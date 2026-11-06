Одеська райрада. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps.

Декларація депутата Одеської районної ради Руслана Сиротюка містила неправдиві відомості на понад два мільйони гривень. Під час повної перевірки НАЗК виявило розбіжності щодо нерухомості, автомобіля дружини, корпоративних прав і банківських рахунків. Водночас ознак незаконного збагачення агентство не встановило.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Що знайшло НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряло декларацію Руслана Сиротюка, подану 10 березня 2026 року. Перевірка тривала з 20 липня до 29 жовтня. За її результатами НАЗК виявило неточності у відомостях про майно, доходи, транспорт, рахунки та фінансові операції депутата. Найбільша частина розбіжностей стосувалася нерухомості. Для визначення вартості одного з об'єктів НАЗК залучило експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Загальну суму неправдивих відомостей у цьому розділі оцінили у 1 млн 489 тис. 200 грн.

Також депутат не задекларував приміщення площею 43,5 кв. м у селищі Доброслав Одеського району. Право власності на цей об'єкт зареєстрували за ним ще в березні 2019 року. Сиротюк пояснив, що пропустив його випадково. Однак НАЗК не прийняло це пояснення, оскільки інформація про нерухомість була доступна в реєстрі перед поданням декларації.

Окремі питання виникли щодо п'яти земельних ділянок. За даними реєстрів, право власності на них припинилося до початку звітного періоду або протягом 2025 року. Зокрема, дві ділянки в Олександрівці 22 січня 2025 року передали до статутного капіталу ТОВ "Амілор Груп". Інші землі поділили або відчужили, але інформація про них залишилася в декларації.

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Зниклий будинок і автомобіль

Помилки виявили й у відомостях про майно дружини депутата. У декларації Сиротюк зазначив нежитлове приміщення площею 53,4 кв. м у Доброславі вартістю 193 479 грн. Проте за відповідним реєстраційним номером раніше значився житловий будинок дружини. Його право власності припинили 13 грудня 2023 року через знищення. Депутат пояснив, що помилково переніс старі відомості до декларації. НАЗК врахувало це пояснення, але факт зазначення неправдивої інформації залишився у висновках перевірки.

Розбіжності також стосувалися автомобіля Toyota RAV-4 Hybrid 2020 року випуску, який належить дружині Сиротюка. У декларації вказали, що його придбали 6 листопада 2020 року за 385 тис. грн. Водночас дані реєстру транспортних засобів свідчать про іншу дату та суму: 15 грудня 2021 року за 100 тис. грн. НАЗК звернуло увагу, що сам депутат представляв продавця під час оформлення договору купівлі-продажу. Тому він мав знати реальну дату та вартість придбання автомобіля. У поясненнях Сиротюк не розкрив причин розбіжностей, але пообіцяв виправити інформацію в наступній декларації.

Продаж корпоративних прав

Ще один епізод стосувався корпоративних прав. 13 січня 2025 року Руслан Сиротюк набув 50% статутного капіталу ТОВ "Амілор Груп" вартістю 600 тис. грн. Уже 5 лютого він передав цю частку ТОВ "Новобудінвест" за таку саму суму. Однак отримані 600 тис. грн доходу депутат не зазначив у декларації. Також він не відобразив самі операції з набуття та продажу корпоративних прав.

Крім того, 22 січня 2025 року Сиротюк передав до статутного капіталу "Амілор Груп" дві земельні ділянки вартістю по 300 тис. грн кожна. Відомостей про ці операції у відповідному розділі декларації також не було. Під час перевірки депутат підтвердив проведення операцій, але не пояснив, чому не вказав їх у документі.

Які ще помилки знайшли НАЗК

також виявило незадекларовані залишки коштів на банківських рахунках депутата. Станом на кінець 2025 року в Ощадбанку він мав 2 336 грн, а в ПриватБанку — 245 грн. Загальна сума невказаних коштів становила 2 581 грн. Окрім цього, у декларації неправильно зазначили інформацію про банки, в яких відкриті рахунки членів родини. Зокрема, не вказали рахунки дружини в Ощадбанку, самого депутата в ПриватБанку та доньки в Універсал Банку.

За результатами повної перевірки НАЗК визначило загальну суму неправдивих відомостей у декларації — 2 млн 91 тис. 781 грн. Це більше ніж у чотири рази перевищує поріг у 499 тис. 200 грн, який становив 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання документа. Водночас агентство не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушення обмежень щодо отримання подарунків. У висновках НАЗК зазначило про необхідність вжити заходів для встановлення можливості притягнення депутата до відповідальності.

Що відомо про депутата

Руслан Сиротюк — депутат Одеської районної ради VIII скликання. Він народився 6 жовтня 1971 року та має вищу освіту. На місцевих виборах 2020 року його обрали до ради від партії "Європейська Солідарність". Раніше Сиротюк також був депутатом Лиманської районної ради Одеської області. Окрім політичної діяльності, він займається підприємництвом і є власником компанії "Районне телебачення".

Інші недостовірні декларації

Ще один випадок недостовірного декларування НАЗК виявило у голови Таїровської громади Тимура Хасаєва. У його декларації знайшли розбіжності на понад 8,5 млн грн. Найбільша стосувалася садового будинку з гаражем площею понад 304 кв. м, яким посадовець користувався разом із родиною, але не вказав у документі. За оцінкою експертів, мінімальна вартість нерухомості становила 8,5 млн грн.

Крім того, Хасаєв не задекларував мотоцикл, частину доходів і виплати членів родини. За результатами перевірки НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК України — декларування недостовірної інформації. Водночас ознак незаконного збагачення агентство не встановило.

Як повідомляли Новини.LIVE, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський подав декларацію за 2025 рік. У документі з’явилися нові об’єкти нерухомості, які він оформив на себе. Йдеться про дві квартири, придбані протягом року. Частина активів у декларації зазначена без вартості.

Також Новини.LIVE писали, що ексначальник Київського районного ТЦК та СП Одеської області Олексій Кисельов задекларував 21,5 тисячі доларів та 178 тисяч гривень готівкою. У його дружини Наталії — 65 тисяч гривень та 1,9 тисячі євро. У перерахунку на гривні готівка Кисельова становить близько 1,14 мільйона гривень. На банківських рахунках подружжя разом зберігається 2,2 тисячі гривень та 19 євро.