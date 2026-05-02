2 травня 2014 року залишається однією з найболючіших і найсуперечливіших дат в новітній історії Одеси. Події того дня назавжди змінили місто та залишили глибокий слід у пам’яті багатьох його жителів. Для одних це трагедія, яку згадують із болем, для інших — переломний момент, що вплинув на подальшу долю Одеси.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони сьогодні згадують ті події та чи можна було, на їхню думку, уникнути людських жертв.

Трагедія 2 травня

Багато одеситів називають 2 травня великою трагедією для міста. Люди згадують цей день із сумом і переконані, що загибель активістів не повинна була статися. Дехто вважає, що за належних дій влади та відповідальних структур події могли розвиватися інакше.

"З великим сумом. Це була Одеська трагедія. Прикро, що так сталося, і це отримало продовження. Напевно, можна було уникнути — за наявності політичної волі та певних дій усе можна було попередити", — каже Олександр.

Для частини опитаних події 2 травня стали одним із перших тривожних сигналів про майбутню війну. Дехто згадує, що вже тоді відчував: країна входить у новий небезпечний етап. З часом ці спогади сприймаються ще гостріше на тлі повномасштабної війни.

"Мені тоді було дуже тяжко. Ми з сестрою говорили, що, здається, починається війна. Коли це все сталося, ми сильно переживали", — ділиться Ольга.

Біль втрат

Інші одесити підкреслюють, що події того дня залишили глибоку емоційну травму навіть для тих, хто давно не живе в місті. Люди говорять про брак повної інформації в той час і про те, що ця трагедія досі викликає багато запитань. Водночас усі сходяться в одному: подібне не повинно повторитися.

"З великим болем. Це не мало б повторитися. Це дуже серйозне і складне питання. Те, що відбулося, — жахливо", — каже Юлія.

Проросійські сили в Одесі

Водночас частина містян оцінює ті події інакше, пов’язуючи їх із недопущенням проросійського сценарію в Одесі. На їхню думку, жертв можна було уникнути, якби правоохоронці діяли ефективніше та не допустили ескалації конфлікту.

"З радістю згадую, тому що не допустили ОНР в Одесі. Але жертв можна було уникнути, якби поліція працювала нормально", — говорить Ігор.

Є й ті, хто не пам’ятає подій 2 травня достатньо добре або не готовий давати їм однозначну оцінку. Проте навіть вони вважають, що людських втрат завжди потрібно намагатися уникати.

"Чесно кажучи, не пам’ятаю добре, тому не можу багато сказати. Але мені здається, що жертв завжди можна було уникнути", — зазначає Маргарита.

Навіть через роки події 2 травня залишаються для міста емоційно складною темою. Для когось це трагедія і біль, для когось — історичний переломний момент. Проте майже всі сходяться в одному: людських жертв не повинно було бути, а подібні події не мають повторитися знову.

