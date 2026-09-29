Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Миллион наличными и две машины: состояние бывшего главы РТЦК Одессы

Миллион наличными и две машины: состояние бывшего главы РТЦК Одессы

Ua ru
29 сентября 2026 18:59
Декларация главы Киевского ТЦК Одессы: доходы и автомобили
Военный билет. Фото иллюстративное: АрмияINFORM

Начальник Киевского районного ТЦК и СП Одесской области Алексей Киселев ушел в отставку. В декларации военного за 2026 год указаны значительные суммы наличных, два новых автомобиля супруги и доходы супругов. Семья также владеет квартирами, землей и другим имуществом в Одесской области. Документ охватывает период до 9 сентября.

Об этом Новини.LIVE стало известно из декларации начальника РТЦК.

Реклама

Новые автомобили

Как следует из декларации, супруга Алексея Киселёва Наталья за последнее время приобрела два автомобиля. Оба транспортных средства оформлены в лизинг, поэтому формальным владельцем машин остаётся банк до полного погашения платежей. В 2025 году она получила в лизинг Renault Duster стоимостью 941 119 гривен. Юридически автомобиль принадлежит КБ "АКОРДБАНК". В 2026 году супруга начальника ТЦК приобрела электромобиль Avatr 07, стоимость которого оценивается в 2,0427 миллиона гривен. Также в 2026 году Наталья Киселёва продала свой Hyundai Santa Fe за 736 тысяч гривен.

Наличные средства супругов

В декларации указано, что Наталья Киселева хранит 65 тысяч гривен и 1,9 тысячи евро наличными. Сам Алексей Киселев задекларировал 21,5 тысячи долларов США и 178 тысяч гривен наличными. В пересчете на гривны эта сумма составляет 1 137,8 тысяч гривен. На банковских счетах супругов вместе хранится всего 2,2 тысячи гривен и 19 евро.

Доходы в 2026 году

За период с 1 января по 9 сентября 2026 года Алексей Киселев получил 611 536 гривен зарплаты в ТЦК. Его пенсия за этот период составила 207,6 тысячи гривен. Еще 17,3 тысячи гривен он получил по решению суда от воинской части. Его жена также судилась с этой воинской частью и получила 65 тысяч гривен в качестве компенсации.

Читайте также:

Кроме того, Наталья Киселева заработала 246 тысяч гривен в КП "Одесмискоэлектротранс". Она также получила 187,7 тысячи гривен пенсии и 10 тысяч гривен социальных выплат.

Недвижимость семьи

У супругов есть квартира в Одессе площадью 72,3 квадратных метра и земельный участок в Фонтанке площадью 600 квадратных метров. Алексею Киселёву также принадлежит недостроенная квартира в Одессе площадью 38,9 квадратных метра.

Проверки НАЗК

Ранее НАЗК проверило декларацию Оксаны Мунтян за 2024 год и выявило в ней недостоверные сведения на сумму более 4,5 млн грн. Речь идет, в частности, о квартире в Ужгороде площадью 104,8 кв. м стоимостью 1,48 млн грн и автомобиле BMW X5 2023 года выпуска, который оценивают в 3 млн грн.

По данным НАЗК, квартира была оформлена на отчима Мунтян, а автомобиль — на ее мать. В то же время агентство установило, что фактически имуществом могла распоряжаться сама Мунтян. Также в ходе проверки выявили незадекларированные средства на банковских счетах, занижение стоимости части недвижимости и другие несоответствия. Материалы передали в САП и ДБР.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию за 2025 год. В ней указаны недвижимость, несколько автомобилей и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена на других лиц или находится в пользовании семьи. Отдельно указаны доходы супруги, подарки детям и средства на счетах.

Также Новини.LIVE писали, что первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов подал декларацию за 2025 год. В ней указаны наличные сбережения в долларах и евро, новый автомобиль и несколько объектов недвижимости. Часть имущества оформлена на жену. Также семья задекларировала доходы от бизнеса, зарплаты и продажи имущества.

декларация Одесса Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации