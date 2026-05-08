Главная Одесса День памяти и победы в Одессе: когда празднуют в Одессе 8 или 9

День памяти и победы в Одессе: когда празднуют в Одессе 8 или 9

Дата публикации 8 мая 2026 06:33
День памяти и победы над фашизмом: одесситы о 8 и 9 мая
Цветы у вечного огня на Аллее Славы в Одессе. Фото: Фото: Новини.LIVE

В 2023 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так Украина присоединилась к большинству стран Европы, где именно в этот день чествуют жертв войны. В то же время 9 мая стало Днем Европы.

Но изменилась ли дата в сознании людей? Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов как, и когда они вспоминают родных, погибших во Второй мировой.

Время переосмысления

Для одесситов память о Второй мировой войне всегда была на первом месте. Сейчас, когда город снова находится под ежедневными обстрелами, актуальность возрастает в несколько раз. Что касается даты, то часть людей давно переориентировалась и считает 8 мая единственно правильной датой. Горожане говорят: это не формальное изменение в календаре, а сознательный выбор.

"Я европейский человек, мой мозг давно перестроился. Считаю, что восьмого. Погибло много людей. Разве можно отмечать гибель? Нет. Просто надо помнить: прийти к стеле, к памятнику, принести цветы. Без шума. Чтобы это была память", — говорит Оксана.

Мешканка Одеси про 8 травня
Оксана о 8 мая. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения придерживается и Наталья, которая уверена, что нужно избавляться от навязанных нам дат. В истории не может быть искажений или подстраивания под себя. Победа над фашизмом была одна для всех, а не конкретно одного государства.

"Закончилось и подписали все же восьмого числа. То, что Россия там придумала девятое — это такое. Так что 8", — подчеркивает Наталья.

День пам'яті та примирення може бути лише 8 травня.
Оксана уверена, что день памяти и примирения может быть только 8 мая. Фото: Новини.LIVE

Сила привычки

Для других привычная дата — 9 мая. Укоренилась еще с детства и сегодня это уже большая привычка, которая тоже претерпела изменения. Сейчас стали вспоминать родных и близких, кого уже нет рядом в узком семейном кругу.

"У моего мужа 9 мая день рождения, и мы всегда ходили в этот день возлагать цветы, у них в доме так было принято и мы так делали регулярно. А сейчас мы так не делаем", — отмечает Лариса.

Одесити про 9 травня
Лариса о 9 мая. Фото: Новини.LIVE

Есть и те, для кого сама дата менее важна, чем содержание. Ведь с каждым годом количество тех, кто был очевидцем Второй мировой, становится все меньше и задача каждого — чтить их и отдавать им заслуженные почести.

"Очень мало осталось людей, которые воевали, но торжественные мероприятия нужны — чтобы люди помнили: война не заканчивается, она продолжается. Мы всегда ходили на торжественные мероприятия, я помню, мы в школе стояли с цветочками, поздравлял защитников, у нас дома всегда организовывались, относились с уважением к детям войны или к военным", — говорит Андрей.

Ветеранів потрібно шанувати доки вони живі.
Андрей считает, что ветеранов нужно уважать пока они живы. Фото: Новини.LIVE

Не ко времени

Правда есть и те, кто считает, что сегодня день памяти и победы отошел на второй план из-за истощения от текущей войны. Ежедневные обстрелы и риски ставят на первый план собственную жизнь здесь и сейчас.

"Вообще девятого отмечали, как и всегда. А сейчас — не знаю, честно. Как-то оно уже на второй план отошло. Из-за всех этих обстрелов, войны — оно все давит. Даже не знаю, кто сейчас это отмечает. Возможно, кто-то и отмечает", — признается Диана.

Деякі одесити не відзначають день пам'яті та примирення.
Диана не отмечает день памяти и примирения.  Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов разделились — кто-то выбирает 8, кто-то привык к 9, кто-то и вовсе отложил это "на потом". Но в одном все сходятся: память о погибших во Второй мировой войне это — воспоминание о прошлом, повторения которого нельзя допускать.

Как писали Новини.LIVE для многих одесситов изменилось значение 1 мая. Раньше это был праздник, который чаще всего ассоциировали с маевками и шашлыками. Сегодня это обычный рабочий день.

Также Новини.LIVE писали о том, как изменилось мнение одесситов к событиям 2 мая 2014 года. Одна из самых болезненных и противоречивых дат в новейшей истории города. То, что произошло 12 лет назад, осталось в памяти многих его жителей.

 

Васильєв Дмитрий - Журналист, Одесса
Васильєв Дмитрий
