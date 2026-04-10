День визволення Одеси: як змінилося його значення під час війни

Жінка покладає квіти. Фото: Новини.LIVE

10 квітня для Одеси — дата, яка має особливе історичне значення. Саме цього дня місто було звільнене від нацистських військ під час Другої світової. Проте сьогодні, в умовах повномасштабної війни, сприйняття цієї дати для багатьох змінюється і набуває нових сенсів. Люди по-іншому дивляться на історію, проводять паралелі з сучасністю та переосмислюють значення свободи.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи знають вони про цю дату та наскільки вона важлива для них сьогодні.

День визволення Одеси

Частина містян добре знає історію цього дня і надає йому глибокого символічного значення. Для них це не лише про події минулого, а й про боротьбу за свободу, яка триває і зараз. Люди проводять паралелі між різними періодами історії та наголошують на важливості збереження незалежності.

"День визволення від фашистських загарбників. Це про свободу, я думаю. Про те, що ми витримали тоді і витримуємо тепер. І все, що не відбувається навколо, хочеться, щоб Одеса залишалася такою, як є зараз, з тими самими людьми. Я думаю, що, звісно, це важливо", — каже Олександра.

Одеситка Олександра про день визволення Одеси. Фото: Новини.LIVE

Інші одесити також добре обізнані з історією цієї дати, але водночас акцентують увагу на сучасних подіях. Вони говорять про необхідність завершення боротьби за незалежність і сьогодні.

"Ну, звісно, хто ж цього не знає. Звільнення від тих загарбників, німецьких військ. Тепер треба з інших загарбників звільнитися. Треба жити вільними, українцями, на своїй землі", — говорить Володимир.

Місцевий житель Володимир про перемогу. Фото: Новини.LIVE

Для частини містян ця дата залишається важливою насамперед через історичну пам’ять. Люди згадують тих, хто боровся за місто, і вважають, що такі події не можна забувати.

"Звільнення Одеси. Ну, а для кого він не важливий?", — каже Наталія.

Одеситка Наталія про символізм. Фото: Новини.LIVE

Друга світова війна

Водночас є й ті, хто раніше не надавав цій даті особливого значення, але з початком повномасштабної війни їхнє ставлення змінилося. Люди почали більше цікавитися історією та переосмислювати події минулого. Тепер ця дата сприймається значно глибше і емоційніше.

"Це дуже важливо, особливо зараз. Раніше я не так багато думала про це. Але зараз це дійсно важливо, бо ми живемо в такі часи. Ми це переживаємо також", — зазначає Анастасія.

Місцева жителька Анастасія про сучасність. Фото: Новини.LIVE

Деякі одесити проводять паралелі між поколіннями, згадуючи своїх рідних, які пережили війну. Для них ця дата — це не лише історія, а й особистий зв’язок із минулим.

"День звільнення Одеси під час Другої світової. Важливий, бо ми зараз зіштовхнулися з війною. Я згадую своїх бабусь і прабабусь, які теж це пережили. Шкода, що і вони, і ми опинилися в такій ситуації", — каже Валерія.

Одеситка Валерія про звільнення Одеси. Фото: Новини.LIVE

Для одеситів 10 квітня залишається важливою датою. Для когось це передусім історична пам’ять, для інших — символ боротьби за свободу, який особливо актуальний сьогодні. У контексті сучасної війни цей день набуває нового звучання, нагадуючи про цінність незалежності та силу людей, які її відстоюють.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі традиційно проходять заходи присвячені 10 квітня. Щоб вшанувати цю дату, а також згадати події тих років, до меморіалу "Крила перемоги" покладають квіти.

Також Новини.LIVE писали, що Росія може розширити бойові дії на південь України. Серед потенційних цілей — Одеська область. Також розглядається створення буферних зон уздовж кордонів і на нових напрямках.

