Головна Одеса

День пам'яті та перемоги в Одесі: коли святкують в Одесі 8 чи 9

Дата публікації: 8 травня 2026 06:33
День пам'яті та перемоги над фашизмом: одесити про 8 та 9 травня
Квіти біля вічного вогню на Алеї Слави в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У 2023 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Так Україна приєдналася до більшості країн Європи, де саме цього дня вшановують жертв війни. Водночас 9 травня стало Днем Європи. 

Але чи змінилася дата у свідомості людей? Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів як, і коли вони згадують рідних, загиблих у Другій світовій.

Час переосмислення

Для одеситів пам'ять про Другу світову війну завжди була на першому місці. Зараз, коли місто знову перебуває під щоденними обстрілами, актуальність зростає в кілька разів. Що стосується дати, то частина людей давно переорієнтувалася і вважає 8 травня єдиною правильною датою. Містяни кажуть: це не формальна зміна в календарі, а свідомий вибір.

"Я європейська людина, мій мозок давно перелаштувався. Вважаю, що восьмого. Загинуло багато людей. Хіба можна відзначати загибель? Ні. Просто треба пам'ятати: прийти до стели, до пам'ятника, принести квіти. Без шуму. Щоб це була пам'ять", — каже Оксана.

Мешканка Одеси про 8 травня
Оксана про 8 травня. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки дотримується і Наталія, яка впевнена, що потрібно позбавлятися нав'язаних нам дат. В історії не може бути спотворень чи підлаштовування під себе. Перемога над фашизмом була одна для всіх, а не конкретно однієї держави.

"Закінчилося і підписали все ж восьмого числа. Те, що Росія там придумала дев'яте — це таке. Так що 8", — підкреслює Наталія. 

День пам'яті та примирення може бути лише 8 травня.
Оксана впевнена, що день пам'яті та примирення може бути лише 8 травня. Фото: Новини.LIVE

Сила звички

Для інших звична дата — 9 травня. Вкоренилася ще з дитинства і сьогодні це вже більша звичка, яка теж зазнала змін. Зараз стали згадувати рідних та близьких, кого вже немає поряд у вузькому сімейному колі.

"В мого чоловіка 9 травня день народження, і ми завжди ходили в цей день покладати квіти, у них в домі так було прийнято і ми так робили регулярно. А зараз ми так не робимо", — зазначає Лариса. 

Одесити про 9 травня
Лариса про 9 травня. Фото: Новини.LIVE

Є й ті, для кого сама дата менш важлива, ніж зміст. Адже з кожним роком кількість тих, хто був очевидцем Другої світової, стає дедалі меншою і завдання кожного — шанувати їх і віддавати їм заслужені почесті.

"Дуже мало залишилося людей, які воювали, але урочисті заходи потрібні — щоб люди пам'ятали: війна не закінчується, вона продовжується. Ми завжди ходили на урочисті заходи, я пам’ятаю, ми в школі стояли з квіточками, вітав захисників, у нас вдома завжди організовувались, ставились з повагою до дітей війни або до військових", — каже Андрій. 

Ветеранів потрібно шанувати доки вони живі.
Андрій вважає, що ветеранів потрібно шанувати доки вони живі. Фото: Новини.LIVE

Не на часі

Правда є і ті, хто вважає, що сьогодні день пам'яті та перемоги відійшов на другий план через виснаження від поточної війни. Щоденні обстріли та ризики ставлять на перший план власне життя тут і зараз.

"Взагалі дев'ятого відзначали, як і завжди. А зараз — не знаю, чесно. Якось воно вже на другий план відійшло. Через усі ці обстріли, війну – воно все давить. Навіть не знаю, хто зараз це відзначає. Можливо, хтось і відзначає", — зізнається Діана. 

Деякі одесити не відзначають день пам'яті та примирення.
Діана не відзначає день пам'яті та примирення. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів розділились — хтось обирає 8, хтось звик до 9, хтось і зовсім відклав це "на потім". Але в одному всі сходяться: пам'ять про загиблих у Другій світовій війні це — згадка про минуле, повторення якого не можна допускати. 

Як писали Новини.LIVE для багатьох одеситів змінилося значення 1 травня. Раніше це було свято, яке найчастіше асоціювали з маєвками та шашликами. Сьогодні це звичайний робочий день.

Також Новини.LIVE писали про те, як змінилася думка одеситів до подій 2 травня 2014 року. Одна з найболючіших та суперечливих дат у новітній історії міста. Те, що сталося 12 років тому, залишилося в пам'яті багатьох його мешканців.

 

Одеса Друга світова війна Україна Новини Одеси
Васильєв Дмитро - Журналіст, Одеса
Автор:
Васильєв Дмитро
