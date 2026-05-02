Дом профсоюза в Одессе. Фото: Новини.LIVE

2 мая 2014 года остается одной из самых болезненных и противоречивых дат в новейшей истории Одессы. События того дня навсегда изменили город и оставили глубокий след в памяти многих его жителей. Для одних это трагедия, которую вспоминают с болью, для других — переломный момент, повлиявший на дальнейшую судьбу Одессы.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они сегодня вспоминают те события и можно ли было, по их мнению, избежать человеческих жертв.

Трагедия 2 мая

Многие одесситы называют 2 мая большой трагедией для города. Люди вспоминают этот день с грустью и убеждены, что гибель активистов не должна была произойти. Некоторые считают, что при надлежащих действиях власти и ответственных структур события могли развиваться иначе.

"С большой грустью. Это была Одесская трагедия. Обидно, что так произошло, и это получило продолжение. Наверное, можно было избежать — при наличии политической воли и определенных действий все можно было предупредить", — говорит Александр.

Одессит Александр о трагедии 2 мая. Фото: Новини.LIVE

Для части опрошенных события 2 мая стали одним из первых тревожных сигналов о предстоящей войне. Некоторые вспоминают, что уже тогда чувствовали: страна входит в новый опасный этап. Со временем эти воспоминания воспринимаются еще острее на фоне полномасштабной войны.

Читайте также:

"Мне тогда было очень тяжело. Мы с сестрой говорили, что, кажется, начинается война. Когда это все произошло, мы сильно переживали", — делится Ольга.

Местная жительница Ольга о страхе начала войны. Фото: Новини.LIVE

Боль потерь

Другие одесситы подчеркивают, что события того дня оставили глубокую эмоциональную травму даже для тех, кто давно не живет в городе. Люди говорят о нехватке полной информации в то время и о том, что эта трагедия до сих пор вызывает много вопросов. В то же время все сходятся в одном: подобное не должно повториться.

"С большой болью. Это не должно было бы повториться. Это очень серьезный и сложный вопрос. То, что произошло, — ужасно", — говорит Юлия.

Одесситка Юлия о трагедии в доме профсоюза. Фото: Новини.LIVE

Пророссийские силы в Одессе

В то же время часть горожан оценивает те события иначе, связывая их с недопущением пророссийского сценария в Одессе. По их мнению, жертв можно было избежать, если бы правоохранители действовали эффективнее и не допустили эскалации конфликта.

"С радостью вспоминаю, потому что не допустили ОНР в Одессе. Но жертв можно было избежать, если бы полиция работала нормально", — говорит Игорь.

Одессит Игорь о пророссийских силах в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, кто не помнит событий 2 мая достаточно хорошо или не готов давать им однозначную оценку. Однако даже они считают, что человеческих потерь всегда нужно стараться избегать.

"Честно говоря, не помню хорошо, поэтому не могу много сказать. Но мне кажется, что жертв всегда можно было избежать", — отмечает Маргарита.

Местная жительница Маргарита о воспоминаниях события 2 мая. Фото: Новини.LIVE

Даже спустя годы события 2 мая остаются для города эмоционально сложной темой. Для кого-то это трагедия и боль, для кого-то — исторический переломный момент. Однако почти все сходятся в одном: человеческих жертв не должно было быть, а подобные события не должны повториться снова.

Как сообщали Новини.LIVE, в годовщину убийства Демьяна Ганула люди собрались на марш в центре города. На шествие пришли активисты, друзья и неравнодушные одесситы. Колонна прошла по нескольким центральным улицам. Так горожане решили почтить погибшего общественного деятеля.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе продолжается слушание по убийству активиста Демьяна Ганула. Вдова погибшего отказалась от денег, которые ей прислала семья обвиняемого. Женщина считает это попыткой повлиять на приговор суда. Средства она пообещала вернуть отправителю.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася