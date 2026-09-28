НАЗК виявило порушення у декларації ексначальниці одеської митниці

Ексначальниця Одеської митниці. Фото: Думська

У декларації за 2024 рік колишньої начальниці митного поста "Білгород-Дністровський" Оксани Мунтян виявили недостовірні відомості на понад 4,5 млн грн. НАЗК звернуло увагу на квартиру в Ужгороді та BMW X5. Також у документах не вказали частину майна й коштів. Матеріали перевірки передали до САП і ДБР.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Квартира та авто

За даними НАЗК, Мунтян не вказала у декларації квартиру в Ужгороді площею 104,8 кв. м та вартістю 1,48 млн грн. За версією агентства, її придбала подруга посадовиці, а згодом подарувала вітчиму Мунтян. Під час оформлення угоди інтереси покупчині за довіреністю представляла сама Оксана Мунтян. Як зазначає НАЗК, подруга не шукала житло та не платила за нього власні гроші. Агентство дійшло висновку, що квартиру придбали за кошти Мунтян, джерело яких не було підтверджене.

Ще одним незадекларованим активом став BMW X5 2023 року випуску вартістю 3 млн грн. Автомобіль оформили на матір Мунтян, яка видала доньці довіреність із правом продажу, дарування та оренди. За даними НАЗК, фактично автомобілем розпоряджалася саме Мунтян.

Коштовності та гроші

Під час обшуків у Мунтян також знайшли Rolex і золоті прикраси. У декларації їх не було. Водночас експерти не змогли встановити вартість цих речей через відсутність документів, тому НАЗК не включило їх до суми недостовірних відомостей.

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Крім цього, у декларації занизили вартість магазинів та іншої нерухомості в Одеській області. Також Мунтян вказала соціальну виплату від Одеської міськради, яку, за даними перевірки, фактично не отримувала, та не задекларувала близько 40 тисяч гривень на банківських рахунках.

У 2024 році Мунтян отримала 566 255 грн зарплати в Одеській митниці та 9834 грн соціальної допомоги. На кінець року в декларації вона вказала 274 тисячі гривень готівкою і 2071 грн на банківських рахунках.

Перевірка триває

НАЗК вбачає в діях Мунтян ознаки декларування недостовірної інформації. Матеріали перевірки передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державного бюро розслідувань. У ДБР розслідується кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення.

Виправлену декларацію за 2024 рік Мунтян подала 9 вересня 2026 року. У ній вона вказала квартиру в Чорноморську площею 67,7 кв. м, комерційну нерухомість та земельні ділянки. Також задекларувала старі Daewoo Matiz і Volkswagen Transporter та право користування автомобілем Jaguar XF. Дані про BMW X5 і квартиру в Ужгороді у виправленій декларації, за даними аналізу НАЗК, не з'явилися.

Нині Оксана Мунтян працює в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. У декларації за 2025 рік зазначено її роботу в цьому органі та в Одеській митниці.

Інші недостовірні відомості

Зазначимо, раніше НАЗК виявило, що депутат Одеської облради Вадим Колойденко задекларував готівку, якої, за результатами перевірки, фактично не мав. Йдеться про 495 тисяч доларів та 106 тисяч євро. Аналіз доходів і витрат депутата та його родини за 2000–2024 роки показав, що підтверджених коштів було значно менше. За даними НАЗК, сім’я могла накопичити готівкою не більш як 29 тисяч доларів, а загальна сума підтверджених заощаджень становила близько 1,16 млн грн. Таким чином, походження понад 23 млн грн, зазначених у декларації, перевірка не підтвердила.

Також НАЗК виявило незадеклароване майно. Серед нього — квартира матері в Одесі площею 49 кв. м, будинок у Крижанівці, де проживають неповнолітні діти, автомобіль Volkswagen Touareg 2019 року вартістю близько 1,44 млн грн та корпоративні права у ТОВ "ТД ПОЛЮС". Колойденко пояснював походження готівки зарплатою, доходами від бізнесу та коштами, які нібито отримав від колишньої дружини. Однак НАЗК зазначило, що судові документи та свідчення колишньої дружини не підтверджують наявність таких коштів. Крім того, частина дат угод не збігається з інформацією, вказаною у декларації.

За результатами перевірки НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК України. Матеріали передали правоохоронцям.

Як повідомляли Новини.LIVE, голова Приморської райадміністрації Одеси Марат Корольов подав декларацію за 2025 рік. У ній — нерухомість, кілька автомобілів і значні готівкові заощадження. Частина майна оформлена на інших осіб або перебуває у користуванні родини. Окремо вказані доходи дружини, подарунки дітям і кошти на рахунках.

Також Новини.LIVE писали, що перший заступник мера Одеси Олександр Філатов подав декларацію за 2025 рік. У ній — готівкові заощадження в доларах і євро, новий автомобіль та кілька об’єктів нерухомості. Частина майна записана на дружину. Також родина задекларувала доходи від бізнесу, зарплати і продажу майна.