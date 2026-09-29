Декларація очільника Київського ТЦК Одеси: доходи й авто

Військовий квиток. Фото ілюстративне: АрміяINFORM

Начальник Київського районного ТЦК та СП Одеської області Олексій Кисельов пішов у відставку. У декларації військового за 2026 рік вказані значні суми готівки, дві нові автівки дружини та доходи подружжя. Родина також має квартири, землю та інше майно в Одеській області. Документ охоплює період до 9 вересня.

Про це Новини.LIVE дізналися із декларації начальника РТЦК.

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Нові автомобілі

Як свідчить декларація, дружина Олексія Кисельова Наталія за останній час придбала два автомобілі. Обидва транспортні засоби оформлені через лізинг, тому формальним власником машин залишається банк до повного погашення платежів. У 2025 році вона отримала в лізинг Renault Duster вартістю 941 119 гривень. Юридично автомобіль належить КБ "АКОРДБАНК". У 2026 році дружина начальника ТЦК придбала електромобіль Avatr 07, який оцінили у 2,0427 мільйона гривень. Також у 2026 році Наталія Кисельова продала свій Hyundai Santa Fe за 736 тисяч гривень.

Готівка подружжя

У декларації вказано, що Наталія Кисельова зберігає 65 тисяч гривень та 1,9 тисячі євро готівкою. Сам Олексій Кисельов задекларував 21,5 тисячі доларів США та 178 тисяч гривень готівкою. У перерахунку на гривні ця сума становить 1 137,8 тисячі гривень. На банківських рахунках подружжя разом зберігається лише 2,2 тисячі гривень та 19 євро.

Доходи у 2026 році

За період із 1 січня до 9 вересня 2026 року Олексій Кисельов отримав 611 536 гривень зарплати в ТЦК. Його пенсія за цей період становила 207,6 тисячі гривень. Ще 17,3 тисячі гривень він отримав за рішенням суду від військової частини. Його дружина також судилася із цією військовою частиною та отримала 65 тисяч гривень відшкодування.

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Крім цього, Наталія Кисельова заробила 246 тисяч гривень у КП "Одесміськелектротранс". Вона також отримала 187,7 тисячі гривень пенсії та 10 тисяч гривень соціальних виплат.

Нерухомість родини

Подружжя має квартиру в Одесі площею 72,3 квадратного метра та земельну ділянку у Фонтанці площею 600 квадратних метрів. Олексію Кисельову також належить недобудована квартира в Одесі площею 38,9 квадратного метра.

Перевірки НАЗК

Раніше НАЗК перевірило декларацію Оксани Мунтян за 2024 рік і виявило в ній недостовірні відомості на понад 4,5 млн грн. Йдеться, зокрема, про квартиру в Ужгороді площею 104,8 кв. м вартістю 1,48 млн грн та BMW X5 2023 року випуску, який оцінюють у 3 млн грн.

За даними НАЗК, квартира була оформлена на вітчима Мунтян, а автомобіль — на її матір. Водночас агентство встановило, що фактично майном могла розпоряджатися сама Мунтян. Також під час перевірки виявили незадекларовані кошти на банківських рахунках, заниження вартості частини нерухомості та інші розбіжності. Матеріали передали до САП і ДБР.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію за 2025 рік. У ній — нерухомість, кілька автомобілів і значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена на інших осіб або перебуває у користуванні родини. Окремо вказані доходи дружини, подарунки дітям і кошти на рахунках.

Також Новини.LIVE писали, що перший заступник мера Одеси Олександр Філатов подав декларацію за 2025 рік. У ній — готівкові заощадження в доларах і євро, новий автомобіль та кілька об’єктів нерухомості. Частина майна записана на дружину. Також родина задекларувала доходи від бізнесу, зарплати і продажу майна.