важный, потому что мы сейчас столкнулись с войной. Я вспоминаю своих бабушек и прабабушек, которые тоже это пережили. Жаль, что и они, и мы оказались в такой ситуации", — говорит Валерия.
Для одесситов 10 апреля остается важной датой. Для кого-то это прежде всего историческая память, для других — символ борьбы за свободу, который особенно актуален сегодня. В контексте современной войны этот день приобретает новое звучание, напоминая о ценности независимости и силе людей, которые ее отстаивают.
Как сообщали Новости.LIVE, в Одессе традиционно проходят мероприятия посвященные 10 апреля. Чтобы почтить эту дату, а также вспомнить события тех лет, к мемориалу "Крылья победы" возлагают цветы.
