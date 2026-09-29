Декларация главы Киевского ТЦК Одессы: доходы и автомобили

Военный билет. Фото иллюстративное: АрмияINFORM

Начальник Киевского районного ТЦК и СП Одесской области Алексей Киселев ушел в отставку. В декларации военного за 2026 год указаны значительные суммы наличных, два новых автомобиля супруги и доходы супругов. Семья также владеет квартирами, землей и другим имуществом в Одесской области. Документ охватывает период до 9 сентября.

Об этом Новини.LIVE стало известно из декларации начальника РТЦК.

Реклама

Новые автомобили

Как следует из декларации, супруга Алексея Киселёва Наталья за последнее время приобрела два автомобиля. Оба транспортных средства оформлены в лизинг, поэтому формальным владельцем машин остаётся банк до полного погашения платежей. В 2025 году она получила в лизинг Renault Duster стоимостью 941 119 гривен. Юридически автомобиль принадлежит КБ "АКОРДБАНК". В 2026 году супруга начальника ТЦК приобрела электромобиль Avatr 07, стоимость которого оценивается в 2,0427 миллиона гривен. Также в 2026 году Наталья Киселёва продала свой Hyundai Santa Fe за 736 тысяч гривен.

Наличные средства супругов

В декларации указано, что Наталья Киселева хранит 65 тысяч гривен и 1,9 тысячи евро наличными. Сам Алексей Киселев задекларировал 21,5 тысячи долларов США и 178 тысяч гривен наличными. В пересчете на гривны эта сумма составляет 1 137,8 тысяч гривен. На банковских счетах супругов вместе хранится всего 2,2 тысячи гривен и 19 евро.

Доходы в 2026 году

За период с 1 января по 9 сентября 2026 года Алексей Киселев получил 611 536 гривен зарплаты в ТЦК. Его пенсия за этот период составила 207,6 тысячи гривен. Еще 17,3 тысячи гривен он получил по решению суда от воинской части. Его жена также судилась с этой воинской частью и получила 65 тысяч гривен в качестве компенсации.

Читайте также:

Кроме того, Наталья Киселева заработала 246 тысяч гривен в КП "Одесмискоэлектротранс". Она также получила 187,7 тысячи гривен пенсии и 10 тысяч гривен социальных выплат.

Недвижимость семьи

У супругов есть квартира в Одессе площадью 72,3 квадратных метра и земельный участок в Фонтанке площадью 600 квадратных метров. Алексею Киселёву также принадлежит недостроенная квартира в Одессе площадью 38,9 квадратных метра.

Проверки НАЗК

Ранее НАЗК проверило декларацию Оксаны Мунтян за 2024 год и выявило в ней недостоверные сведения на сумму более 4,5 млн грн. Речь идет, в частности, о квартире в Ужгороде площадью 104,8 кв. м стоимостью 1,48 млн грн и автомобиле BMW X5 2023 года выпуска, который оценивают в 3 млн грн.

По данным НАЗК, квартира была оформлена на отчима Мунтян, а автомобиль — на ее мать. В то же время агентство установило, что фактически имуществом могла распоряжаться сама Мунтян. Также в ходе проверки выявили незадекларированные средства на банковских счетах, занижение стоимости части недвижимости и другие несоответствия. Материалы передали в САП и ДБР.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию за 2025 год. В ней указаны недвижимость, несколько автомобилей и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена на других лиц или находится в пользовании семьи. Отдельно указаны доходы супруги, подарки детям и средства на счетах.

Также Новини.LIVE писали, что первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов подал декларацию за 2025 год. В ней указаны наличные сбережения в долларах и евро, новый автомобиль и несколько объектов недвижимости. Часть имущества оформлена на жену. Также семья задекларировала доходы от бизнеса, зарплаты и продажи имущества.