Одесский районный совет. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps.

Декларация депутата Одесского районного совета Руслана Сиротюка содержала ложные сведения на сумму более двух миллионов гривен. В ходе полной проверки НАПК выявило несоответствия в отношении недвижимости, автомобиля супруги, корпоративных прав и банковских счетов. При этом признаков незаконного обогащения агентство не установило.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Что обнаружило НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяло декларацию Руслана Сиротюка, поданную 10 марта 2026 года. Проверка длилась с 20 июля по 29 октября. По ее результатам НАПК выявило неточности в сведениях об имуществе, доходах, транспорте, счетах и финансовых операциях депутата. Большая часть расхождений касалась недвижимости. Для определения стоимости одного из объектов НАПК привлекло экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Общую сумму недостоверных сведений в этом разделе оценили в 1 млн 489 тыс. 200 грн.

Также депутат не задекларировал помещение площадью 43,5 кв. м в поселке Доброслав Одесского района. Право собственности на этот объект было зарегистрировано на его имя еще в марте 2019 года. Сиротюк объяснил, что пропустил его случайно. Однако НАЗК не приняло это объяснение, поскольку информация о недвижимости была доступна в реестре до подачи декларации.

Отдельные вопросы возникли в отношении пяти земельных участков. По данным реестров, право собственности на них прекратилось до начала отчетного периода или в течение 2025 года. В частности, два участка в Александровке 22 января 2025 года были переданы в уставный капитал ООО «Амилор Групп». Остальные участки были разделены или отчуждены, но информация о них осталась в декларации.

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Исчезнувший дом и автомобиль

Ошибки обнаружили и в сведениях об имуществе супруги депутата. В декларации Сиротюк указал нежилое помещение площадью 53,4 кв. м в Доброславе стоимостью 193 479 грн. Однако под соответствующим регистрационным номером ранее числился жилой дом супруги. Его право собственности было прекращено 13 декабря 2023 года в связи с уничтожением. Депутат объяснил, что по ошибке перенес старые сведения в декларацию. НАЗК учло это объяснение, но факт указания недостоверной информации остался в выводах проверки.

Расхождения также касались автомобиля Toyota RAV-4 Hybrid 2020 года выпуска, принадлежащего супруге Сиротюка. В декларации указано, что его приобрели 6 ноября 2020 года за 385 тыс. грн. В то же время данные реестра транспортных средств свидетельствуют о другой дате и сумме: 15 декабря 2021 года за 100 тыс. грн. НАПК обратило внимание на то, что сам депутат представлял продавца при оформлении договора купли-продажи. Поэтому он должен был знать реальную дату и стоимость приобретения автомобиля. В своих пояснениях Сиротюк не раскрыл причин расхождений, но пообещал исправить информацию в следующей декларации.

Продажа корпоративных прав

Еще один эпизод касался корпоративных прав. 13 января 2025 года Руслан Сиротюк приобрел 50% уставного капитала ООО "Амилор Групп" стоимостью 600 тыс. грн. Уже 5 февраля он передал эту долю ООО "Новобудинвест" за ту же сумму. Однако полученные 600 тыс. грн дохода депутат не указал в декларации. Также он не отразил сами операции по приобретению и продаже корпоративных прав.

Кроме того, 22 января 2025 года Сиротюк внес в уставный капитал "Амилор Групп" два земельных участка стоимостью по 300 тыс. грн каждый. Сведений об этих сделках в соответствующем разделе декларации также не было. В ходе проверки депутат подтвердил проведение сделок, но не объяснил, почему не указал их в документе.

Какие еще ошибки обнаружила НАЗК

также выявило незадекларированные остатки средств на банковских счетах депутата. По состоянию на конец 2025 года в Ощадбанке у него было 2 336 грн, а в ПриватБанке — 245 грн. Общая сумма неуказанных средств составила 2 581 грн. Кроме того, в декларации неверно указана информация о банках, в которых открыты счета членов семьи. В частности, не были указаны счета супруги в "Ощадбанке", самого депутата в "ПриватБанке" и дочери в "Универсал Банке".

По результатам полной проверки НАПК определило общую сумму ложных сведений в декларации — 2 млн 91 тыс. 781 грн. Это более чем в четыре раза превышает порог в 499 тыс. 200 грн, который составлял 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату подачи документа. В то же время агентство не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов или нарушения ограничений на получение подарков. В своих выводах НАПК указало на необходимость принять меры для установления возможности привлечения депутата к ответственности.

Что известно о депутате

Руслан Сиротюк — депутат Одесского районного совета VIII созыва. Он родился 6 октября 1971 года и имеет высшее образование. На местных выборах 2020 года его избрали в совет от партии "Европейская Солидарность". Ранее Сиротюк также был депутатом Лиманского районного совета Одесской области. Помимо политической деятельности, он занимается предпринимательством и является владельцем компании «Районное телевидение».

Другие недостоверные декларации

Еще один случай недостоверного декларирования НАПК выявила у главы Таировской общины Тимура Хасаева. В его декларации обнаружили расхождения на сумму более 8,5 млн грн. Наибольшая из них касалась садового дома с гаражом площадью более 304 кв. м, которым чиновник пользовался вместе с семьей, но не указал в документе. По оценке экспертов, минимальная стоимость недвижимости составляла 8,5 млн грн.

Кроме того, Хасаев не задекларировал мотоцикл, часть доходов и выплаты членам семьи. По результатам проверки НАПК выявило признаки уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины — декларирование недостоверной информации. В то же время признаков незаконного обогащения агентство не установило.

Как сообщали Новини.LIVE, первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский подал декларацию за 2025 год. В документе появились новые объекты недвижимости, которые он оформил на себя. Речь идет о двух квартирах, приобретенных в течение года. Часть активов в декларации указана без стоимости.

Также Новини.LIVE писали, что бывший начальник Киевского районного ТЦК и СП Одесской области Алексей Киселев задекларировал 21,5 тысячи долларов и 178 тысяч гривен наличными. У его супруги Натальи — 65 тысяч гривен и 1,9 тысячи евро. В пересчете на гривны наличные Киселёва составляют около 1,14 миллиона гривен. На банковских счетах супругов вместе хранится 2,2 тысячи гривен и 19 евро.