НАЗК выявило нарушения в декларации бывшей начальницы Одесской таможни

Бывшая начальница Одесской таможни. Фото: Думская

В декларации за 2024 год бывшей начальницы таможенного поста "Белгород-Днестровский" Оксаны Мунтян обнаружили недостоверные сведения на сумму более 4,5 млн грн. НАЗК обратило внимание на квартиру в Ужгороде и автомобиль BMW X5. Кроме того, в документах не была указана часть имущества и средств. Материалы проверки переданы в САП и ГБР.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Квартира и автомобиль

По данным НАПК, Мунтян не указала в декларации квартиру в Ужгороде площадью 104,8 кв. м и стоимостью 1,48 млн грн. По версии агентства, её приобрела подруга чиновницы, а впоследствии подарила отчиму Мунтян. При оформлении сделки интересы покупательницы по доверенности представляла сама Оксана Мунтян. Как отмечает НАЗК, подруга не искала жилье и не платила за него собственными деньгами. Агентство пришло к выводу, что квартиру приобрели на средства Мунтян, источник которых не был подтвержден.

Еще одним незадекларированным активом стал BMW X5 2023 года выпуска стоимостью 3 млн грн. Автомобиль оформили на мать Мунтян, которая выдала дочери доверенность с правом продажи, дарения и аренды. По данным НАЗК, фактически автомобилем распоряжалась именно Мунтян.

Драгоценности и деньги

Во время обысков у Мунтян также нашли Rolex и золотые украшения. В декларации их не было. В то же время эксперты не смогли установить стоимость этих вещей из-за отсутствия документов, поэтому НАЗК не включило их в сумму недостоверных сведений.

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Кроме того, в декларации занизили стоимость магазинов и другой недвижимости в Одесской области. Также Мунтян указала социальную выплату от Одесского горсовета, которую, по данным проверки, фактически не получала, и не задекларировала около 40 тысяч гривен на банковских счетах.

В 2024 году Мунтян получила 566 255 грн зарплаты в Одесской таможне и 9834 грн социальной помощи. На конец года в декларации она указала 274 тысячи гривен наличными и 2071 грн на банковских счетах.

Проверка продолжается

НАЗК усматривает в действиях Мунтян признаки декларирования недостоверной информации. Материалы проверки переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Государственное бюро расследований. В ГБР расследуется уголовное дело о возможном незаконном обогащении.

Исправленную декларацию за 2024 год Мунтян подала 9 сентября 2026 года. В ней она указала квартиру в Черноморске площадью 67,7 кв. м, коммерческую недвижимость и земельные участки. Также она задекларировала старые автомобили Daewoo Matiz и Volkswagen Transporter, а также право пользования автомобилем Jaguar XF. Данные о BMW X5 и квартире в Ужгороде в исправленной декларации, согласно анализу НАЗК, не появились.

В настоящее время Оксана Мунтян работает в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа. В декларации за 2025 год указана её работа в этом органе и в Одесской таможне.

Другие недостоверные сведения

Отметим, ранее НАЗК выявило, что депутат Одесского облсовета Вадим Колойденко задекларировал наличные средства, которых, по результатам проверки, у него фактически не было. Речь идет о 495 тысячах долларов и 106 тысячах евро. Анализ доходов и расходов депутата и его семьи за 2000–2024 годы показал, что подтвержденных средств было значительно меньше. По данным НАЗК, семья могла накопить наличными не более 29 тысяч долларов, а общая сумма подтвержденных сбережений составляла около 1,16 млн грн. Таким образом, происхождение более 23 млн грн, указанных в декларации, проверка не подтвердила.

Также НАЗК выявило незадекларированное имущество. Среди него — квартира матери в Одессе площадью 49 кв. м, дом в Крыжановке, где проживают несовершеннолетние дети, автомобиль Volkswagen Touareg 2019 года стоимостью около 1,44 млн грн и корпоративные права в ООО «ТД ПОЛЮС». Колойденко объяснял происхождение наличных деньгами из зарплаты, доходами от бизнеса и средствами, которые якобы получил от бывшей супруги. Однако НАЗК отметило, что судебные документы и показания бывшей супруги не подтверждают наличие таких средств. Кроме того, часть дат сделок не совпадает с информацией, указанной в декларации.

По результатам проверки НАЗК выявило признаки уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины. Материалы переданы правоохранительным органам.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Приморской райадминистрации Одессы Марат Королев подал декларацию за 2025 год. В ней указаны недвижимость, несколько автомобилей и значительные наличные сбережения. Часть имущества оформлена на других лиц или находится в пользовании семьи. Отдельно указаны доходы супруги, подарки детям и средства на счетах.

Также Новини.LIVE сообщали, что первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов подал декларацию за 2025 год. В ней указаны наличные сбережения в долларах и евро, новый автомобиль и несколько объектов недвижимости. Часть имущества оформлена на жену. Также семья задекларировала доходы от бизнеса, зарплаты и продажи имущества.