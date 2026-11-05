Голова Таїровської громади Тимур Хасаєв. Фото: Тимур Хасаєв/Facebook

В декларації голови Таїровської громади Тимура Хасаєва виявили недостовірні відомості на понад 8,5 мільйона гривень. Найбільша розбіжність стосується будинку, яким посадовець користувався разом із родиною, але не вказав у документі. Перевірку завершили 30 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Незадекларований будинок

У декларації голови Таїровської громади Тимура Хасаєва знайшли невідповідності. Найбільше порушення стосується садового будинку з гаражем загальною площею 304,07 квадратного метра. Нерухомість розташована на земельній ділянці площею 882 квадратних метри в Таїровській громаді. Земельна ділянка належить матері посадовця Тетяні Хасаєвій. Вона придбала її у квітні 2023 року. Водночас НАЗК встановило, що голова громади користувався будинком і проживав там разом із дружиною та п'ятьма дітьми понад 183 дні протягом 2025 року. Це підтвердили матеріали кримінального провадження, відомості операторів мобільного зв'язку та протокол огляду будинку.

Крім того, з лютого 2024 року до липня 2026 року комунальні послуги за цією адресою оплачувала дружина посадовця Субайгат Магомедова. За висновком Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, мінімальна вартість будинку станом на 1 січня 2023 року могла становити 8,5 мільйона гривень.

Що пояснив голова громади

Під час перевірки Тимур Хасаєв заявив, що через російські обстріли Одеси та області його родина протягом 2025 року декілька разів змінювала місце проживання. За його словами, у будинку матері сім'я перебувала лише декілька місяців. Також посадовець стверджував, що в іншому будинку, який належить знайомій родині, вони жили за усною домовленістю та без оплати.

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Хасаєв назвав кримінальне провадження упередженим і політично вмотивованим. Однак НАЗК не врахувало його пояснення. Посадовець не надав документів, які б їх підтверджували, а наведені обставини, за оцінкою агентства, суперечили його попереднім свідченням.

Які ще порушення знайшло НАЗК

Окрім незадекларованої нерухомості, агентство виявило й інші невідповідності у відомостях про майно та доходи голови громади. Зокрема, Хасаєв не вказав мотоцикл VIPER V250R-1 2014 року випуску вартістю 3,4 тисячі гривень. За даними реєстру, транспортний засіб продовжував належати посадовцю.

Також у декларації не було 21,6 тисячі гривень доходів, отриманих від банку та Пенсійного фонду. Водночас соціальні виплати були зазначені в більшому розмірі, ніж фактично отримані: замість 50,4 тисячі гривень посадовець задекларував 54,6 тисячі. Різниця становила 4,2 тисячі гривень. Окремі розбіжності стосувалися інформації про членів родини. НАЗК виявило неточності в ідентифікаційних даних дітей та відомостях про їхні документи для виїзду за кордон. Крім того, у декларації не зазначили доходи доньки Алісії від банківських установ.

Загалом агентство встановило недостовірні відомості на 8 мільйонів 529 тисяч 199 гривень. Ця сума перевищує 2,5 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату подання декларації.

Які наслідки загрожують посадовцю

За результатами перевірки НАЗК виявило в декларації Тимура Хасаєва ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 366-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про декларування недостовірної інформації. Водночас агентство не встановило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів.

НАЗК вирішило повідомити посадовця про результати перевірки, оприлюднити відповідну довідку та надати йому можливість подати декларацію з достовірними відомостями.

Статки ректора ОНМедУ

Зазначимо, раніше Новини.LIVE писали, що новий ректор Одеського національного медичного університету Станіслав Шнайдер задекларував нерухомість, два автомобілі й чотири дорогі годинники. Зокрема, у його власності є квартира в Одесі площею 657,1 кв. м, а також квартира в Греції площею 52,2 кв. м. Його дружина Світлана Левіна також має нерухомість в обох країнах, зокрема квартиру в Греції площею 83,7 кв. м.

Загальна задекларована вартість грецької нерухомості родини перевищує 16,7 млн грн. Серед автомобілів подружжя — Lexus LX 450D 2018 року та Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 року випуску. Також ректор вказав годинники Breguet, Ulysse Nardin, Rolex і Hublot. За період із січня до вересня 2026 року його дохід становив понад 507 тис. грн, а дружини — близько 3,15 млн грн.

Окремо родина задекларувала значні заощадження: 14,71 млн грн, 498,95 тис. доларів та 498,66 тис. євро готівкою і на рахунках у Греції.

Як повідомляли Новини.LIVE, Ексначальник Київського районного ТЦК та СП Одеської області Олексій Кисельов задекларував 21,5 тисячі доларів та 178 тисяч гривень готівкою. У його дружини Наталії — 65 тисяч гривень та 1,9 тисячі євро. У перерахунку на гривні готівка Кисельова становить близько 1,14 мільйона гривень. На банківських рахунках подружжя разом зберігається 2,2 тисячі гривень та 19 євро.

Також Новини.LIVE писали, що перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський подав декларацію за 2025 рік. У документі з’явилися нові об’єкти нерухомості, які він оформив на себе. Йдеться про дві квартири, придбані протягом року. Частина активів у декларації зазначена без вартості.