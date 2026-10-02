Декларація ректора ОНМУ Станіслава Шнайдера за 2026 рік

Ректор медуніверситету. Фото: Станіслав Шнайдер/Facebook

Новий ректор Одеського національного медичного університету Станіслав Шнайдер задекларував майно та кошти своєї родини. У декларації є квартири в Одесі й Греції, дорогі автомобілі та годинники. Готівкою і на рахунках родина зберігає мільйони гривень, доларів та євро. Документ охоплює період із січня до вересня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на декларацію ректора.

Реклама

Майно в Одесі та Греції

Станіслав Шнайдер має в Одесі квартиру площею 657,1 кв. м. Він набув її у 2013 році, а вартість на дату придбання становила 2,62 млн грн. Також ректор задекларував два гаражні місця площею 15,3 та 15,5 кв. м. Їхня вартість — по 93,5 тис. грн.

Його дружина Світлана Левіна володіє трьома об’єктами в Одесі: квартирами площею 309 та 100,5 кв. м і "зупиночним місцем" площею 14,6 кв. м. Їхня задекларована вартість становить відповідно 3,22 млн грн, 880 тис. грн та 121,4 тис. грн.

У Греції Шнайдер має квартиру площею 52,2 кв. м вартістю 8,25 млн грн, нежитлове приміщення площею 5,75 кв. м за 145,7 тис. грн та машиномісце площею 12,15 кв. м за 339,9 тис. грн. Право власності на всі три об’єкти він набув 24 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Його дружина у 2022 році придбала в Греції квартиру площею 83,7 кв. м. На дату набуття її вартість становила 7,97 млн грн. Загальна задекларована вартість нерухомості родини у Греції — понад 16,7 млн грн.

Автомобілі та дорогі годинники

У декларації Шнайдер також вказав чотири годинники — Breguet, Ulysse Nardin, Rolex та Hublot. Вартість Hublot, придбаного у 2021 році, становить 350 тис. грн. Щодо трьох інших зазначено, що право власності на них набуте до подання першої декларації.

Родина має два автомобілі. Шнайдер у 2024 році придбав Lexus LX 450D 2018 року випуску за 1,8 млн грн. Його дружина володіє Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 року випуску, який придбала за 800 тис. грн.

Доходи родини

За період, який охоплює декларація, Шнайдер отримав 507,03 тис. грн доходу. Зокрема, 334,1 тис. грн — зарплата в ОНМУ за сумісництвом, 84,1 тис. грн — пенсія, 62,3 тис. грн — зарплата в Інституті стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. Ще 24,5 тис. грн він отримав як довічну плату за звання члена-кореспондента НАМН України, а 2 тис. грн — як виплату від профспілки.

Дружина ректора задекларувала 2,75 млн грн доходу від підприємницької діяльності та 401,9 тис. грн від надання майна в оренду. Загалом її дохід за цей період становив 3,15 млн грн.

Кількість готівки

Шнайдер задекларував 1,26 млн грн, 120 тис. євро та 7 тис. доларів готівкою. Крім того, на його рахунку в Piraeus Bank у Греції зберігалося 100,7 тис. євро. У дружини ректора зазначено 13,45 млн грн, 491,95 тис. доларів та 239,4 тис. євро готівкою. Ще 38,5 тис. євро вона має на рахунку в Piraeus Bank.

Таким чином, разом родина задекларувала 14,71 млн грн, 498,95 тис. доларів та 498,66 тис. євро готівки й коштів на рахунках у Греції.

У декларації також зазначено, що Шнайдер працює за сумісництвом старшим науковим співробітником Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. Крім того, він є професором ОНМУ та лікарем-стоматологом.

Інші декларації

Ексначальник Київського районного ТЦК та СП Одеської області Олексій Кисельов задекларував 21,5 тисячі доларів та 178 тисяч гривень готівкою. У його дружини Наталії — 65 тисяч гривень та 1,9 тисячі євро. У перерахунку на гривні готівка Кисельова становить близько 1,14 мільйона гривень. На банківських рахунках подружжя разом зберігається 2,2 тисячі гривень та 19 євро.

Наталія Кисельова також задекларувала два автомобілі, придбані через лізинг. У 2025 році вона отримала Renault Duster вартістю 941 119 гривень, а у 2026 році — електромобіль Avatr 07 за 2,0427 мільйона гривень. Формальним власником машин до повного погашення платежів залишається банк. Крім того, у 2026 році дружина Кисельова продала Hyundai Santa Fe за 736 тисяч гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат України, який у 2019 році був обраний від Хаджибейського району Одеси, Олег Колєв, оприлюднив декларацію за 2025 рік. У документі він вказав кілька квартир, готівкові заощадження в доларах та кошти на банківських рахунках.

Також Новини.LIVE писали, що перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський подав декларацію за 2025 рік. У документі з’явилися нові об’єкти нерухомості, які він оформив на себе. Йдеться про дві квартири, придбані протягом року. Частина активів у декларації зазначена без вартості.