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Главная Одесса День защитников и защитниц: как в Одессе чествуют героев

День защитников и защитниц: как в Одессе чествуют героев

Ua ru
1 октября 2026 11:18
Репортаж
День защитников в Одессе: богослужение, чествование и автопробег
Люди во время богослужения. Фото: Новини.LIVE

В Одессе 1 октября прошло торжественное богослужение, приуроченное ко Дню защитников и защитниц Украины. Участники молились за здоровье военных, которые сейчас защищают Украину. После службы горожане пришли к Стене памяти, чтобы возложить цветы и почтить память павших воинов. Мероприятие завершилось автопробегом по городу.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Молитва за защитников

В Одессе провели праздничную службу по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Также в этот день отмечают Покров Пресвятой Богородицы и День украинского казачества. После богослужения участники пришли к Стене памяти возле храма. Они принесли цветы к месту, где чтят память погибших защитников и защитниц.

В Одесі помолилися за захисників України
Люди молятся в храме. Фото: Новини.LIVE
День захисників і захисниць України в Одесі
Женщина зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

Среди присутствующих была председатель общественной организации "Семьи Ангелов Света" Ангелина Любчак. Она пришла к своему погибшему сыну и другим воинам, чьи имена указаны на Стене.

"Сегодня я здесь, возле храма, у Стены памяти, пришла к своему сыну и к другим ребятам, чтобы поздороваться с ними. Ведь это их праздник и, к сожалению, мы хотели бы видеть этот праздник по-другому", — рассказала Ангелина Любчак.

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День захисників і захисниць України в Одесі
Ангелина Любчак о сыне. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Стена памяти в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Женщина отдельно молилась за военных, которые сейчас находятся на службе и защищают Украину.

"Моя записка сегодня была очень длинной, именно о воинах, об их здоровье. Я молюсь за живых, чтобы они вернулись к своим семьям живыми, чтобы их семьи дождались их", — отметила Любчак.

В Одесі помолилися за захисників України
Люди в храме. Фото: Новини.LIVE

Автопробег по Одессе

После богослужения и поминовения участники провели автопробег по городу. Мероприятие объединило тех, кто пришел почтить память погибших защитников, поддержать военных, продолжающих службу, и отметить их день. К нему присоединились ветераны и представители различных ветеранских объединений.

День захисників і захисниць України в Одесі
Автомобили во время автопробега. Фото: Новини.LIVE
День захисників і захисниць України в Одесі
Флаги на автомобилях. Фото: Новини.LIVE

Организаторы отметили, что хотели одновременно почтить память погибших защитников, поддержать военных, которые сейчас находятся на фронте, а также напомнить о пленных и без вести пропавших.

"Мы хотим почтить память тех ребят, кто погиб, и ветеранов, которые присоединились к нам от имени ветеранских объединений. Также хотим почтить память тех, кто сейчас стоит на фронте, поддержать их и показать, что люди ценят, уважают и помнят о них", — рассказала заместитель председателя ОО "Живой в сердцах" Ирина Князева.

В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Ирина Князева об автопробеге. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Люди чтят память погибших. Фото: Новини.LIVE

Память о пленных

Ирина Князева добавила, что во время мероприятия также вспомнили украинцев, находящихся в плену, и тех, кто считается без вести пропавшим.

"И тех, кто в плену, мы также не забыли. И тех, кто пропал без вести, мы желаем, чтобы они вернулись домой живыми и все родные смогли их увидеть и обнять", — отметила Ирина Князева.

В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Молитва у стены памяти. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Люди на мероприятии. Фото: Новини.LIVE

По её словам, автопробег должен был объединить ветеранов, военных, их семьи и других одесситов вокруг памяти о защитниках и понимания ценности свободы и жизни.

В Одесі помолилися за захисників України
Цветы у стены памяти. Фото: Новини.LIVE
В Одесі вшанували захисників і захисниць України
Люди возлагают цветы. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в День Государственного флага по центральным улицам Одессы прошло шествие в поддержку военнопленных, гражданских пленников и пропавших без вести украинцев. Рядом с огромным сине-желтым флагом участники несли 100-метровый Флаг Надежды.

Также Новини.LIVE писали, что в субботу, 29 августа, в Одессе в День памяти погибших защитников и защитниц Украины обновили Аллею Героев в парке Шевченко. Здесь открыли стенды с именами еще 48 павших военных, а также установили шесть памятных табличек на скамейках. Всего на Аллее Героев уже представлены 675 защитников.

Одесса молитвы День защитников и защитниц Украины Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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