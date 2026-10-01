День захисників в Одесі: служба, вшанування та автопробіг

Люди під час богослужіння. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 1 жовтня провели святкове богослужіння до Дня захисників і захисниць України. Учасники молилися за здоров’я військових, які нині захищають Україну. Після служби містяни прийшли до Стіни вшанування пам’яті, щоб покласти квіти та згадати полеглих воїнів. Завершили захід автопробігом містом.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Молитва за захисників

В Одесі провели святкову службу з нагоди Дня захисників і захисниць України. Також цього дня відзначають Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Після богослужіння учасники прийшли до Стіни вшанування пам’яті біля храму. Вони принесли квіти до місця, де вшановують загиблих захисників і захисниць.

Люди моляться в храмі. Фото: Новини.LIVE

Жінка запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

Серед присутніх була голова ГО "Родини Янголів Світла" Ангеліна Любчак. Вона прийшла до свого загиблого сина та інших воїнів, чиї імена є на Стіні.

"Сьогодні я тут біля храму, на Стіні вшанування пам’яті, прийшла до свого сина і до інших хлопців, щоб привітатися з ними. Бо це їхнє свято і, на жаль, ми це свято хотіли бачити по-іншому", — розповіла Ангеліна Любчак.

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Ангеліна Любчак про сина. Фото: Новини.LIVE

Стіна пам'яті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Жінка окремо молилася за військових, які зараз перебувають на службі та захищають Україну.

"Моя записка сьогодні була дуже довгою, саме про воїнів, про їхнє здоров’я. Я молюся за живих, щоб вони повернулися до своїх родин кожен живими, щоб їхні родини їх дочекалися", — зазначила Любчак.

Люди в храмі. Фото: Новини.LIVE

Автопробіг Одесою

Після богослужіння та вшанування пам’яті учасники провели автопробіг містом. Захід об’єднав тих, хто прийшов згадати загиблих захисників, підтримати військових, які продовжують службу, та відзначити їхній день. До нього долучилися ветерани та представники різних ветеранських спілок.

Машини під час автопробігу. Фото: Новини.LIVE

Прапори на авто. Фото: Новини.LIVE

Організатори зазначили, що хотіли одночасно вшанувати загиблих захисників, підтримати військових, які зараз перебувають на фронті, а також нагадати про полонених і безвісти зниклих.

"Ми хочемо вшанувати тих хлопців, хто у нас загинув, і ветеранів, які до нас приєдналися ветеранськими спілками. Також хочемо вшанувати пам’ять тих, хто зараз на фронті стоїть, підтримати їх і показати, що люди цінують, поважають і пам’ятають про них", — розповіла заступниця голови ГО "Живий в серцях" Ірина Князєва.

Ірина Князєва про автопробіг. Фото: Новини.LIVE

Люди вшановують загиблих. Фото: Новини.LIVE

Пам'ять про полонених

Ірина Князєва додала, що під час заходу також згадали українців, які перебувають у полоні, та тих, хто вважається безвісти зниклим.

"І тих, хто в полоні, ми також не забули. І тих, хто безвісти зникли, ми бажаємо, щоб вони повернулися додому живими і всі рідні змогли їх побачити і обійняти", — зазначила Ірина Князєва.

Молитва біля стіни пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Люди на заході. Фото: Новини.LIVE

За її словами, автопробіг мав об’єднати ветеранів, військових, їхні родини та інших одеситів навколо пам’яті про захисників і розуміння ціни свободи та життя.

Квіти біля стіни пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Люди кладуть квіти. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у День Державного Прапора центральними вулицями Одеси пройшла хода на підтримку військовополонених, цивільних бранців та зниклих безвісти українців. Поруч із величезним синьо-жовтим стягом учасники несли 100-метровий Прапор Надії.

Також Новини.LIVE писали, що у суботу, 29 серпня, в Одесі у День пам'яті загиблих Захисників і Захисниць України оновили Алею Героїв у парку Шевченка. Тут відкрили стенди з іменами ще 48 полеглих військових, а також встановили шість пам'ятних табличок на лавках. Загалом на Алеї Героїв уже представлені 675 захисників.