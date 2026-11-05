Глава Таировской громады Тимур Хасаев. Фото: Тимур Хасаев/Facebook

В декларации главы Таировской громады Тимура Хасаева были выявлены недостоверные сведения на сумму более 8,5 миллиона гривен. Наибольшее расхождение касается дома, которым чиновник пользовался вместе с семьей, но не указал в документе. Проверка завершилась 30 октября 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Незадекларированный дом

В декларации главы Таировской громады Тимура Хасаева обнаружили несоответствия. Наибольшее нарушение касается садового дома с гаражом общей площадью 304,07 квадратных метра. Недвижимость расположена на земельном участке площадью 882 квадратных метра в Таировской общине. Земельный участок принадлежит матери чиновника Татьяне Хасаевой. Она приобрела его в апреле 2023 года. В то же время НАПК установило, что глава общины пользовался домом и проживал там вместе с женой и пятью детьми более 183 дней в течение 2025 года. Это подтвердили материалы уголовного производства, сведения операторов мобильной связи и протокол осмотра дома.

Кроме того, с февраля 2024 года по июль 2026 года коммунальные услуги по этому адресу оплачивала супруга чиновника Субайгат Магомедова. Согласно заключению Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, минимальная стоимость дома по состоянию на 1 января 2023 года могла составлять 8,5 миллиона гривен.

Что объяснил глава общины

Во время проверки Тимур Хасаев заявил, что из-за российских обстрелов Одессы и области его семья в течение 2025 года несколько раз меняла место жительства. По его словам, в доме матери семья прожила всего несколько месяцев. Также чиновник утверждал, что в другом доме, принадлежащем знакомой семье, они жили по устной договоренности и без оплаты.

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Хасаев назвал уголовное производство предвзятым и политически мотивированным. Однако НАПК не учло его объяснения. Чиновник не предоставил документов, которые бы их подтверждали, а приведенные обстоятельства, по оценке агентства, противоречили его предыдущим показаниям.

Какие еще нарушения обнаружило НАПК

Помимо незадекларированной недвижимости, агентство выявило и другие несоответствия в сведениях об имуществе и доходах главы общины. В частности, Хасаев не указал мотоцикл VIPER V250R-1 2014 года выпуска стоимостью 3,4 тысячи гривен. По данным реестра, транспортное средство по-прежнему принадлежало должностному лицу.

Также в декларации не было указано 21,6 тысячи гривен доходов, полученных от банка и Пенсионного фонда. В то же время социальные выплаты были указаны в большем размере, чем фактически полученные: вместо 50,4 тысячи гривен чиновник задекларировал 54,6 тысячи. Разница составила 4,2 тысячи гривен. Отдельные несоответствия касались информации о членах семьи. НАПК выявило неточности в идентификационных данных детей и сведениях об их документах для выезда за границу. Кроме того, в декларации не были указаны доходы дочери Алисии от банковских учреждений.

В целом агентство выявило недостоверные сведения на сумму 8 миллионов 529 тысяч 199 гривен. Эта сумма превышает 2,5 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату подачи декларации.

Какие последствия грозят чиновнику

По результатам проверки НАПК выявило в декларации Тимура Хасаева признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о декларировании недостоверной информации. В то же время агентство не установило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов или нарушения требований по предотвращению конфликта интересов.

НАПК решило уведомить должностного лица о результатах проверки, обнародовать соответствующую справку и предоставить ему возможность подать декларацию с достоверными сведениями.

Имущество ректора ОНМедУ

Отметим, ранее Новини.LIVE писали, что новый ректор Одесского национального медицинского университета Станислав Шнайдер задекларировал недвижимость, два автомобиля и четыре дорогих часы. В частности, в его собственности находится квартира в Одессе площадью 657,1 кв. м, а также квартира в Греции площадью 52,2 кв. м. Его супруга Светлана Левина также владеет недвижимостью в обеих странах, в частности квартирой в Греции площадью 83,7 кв. м.

Общая задекларированная стоимость греческой недвижимости семьи превышает 16,7 млн грн. Среди автомобилей супругов — Lexus LX 450D 2018 года и Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 года выпуска. Также ректор указал часы Breguet, Ulysse Nardin, Rolex и Hublot. За период с января по сентябрь 2026 года его доход составил более 507 тыс. грн, а доход супруги — около 3,15 млн грн.

Кроме того, семья задекларировала значительные сбережения: 14,71 млн грн, 498,95 тыс. долларов и 498,66 тыс. евро наличными и на счетах в Греции.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший начальник Киевского районного ТЦК и СП Одесской области Алексей Киселев задекларировал 21,5 тыс. долларов и 178 тыс. гривен наличными. У его супруги Натальи — 65 тысяч гривен и 1,9 тысячи евро. В пересчете на гривны наличные Киселева составляют около 1,14 миллиона гривен. На банковских счетах супругов вместе хранится 2,2 тысячи гривен и 19 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, что первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский подал декларацию за 2025 год. В документе появились новые объекты недвижимости, которые он оформил на себя. Речь идет о двух квартирах, приобретенных в течение года. Часть активов в декларации указана без стоимости.