Декларация ректора ОНМУ Станислава Шнайдера за 2026 год

Ректор медицинского университета. Фото: Станислав Шнайдер/Facebook

Новый ректор Одесского национального медицинского университета Станислав Шнайдер задекларировал имущество и средства своей семьи. В декларации указаны квартиры в Одессе и Греции, дорогие автомобили и часы. Наличными и на счетах семья хранит миллионы гривен, долларов и евро. Документ охватывает период с января по сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на декларацию ректора.

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Имущество в Одессе и Греции

Станислав Шнайдер владеет в Одессе квартирой площадью 657,1 кв. м. Он приобрел ее в 2013 году, а стоимость на дату покупки составляла 2,62 млн грн. Также ректор задекларировал два гаражных места площадью 15,3 и 15,5 кв. м. Их стоимость — по 93,5 тыс. грн.

Его супруга Светлана Левина владеет тремя объектами в Одессе: квартирами площадью 309 и 100,5 кв. м и «остановкой» площадью 14,6 кв. м. Их задекларированная стоимость составляет соответственно 3,22 млн грн, 880 тыс. грн и 121,4 тыс. грн.

В Греции у Шнайдера есть квартира площадью 52,2 кв. м стоимостью 8,25 млн грн, нежилое помещение площадью 5,75 кв. м за 145,7 тыс. грн и парковочное место площадью 12,15 кв. м за 339,9 тыс. грн. Право собственности на все три объекта он приобрел 24 октября 2025 года.

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Его супруга в 2022 году приобрела в Греции квартиру площадью 83,7 кв. м. На дату приобретения ее стоимость составляла 7,97 млн грн. Общая задекларированная стоимость недвижимости семьи в Греции — более 16,7 млн грн.

Автомобили и дорогие часы

В декларации Шнайдер также указал четыре часы — Breguet, Ulysse Nardin, Rolex и Hublot. Стоимость часов Hublot, приобретенных в 2021 году, составляет 350 тыс. грн. В отношении трех других указано, что право собственности на них было приобретено до подачи первой декларации.

У семьи есть два автомобиля. Шнайдер в 2024 году приобрел Lexus LX 450D 2018 года выпуска за 1,8 млн грн. Его жена владеет Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 года выпуска, который она приобрела за 800 тыс. грн.

Доходы семьи

За период, охватываемый декларацией, Шнайдер получил 507,03 тыс. грн дохода. В частности, 334,1 тыс. грн — зарплата в ОНМУ по совместительству, 84,1 тыс. грн — пенсия, 62,3 тыс. грн — зарплата в Институте стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины. Еще 24,5 тыс. грн он получил в качестве пожизненного вознаграждения за звание члена-корреспондента НАМН Украины, а 2 тыс. грн — в качестве выплаты от профсоюза.

Супруга ректора задекларировала 2,75 млн грн дохода от предпринимательской деятельности и 401,9 тыс. грн от сдачи имущества в аренду. В целом её доход за этот период составил 3,15 млн грн.

Сумма наличных

Шнайдер задекларировал 1,26 млн грн, 120 тыс. евро и 7 тыс. долларов наличными. Кроме того, на его счете в Piraeus Bank в Греции хранилось 100,7 тыс. евро. У супруги ректора указано 13,45 млн грн, 491,95 тыс. долларов и 239,4 тыс. евро наличными. Еще 38,5 тыс. евро у нее находится на счете в Piraeus Bank.

Таким образом, в совокупности семья задекларировала 14,71 млн грн, 498,95 тыс. долларов и 498,66 тыс. евро наличными и средств на счетах в Греции.

В декларации также указано, что Шнайдер работает по совместительству старшим научным сотрудником Института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии НАМН Украины. Кроме того, он является профессором ОНМУ и врачом-стоматологом.

Другие декларации

Бывший начальник Киевского районного ТЦК и СП Одесской области Алексей Киселев задекларировал 21,5 тысячи долларов и 178 тысяч гривен наличными. У его жены Натальи — 65 тысяч гривен и 1,9 тысячи евро. В пересчете на гривны наличные Киселева составляют около 1,14 миллиона гривен. На банковских счетах супругов вместе хранится 2,2 тысячи гривен и 19 евро.

Наталья Киселева также задекларировала два автомобиля, приобретенных в лизинг. В 2025 году она получила Renault Duster стоимостью 941 119 гривен, а в 2026 году — электромобиль Avatr 07 за 2,0427 миллиона гривен. Формальным владельцем машин до полного погашения платежей остается банк. Кроме того, в 2026 году супруга Киселева продала Hyundai Santa Fe за 736 тысяч гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Украины, избранный в 2019 году от Хаджибейского района Одессы, Олег Колев, обнародовал декларацию за 2025 год. В документе он указал несколько квартир, наличные сбережения в долларах и средства на банковских счетах.

Также Новин.LIVE писали, что первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский подал декларацию за 2025 год. В документе появились новые объекты недвижимости, которые он оформил на себя. Речь идет о двух квартирах, приобретенных в течение года. Часть активов в декларации указана без стоимости.